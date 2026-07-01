ЛЕЙПЦИГСКАЯ ОПЕРА
ЛЕЙПЦИГСКАЯ ОПЕРА - один из ведущих оперных театров Европы.
Его история восходит к спектаклям Пасхальной ярмарки, которые проводились с 1693 года в «Опернхаус ам Брюль» (не сохранилась) - одном из первых в Западной Европе публичных музыкальных театров (в репертуаре - преимущественно зингшпили). В 1702-1716 годах поставлен ряд опер Г.Ф. Телемана (музыкальный руководитель в 1702-1704 годах). С 1766 года оперная труппа совместно с оркестром «Гевандхауз» выступала на сцене театра «Комёдиенхаус», в 1817 году преобразованном в Городской театр; здесь ставились сочинения И.А. Хиллера, К.Г. Нефе, Й.А. Бенды («Медея», 1775 год), Э.Т.А. Гофмана. В 1788 году в репертуар вошли оперы В.А. Моцарта.
На сцене Лейпцигской оперы состоялись премьеры многих романтических опер: «Оберон» К.М. фон Вебера (1826 год, впервые в Германии), «Вампир» Г. Маршнера (1828 год), «Царь и плотник, или Два Петра» А. Лорцинга (1837 год), «Геновева» Р. Шумана (1850 год); с 1853 года в репертуар входили оперы Р. Вагнера «Тангейзер» (1853 год), «Лоэнгрин» (1854 год), «Летучий голландец» (1862 год). В 1868 году для оперных спектаклей было построено здание «Нового театра» (архитектор К.Ф. Лангханс; зрительный зал имел около 2000 мест; разрушен в 1943 году при бомбардировке), где работали крупнейшие дирижёры - А. Никиш (1878-1889 годы), Г. Малер (1886-1888 годы). В 1878 году с большим успехом состоялась постановка тетралогии «Кольцо нибелунга» Вагнера.
Яркими событиями в 1-й половине XX века стали премьеры опер «Джонни наигрывает» Э. Кшенека (1927 год), «Возвышение и падение города Махагони» К. Вайля и Б. Брехта (1930 год), кантаты «Catulli carmina» К. Орфа (1943 год). С 1945 года оперная труппа выступала в здании театра оперетты «Хаус Драйлинден» (построено в 1713 году, с 1912 года зал для балов и концертов, в 1916 году перестроено для театра, ныне театр «Музыкальная комедия» в составе Лейпцигской оперы).
В 1960 году открылся новый Оперный театр (архитектор К. Нираде; реконструирован в 2007 году; около 1500 зрительных мест). Под руководством директора и режиссёра Й. Херца (1957-1976 годы) театр получил широкое европейское признание, здесь состоялись первые немецкие постановки опер «Война и мир» С.С. Прокофьева (1965 год) и «Катерина Измайлова» Д.Д. Шостаковича. В 1990-2001 годах театром руководил У. Циммерман, главный дирижёр в 1999-2001 годы - М.В. Юровский. Среди премьер - оперы К. Штокхаузена «Вторник» и «Пятница» (1993 и 1996 годы). Главный режиссёр с 2008 года - П. Конвичный.
Постоянная балетная труппа создана в 1817 году. В XX веке ею руководили Х. Кройцберг (1929-1942 годы), Т.В. Гзовская (1942-1943 годы), М. Вигман (1943-1949 годы); достигла расцвета под руководством балетмейстера У. Шольца (1991-2004 годы).