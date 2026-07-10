ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИЙ ГЕОРГИЙ МАКСИМИЛИАНОВИЧ

Был четвёртым сыном и седьмым ребёнком герцога Максимилиана Лейхтенбергского (1817–1852) и великой княгини Марии Николаевны (1819–1876), приходился внуком императору Николаю I .

Числился по гвардейской пехоте. В 1900 году был произведён в генерал-майоры, а в 1904 году – зачислен в Свиту Е. И. В. В 1910 году получил чин генерал-лейтенанта и был назначен генерал-адъютантом. В петербургском высшем свете имел репутацию глупого и чванливого человека.

Умер в Париже в возрасте 60 лет. Был похоронен в великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора .

Был единственным сыном Максимилиана Лейхтенбергского, заключившим морганатические браки. Первый брак – с принцессой Терезией Петровной (Терезией Фредериков Ольгой Вильгельминой) Ольденбургской (1852–1883), дочерью внука императора Павла I, принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Вторым браком был женат на Анастасии (Стане) Николаевне Черногорской (1867–1935), дочери князя Черногории Николы I Петровича Негоша. С 1906 года находился в разводе. От первого брака имел сына, князя Александра Романовского, герцога Лейхтенбергского (1881–1942), от второго – сына Сергея Романовского, герцога Лейхтенбергского (1890–1974) и дочь Елену Романовскую, герцогиню Лейхтенбергскую (1892–1971), с 1917 года состоявшую в браке с польским графом Стефаном Тышкевичем (1894–1976).