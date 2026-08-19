ЛЕЙКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛЕЙКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧРОВИЧ - русский писатель, журналист.

Ро­дил­ся в ку­печеской се­мье. Окон­чил немецкое ре­фор­мат­ское училище (1858 год). Слу­жил при­каз­чи­ком. В 1881-1884 годах, 1889-1906 годах глас­ный Санкт-Пе­тербургской городской ду­мы , почётный ми­ро­вой су­дья Санкт-Пе­тербургского уез­да. По­томственный почётный гра­ж­да­нин (1884 год).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1860 году. Со­труд­ни­чал с жур­на­ла­ми «Ис­кра», «Бу­диль­ник», «Со­вре­мен­ник», «Биб­лио­те­ка для чте­ния», «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки», «Пе­тер­бург­ской га­зе­той» и др. Пер­вые круп­ные про­из­ве­де­ния Лейкина - «Ап­рак­син­цы: сце­ны и очер­ки» (1863 год), по­весть «Бир­же­вые ар­тель­щи­ки» (1864 год), по­свя­щён­ные опи­са­нию жиз­ни при­каз­чи­ков и не­бо­га­тых куп­цов, от­ра­зи­ли воз­дей­ст­вие на­ту­раль­ной шко­лы . По­пу­ляр­ный юмо­рист 1870-1890-х годов. Мас­тер ко­мического диа­ло­га, мет­ких ре­че­вых ха­рак­те­ри­стик: сборники рас­ска­зов «Не­уны­ваю­щие рос­сия­не» (1879 год), «Сав­ра­сы без уз­ды» (1880 год), «Ка­ра­си и щу­ки» (1883 год), «На­ши за гра­ни­цей» (1890 год), «Где апель­си­ны зре­ют» (1892 год) и др.

Основной жанр твор­че­ст­ва Лейкина - бы­то­вая за­ри­сов­ка с эле­мен­та­ми ка­ри­ка­ту­ры («кар­тин­ка с на­ту­ры», «сцен­ка»); его юмор, чу­ж­дый со­ци­аль­ной кри­ти­ке, от­ли­ча­ет­ся доб­ро­ду­ши­ем и про­по­ве­дью «здра­во­го смыс­ла». Ав­тор мно­го­численных ро­ма­нов (в том числе «Сту­кин и Хру­сталь­ни­ков. Бан­ко­вая эпо­пея», 1886 год), по­вес­тей, пьес (од­но­акт­ные ко­ме­дии «Ру­ко­би­тие», 1864 год, «При­вы­кать на­до!!!», 1871 год, «Ме­даль», «На слу­чай не­со­стоя­тель­но­сти», обе 1872 года) и свыше 10 тысяч рас­ска­зов, очер­ков и фель­е­то­нов, пре­имущественно из ку­печеского, чи­нов­ничь­е­го и ме­щан­ско­го бы­та. В 1881-1905 году из­да­вал журнал «Ос­кол­ки»; ока­зал влия­ние на ран­нее твор­че­ст­во А.П. Че­хо­ва.

Сочинения:

По­вес­ти, рас­ска­зы и дра­ма­ти­че­ские со­чи­не­ния. СПб., 1871. Т. 1–2;

Н. А. Лей­кин в его вос­по­ми­на­ни­ях и пе­ре­пис­ке. СПб., 1907;

Шу­ты го­ро­хо­вые: По­вес­ти, рас­ска­зы. М., 1992;

На­ши за гра­ни­цей. М., 2005.