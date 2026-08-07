ЛЕЙНГ КОДЖО
ЛЕЙНГ КОДЖО - ганский писатель.
Пишет на английском языке. Окончил отделение политологии и истории Университета Глазго (1968 год). Жил в Шотландии, затем в Нидерландах. Дебютировал романом «Ищи страну счастья» («Search sweet country», 1986 год), который принёс ему литературную известность.
В центре творчества Лейнга - социальная проблематика. Реалистические описания переплетены в романах Лейнга с фантастическими мотивами, что позволяет отнести их к так называемому волшебному реализму: «Женщина аэропланов» («Woman of the aeroplanes», 1988 год), «Майор Джентл и войны в Ачимоте» («Major Gentl and the Achimota Wars», 1992 год), «Большой епископ Роко и другие гангстеры» («Big bishop Roko and the alter gangsters», 2006 год).
Для прозы Лейнга характерны эксперименты с языком (внедрение в текст элементов западноафриканских языков), использование оксюморонов, парадоксальных образов и сравнений. Поэзия Лейнга затрагивает проблему формирования личности в условиях противостояния враждебному внешнему миру.