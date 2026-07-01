ЛЕЙПЦИГСКАЯ ОПЕРА

ЛЕЙПЦИГСКАЯ ОПЕРА - один из ведущих оперных театров Европы.

Его ис­то­рия вос­хо­дит к спек­так­лям Пас­халь­ной яр­мар­ки, ко­то­рые про­во­ди­лись с 1693 года в «Оперн­ха­ус ам Брюль» (не сохранилась) - од­ном из пер­вых в Западной Ев­ро­пе пуб­лич­ных музыкальных те­ат­ров (в ре­пер­туа­ре - пре­имущественно зин­гш­пи­ли). В 1702-1716 годах по­став­лен ряд опер Г.Ф. Те­ле­ма­на (музыкальный руководитель в 1702-1704 годах). С 1766 года опер­ная труп­па совместно с ор­ке­ст­ром «Ге­ванд­ха­уз» вы­сту­па­ла на сце­не те­ат­ра «Ко­мё­ди­ен­ха­ус», в 1817 году пре­об­ра­зо­ван­ном в Городской те­атр; здесь ста­ви­лись со­чи­не­ния И.А. Хил­ле­ра, К.Г. Не­фе, Й.А. Бен­ды («Ме­дея», 1775 год), Э.Т.А. Гоф­ма­на . В 1788 году в ре­пер­ту­ар во­шли опе­ры В.А. Мо­цар­та .

На сце­не Лейпцигской оперы со­стоя­лись пре­мье­ры многих ро­ман­тических опер: «Обе­рон» К.М. фон Ве­бе­ра (1826 год, впер­вые в Гер­ма­нии), «Вам­пир» Г. Марш­не­ра (1828 год), «Царь и плот­ник, или Два Пет­ра» А. Лор­цин­га (1837 год), «Ге­но­ве­ва» Р. Шу­ма­на (1850 год); с 1853 года в ре­пер­ту­ар вхо­ди­ли опе­ры Р. Ваг­не­ра «Тан­гей­зер» (1853 год), «Ло­эн­грин» (1854 год), «Ле­ту­чий гол­лан­дец» (1862 год). В 1868 году для опер­ных спек­так­лей бы­ло по­строе­но зда­ние «Но­во­го те­ат­ра» (архитектор К.Ф. Ланг­ханс; зри­тель­ный зал имел около 2000 мест; раз­ру­шен в 1943 году при бом­бар­ди­ров­ке), где ра­бо­тали круп­ней­шие ди­ри­жё­ры - А. Ни­киш (1878-1889 годы), Г. Ма­лер (1886-1888 годы). В 1878 году с боль­шим ус­пе­хом со­стоя­лась по­ста­нов­ка тет­ра­ло­гии «Коль­цо ни­бе­лун­га» Ваг­не­ра.

Яр­ки­ми со­бы­тия­ми в 1-й половине XX века ста­ли пре­мье­ры опер «Джон­ни наи­гры­ва­ет» Э. Кше­не­ка (1927 год), «Воз­вы­ше­ние и па­де­ние горо­да Ма­ха­го­ни» К. Вай­ля и Б. Брех­та (1930 год), кан­та­ты «Catulli carmina» К. Ор­фа (1943 год). С 1945 года опер­ная труп­па вы­сту­па­ла в зда­нии те­ат­ра опе­рет­ты «Ха­ус Драй­лин­ден» (по­строе­но в 1713 году, с 1912 года зал для ба­лов и кон­цер­тов, в 1916 году пе­ре­строе­но для те­ат­ра, ны­не те­атр «Му­зы­каль­ная ко­ме­дия» в со­ста­ве Лейпцигской оперы).

В 1960 году от­крыл­ся но­вый Опер­ный те­атр (архитектор К. Ни­ра­де; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2007 году; около 1500 зри­тель­ных мест). Под руководством ди­рек­то­ра и режиссёра Й. Хер­ца (1957-1976 годы) те­атр по­лу­чил ши­ро­кое ев­ропейское при­зна­ние, здесь со­стоя­лись пер­вые немецкие по­ста­нов­ки опер «Вой­на и мир» С.С. Про­кофь­е­ва (1965 год) и «Ка­те­ри­на Из­май­ло­ва» Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча. В 1990-2001 годах те­ат­ром ру­ко­во­дил У. Цим­мер­ман, главный ди­ри­жёр в 1999-2001 годы - М.В. Юров­ский. Сре­ди пре­мьер - опе­ры К. Шток­хау­зе­на «Втор­ник» и «Пят­ни­ца» (1993 и 1996 годы). Главный ре­жис­сёр с 2008 года - П. Кон­вич­ный.

По­сто­ян­ная ба­лет­ная труп­па соз­да­на в 1817 году. В XX веке ею ру­ко­во­ди­ли Х. Кройц­берг (1929-1942 годы), Т.В. Гзов­ская (1942-1943 годы), М. Виг­ман (1943-1949 годы); дос­тиг­ла рас­цве­та под руководством ба­летмейстера У. Шоль­ца (1991-2004 годы).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)