ЛЭЙГУДУНЬ
ЛЭЙГУДУНЬ - могильник периода Чжаньго (середины V - конца III века до н. э.) в пригороде современного города Суйчжоу (провинции Хубэй, Китай).
Содержит погребения, связанные с элитой государства Цзэн, которое входило в круг политического и культурного влияния расположенного южнее царства Чу.
Могила М1 (открыта в 1977 году, раскопана в 1978 году; 3-я треть V века до н. э.) расположена под насыпью на вершине холма, вырублена в скальной породе на глубину до 13 м. К основной прямоугольной камере примыкали 3 прямоугольные и 1 квадратная камеры (общая площадь 220 м2). Дно, стены и верх камер закрыты плахами катальпы, сверху - бамбуковыми циновками с прокладкой из шёлка-сырца, засыпаны древесным углём (толщина слоя 0,5 м, общий вес 60 т) и обмазаны глиной (слой 0,1-0,3 м), после чего яма была заполнена утрамбованной землёй; в центральной части прослеживается кладка из слегка обработанных каменных плит. В восточной камере размещался двойной гроб: внешний - прямоугольный, с 2 сторон покрытый расписным лаком, с бронзовыми оковкой и 10 ножками; внутренний - с выгнутыми стенками и крышкой, с росписью по лаку на внешней поверхности. Внутри в вытянутом положении находилось тело мужчины 42-45 лет, завёрнутое в шёлковую ткань; с ним около 300 золотых, нефритовых и других украшений. В восточной и западной камерах обнаружен 21 гроб с телами женщин 13-25 лет, их тела завёрнуты в циновку и шёлк, сопровождались небольшим количеством украшений. Погребальный инвентарь состоит из 15400 вещей, 117 бронзовых парадных и ритуальных сосудов (в т. ч. набор из 9 треножников и 8 сосудов для зерна, показательный для владетельного князя). Известны 65 бронзовых колоколов, в основном нючжун, также бо, нао (общим весом более 2,5 т); на их поверхности инкрустированные золотом надписи, посвящённые исполняемой музыке. Колокола подвешены на специальном станине, собранной из 245 деревянных частей, соединённых бронзовым крепежом и подставками в виде человеческих фигур. Им сопутствовал набор из 32 литофонов с надписями и хорошо сохранившиеся инструменты из лакированного дерева: цитры - цинь (с 5 и 10 струнами), сэ; флейты - продольные, многоствольные; барабаны; губной орган (шэн) и др.
Боевая колесница, помещённая в разобранном виде (кузов, зонт); кожаные доспехи и шлемы, набранные из пластин, покрытых лаком, перчатки; впервые найден доспех для лошадей: 2 шлема-маски из кожи, покрытой с двух сторон чёрным лаком (тиснёный узор окрашен в красный цвет); крупные кожаные пластины панциря. Бронзовые клевцы (в т. ч. смонтированные по 2 и 3 на одной рукояти), трезубцы, боевые шесты, увенчанные булавой, наконечники копий; луки и щиты из лакированного дерева. Многочисленные лаковые фигурки фантастических животных с узором в южном (чуском) стиле и др. На крышке одного из сундуков красным лаком по чёрному изображена древнейшая в Китае астрономическая карта с названиями 28 созвездий, расположенных вокруг «Ковша» (Большой Медведицы). Золотая посуда, украшения из нефрита и горного хрусталя, стеклянные изделия и др. 240 бамбуковых дощечек с надписями тушью в основном представляют реестр части погребального инвентаря, причём многие предметы колесничного снаряжения и оружия были подарены чиновниками и аристократами из Чу. Установлено, что покойного звали И, он был хоу (владетельным князем) Цзэн. На одном из колоколов сохранилась надпись о том, что его изготовили на 56-м году правления чуского Хуэй-вана (433 год до н. э.) в подарок И-хоу. В то же время в погребальном обряде и формах ритуальных сосудов обнаруживаются черты сходства с культурой государств Северного и Восточного Китая.
В 104 м к северу от М1 в 1981 году обнаружена могила М2 (1-я половина IV века до н. э.), вырубленная в скале, дно покрыто слоем глины толщиной 0,2 м, деревянные конструкции и костные остатки сохранились плохо. Внутри саркофага находились 2 гроба (3,3×2 м и 2×0,8 м), доски которых крепились оловянными и свинцовыми гвоздями и украшались бронзовыми пластинами в виде птиц, рыб и т. д. Около 2770 предметов погребального инвентаря, в т. ч. 36 колоколов и 12 каменных литофонов, 70 ритуальных бронзовых сосудов (в т. ч. набор из 9 треножников и 8 сосудов для зерна), предметы колесничного снаряжения и упряжи, нефритовые украшения, керамика. Возможно, М2 принадлежала супруге одного из правителей Цзэн. В 1983 году неподалёку раскопана могила М13 (2-я половина IV века до н. э.) с набором из 12 бронзовых изделий (ритуальные сосуды, меч), выделяются 2 треножника с железными ножками, типичные для царства Чу (возможно, к этому времени оно захватило Цзэн). В районе города Суйчжоу находят много бронзовых изделий с надписями о принадлежности государству Цзэн; есть предположение, что в письменных источниках этот удел был известен под назв. Суй.