ЛЕЙПЦИГСКАЯ ШКОЛА

ЛЕЙПЦИГСКАЯ ШКОЛА - cтилевое направление в немемцкой музыке.

Воз­ник­ло в середине XIX века в тес­ной свя­зи с дея­тель­но­стью Лейп­циг­ской консерватории и её ос­но­ва­те­ля Ф. Мен­дель­со­на . Прин­ци­пы и ха­рак­тер Лейпцигской школы сло­жи­лись в рус­ле клас­сических тра­ди­ций, би­дер­май­е­ра и уме­рен­но­го ро­ман­тиз­ма. К Лейпцигской школе при­над­ле­жа­ли ком­по­зи­то­ры И. Мо­ше­лес, Фер­ди­нанд Да­вид, от­час­ти Р. Шу­ман, тео­ре­тик и ком­по­зи­тор М. Га­упт­ман.

От­вер­гая ра­ди­каль­ные про­яв­ле­ния ро­ман­тического но­ва­тор­ст­ва, они опи­ра­лись в сво­ём твор­че­ст­ве на ком­по­зиционные сред­ст­ва ав­ст­ро-немецкой клас­сической му­зы­ки, на национальные бы­то­вые жан­ры. Ком­по­зи­то­ры Лейпцигской школы обо­га­ти­ли национальный ре­пер­ту­ар лю­би­тель­ско­го му­зи­ци­ро­ва­ния (пес­ни, во­каль­ные ан­самб­ли, хо­ры, фортепиано и скри­пич­ные ми­ниа­тю­ры). В 1850-1860-х годах Лейпцигская сшкола, про­ти­во­сто­яв­шая но­ва­тор­ским уст­рем­ле­ни­ям Р. Ваг­не­ра и вей­мар­ской шко­лы (воз­глав­ляв­шей­ся Ф. Лис­том), вы­ро­ди­лась в чис­то ака­де­мическое на­прав­ле­ние (К. Рей­не­ке, Ф. Абт, К. Гур­литт, Р. Фольк­ман и др. вы­дви­ну­ли на пер­вое ме­сто чис­то­ту сти­ля и со­вер­шен­ст­во фор­мы). К началу XX века ут­ра­ти­ла своё зна­че­ние.

С Лейпцигской школой свя­за­ны круп­ные музыкальные тео­ре­ти­ки - X. Ри­ман, Э. Рих­тер.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)