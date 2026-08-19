ЛЕЙКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛЕЙКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧРОВИЧ - русский писатель, журналист.
Родился в купеческой семье. Окончил немецкое реформатское училище (1858 год). Служил приказчиком. В 1881-1884 годах, 1889-1906 годах гласный Санкт-Петербургской городской думы, почётный мировой судья Санкт-Петербургского уезда. Потомственный почётный гражданин (1884 год).
Дебютировал в печати в 1860 году. Сотрудничал с журналами «Искра», «Будильник», «Современник», «Библиотека для чтения», «Отечественные записки», «Петербургской газетой» и др. Первые крупные произведения Лейкина - «Апраксинцы: сцены и очерки» (1863 год), повесть «Биржевые артельщики» (1864 год), посвящённые описанию жизни приказчиков и небогатых купцов, отразили воздействие натуральной школы. Популярный юморист 1870-1890-х годов. Мастер комического диалога, метких речевых характеристик: сборники рассказов «Неунывающие россияне» (1879 год), «Саврасы без узды» (1880 год), «Караси и щуки» (1883 год), «Наши за границей» (1890 год), «Где апельсины зреют» (1892 год) и др.
Основной жанр творчества Лейкина - бытовая зарисовка с элементами карикатуры («картинка с натуры», «сценка»); его юмор, чуждый социальной критике, отличается добродушием и проповедью «здравого смысла». Автор многочисленных романов (в том числе «Стукин и Хрустальников. Банковая эпопея», 1886 год), повестей, пьес (одноактные комедии «Рукобитие», 1864 год, «Привыкать надо!!!», 1871 год, «Медаль», «На случай несостоятельности», обе 1872 года) и свыше 10 тысяч рассказов, очерков и фельетонов, преимущественно из купеческого, чиновничьего и мещанского быта. В 1881-1905 году издавал журнал «Осколки»; оказал влияние на раннее творчество А.П. Чехова.
Сочинения:
Повести, рассказы и драматические сочинения. СПб., 1871. Т. 1–2;
Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке. СПб., 1907;
Шуты гороховые: Повести, рассказы. М., 1992;
Наши за границей. М., 2005.