ЛЕЙНГ КОДЖО

ЛЕЙНГ КОДЖО - ганский писатель.

Пи­шет на английском язы­ке. Окон­чил от­де­ле­ние по­ли­то­ло­гии и ис­то­рии Университета Глаз­го (1968 год). Жил в Шот­лан­дии, за­тем в Ни­дер­лан­дах. Де­бю­ти­ро­вал ро­ма­ном «Ищи стра­ну сча­стья» («Search sweet country», 1986 год), ко­то­рый при­нёс ему литературную из­вест­ность.

В цен­тре твор­че­ст­ва Лейнга - со­ци­аль­ная про­бле­ма­ти­ка. Реа­ли­стические опи­са­ния пе­ре­пле­те­ны в ро­ма­нах Лейнга с фан­та­стическими мо­ти­ва­ми, что по­зво­ля­ет от­не­сти их к так называемому вол­шеб­но­му реа­лиз­му: «Жен­щи­на аэ­ро­пла­нов» («Woman of the aero­planes», 1988 год), «Май­ор Джентл и вой­ны в Ачи­мо­те» («Major Gentl and the Achimota Wars», 1992 год), «Боль­шой епи­скоп Ро­ко и дру­гие ган­г­сте­ры» («Big bishop Roko and the alter gangsters», 2006 год).

Для про­зы Лейнга ха­рак­тер­ны экс­пе­ри­мен­ты с язы­ком (вне­дре­ние в текст эле­мен­тов западноафриканских язы­ков), ис­поль­зо­ва­ние ок­сю­мо­ро­нов, па­ра­док­саль­ных об­ра­зов и срав­не­ний. По­эзия Лейнга за­тра­ги­ва­ет про­бле­му фор­ми­ро­ва­ния лич­но­сти в ус­ло­ви­ях про­ти­во­стоя­ния вра­ж­деб­но­му внеш­не­му ми­ру.