ЛЕЙПЦИГСКАЯ ШКОЛА
ЛЕЙПЦИГСКАЯ ШКОЛА - cтилевое направление в немемцкой музыке.
Возникло в середине XIX века в тесной связи с деятельностью Лейпцигской консерватории и её основателя Ф. Мендельсона. Принципы и характер Лейпцигской школы сложились в русле классических традиций, бидермайера и умеренного романтизма. К Лейпцигской школе принадлежали композиторы И. Мошелес, Фердинанд Давид, отчасти Р. Шуман, теоретик и композитор М. Гауптман.
Отвергая радикальные проявления романтического новаторства, они опирались в своём творчестве на композиционные средства австро-немецкой классической музыки, на национальные бытовые жанры. Композиторы Лейпцигской школы обогатили национальный репертуар любительского музицирования (песни, вокальные ансамбли, хоры, фортепиано и скрипичные миниатюры). В 1850-1860-х годах Лейпцигская сшкола, противостоявшая новаторским устремлениям Р. Вагнера и веймарской школы (возглавлявшейся Ф. Листом), выродилась в чисто академическое направление (К. Рейнеке, Ф. Абт, К. Гурлитт, Р. Фолькман и др. выдвинули на первое место чистоту стиля и совершенство формы). К началу XX века утратила своё значение.
С Лейпцигской школой связаны крупные музыкальные теоретики - X. Риман, Э. Рихтер.