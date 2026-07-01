ЛЭЙГУДУНЬ

ЛЭЙГУДУНЬ - мо­гиль­ник пе­рио­да Чжань­го (середины V - конца III века до н. э.) в при­го­ро­де современного города Суй­чжоу (провинции Ху­бэй, Ки­тай).

Со­дер­жит по­гре­бе­ния , свя­зан­ные с эли­той государства Цзэн, ко­то­рое вхо­ди­ло в круг по­ли­ти­че­ско­го и куль­тур­но­го влия­ния рас­по­ло­жен­но­го юж­нее цар­ст­ва Чу.

Мо­ги­ла М1 (от­кры­та в 1977 году, рас­ко­па­на в 1978 году; 3-я треть V века до н. э.) рас­по­ло­же­на под на­сы­пью на вер­ши­не хол­ма, вы­руб­ле­на в скаль­ной по­ро­де на глу­би­ну до 13 м. К основной пря­мо­уголь­ной ка­ме­ре при­мы­ка­ли 3 пря­мо­уголь­ные и 1 квад­рат­ная ка­ме­ры (об­щая площадь 220 м2). Дно, сте­ны и верх ка­мер за­кры­ты пла­ха­ми ка­таль­пы, свер­ху - бам­бу­ко­вы­ми ци­нов­ка­ми с про­клад­кой из шёл­ка-сыр­ца, за­сы­па­ны дре­вес­ным уг­лём (тол­щи­на слоя 0,5 м, об­щий вес 60 т) и об­ма­за­ны гли­ной (слой 0,1-0,3 м), по­сле че­го яма бы­ла за­пол­не­на ут­рам­бо­ван­ной зем­лёй; в центральной час­ти про­сле­жи­ва­ет­ся клад­ка из слег­ка об­ра­бо­тан­ных ка­мен­ных плит. В восточной ка­ме­ре раз­ме­щал­ся двой­ной гроб: внеш­ний - пря­мо­уголь­ный, с 2 сто­рон по­кры­тый рас­пис­ным ла­ком, с брон­зо­вы­ми оков­кой и 10 нож­ка­ми; внут­рен­ний - с вы­гну­ты­ми стен­ка­ми и крыш­кой, с рос­пи­сью по ла­ку на внеш­ней по­верх­но­сти. Внут­ри в вы­тя­ну­том по­ло­же­нии на­хо­ди­лось те­ло муж­чи­ны 42-45 лет, за­вёр­ну­тое в шёл­ко­вую ткань; с ним около 300 золо­тых, неф­ри­то­вых и других ук­ра­ше­ний. В восточной и западной ка­ме­рах об­на­ру­жен 21 гроб с тела­ми женщин 13-25 лет, их те­ла завёр­ну­ты в ци­нов­ку и шёлк, со­про­во­жда­лись не­боль­шим ко­ли­че­ст­вом ук­ра­ше­ний. По­гре­баль­ный ин­вен­тарь со­сто­ит из 15400 ве­щей, 117 брон­зо­вых па­рад­ных и ри­ту­аль­ных со­су­дов (в т. ч. на­бор из 9 тре­нож­ни­ков и 8 со­су­дов для зер­на, по­ка­за­тель­ный для вла­де­тель­но­го кня­зя). Из­вест­ны 65 брон­зо­вых ко­ло­ко­лов, в основном нюч­жун, так­же бо, нао (об­щим ве­сом бо­лее 2,5 т); на их по­верх­но­сти ин­кру­сти­ро­ван­ные зо­ло­том над­пи­си, по­свя­щён­ные ис­пол­няе­мой му­зы­ке. Ко­ло­ко­ла под­ве­ше­ны на специальном ста­ни­не, со­б­ран­ной из 245 де­ревянных час­тей, со­еди­нён­ных брон­зо­вым кре­пе­жом и под­став­ка­ми в ви­де че­ло­ве­че­ских фи­гур. Им со­пут­ст­во­вал на­бор из 32 ли­то­фо­нов с над­пи­ся­ми и хо­ро­шо со­хра­нив­шие­ся ин­ст­ру­мен­ты из ла­ки­рованного де­ре­ва: цит­ры - цинь (с 5 и 10 стру­на­ми), сэ; флей­ты - про­доль­ные, мно­го­стволь­ные; ба­ра­ба­ны; губ­ной ор­ган (шэн) и др.

Бое­вая ко­лес­ни­ца, по­ме­щён­ная в ра­зо­бран­ном виде (ку­зов, зонт); ко­жа­ные дос­пе­хи и шле­мы, на­бран­ные из пла­стин, по­кры­тых ла­ком, пер­чат­ки; впер­вые най­ден дос­пех для ло­ша­дей: 2 шле­ма-мас­ки из ко­жи, по­кры­той с двух сто­рон чёр­ным ла­ком (тис­нё­ный узор ок­ра­шен в крас­ный цвет); круп­ные ко­жа­ные пла­сти­ны пан­ци­ря. Брон­зо­вые клев­цы (в т. ч. смон­ти­ро­ван­ные по 2 и 3 на од­ной ру­ко­яти), тре­зуб­цы, бое­вые шес­ты, увен­чан­ные бу­ла­вой, на­ко­неч­ни­ки ко­пий; лу­ки и щи­ты из ла­ки­рованного де­ре­ва. Мно­го­численные ла­ко­вые фи­гур­ки фан­та­сти­че­ских жи­вот­ных с узо­ром в юж­ном (чус­ком) сти­ле и др. На крыш­ке од­но­го из сун­ду­ков крас­ным ла­ком по чёр­но­му изо­бра­же­на древ­ней­шая в Ки­тае ас­тро­но­мическая кар­та с на­зва­ния­ми 28 со­звез­дий, рас­по­ло­жен­ных во­круг «Ков­ша» (Боль­шой Мед­ве­ди­цы). Зо­ло­тая по­су­да, ук­ра­ше­ния из неф­ри­та и гор­но­го хру­ста­ля, стек­лян­ные из­де­лия и др. 240 бам­бу­ко­вых до­ще­чек с над­пи­ся­ми ту­шью в основном пред­став­ля­ют ре­естр час­ти по­гре­баль­но­го ин­вен­та­ря, при­чём многие пред­ме­ты ко­лес­нич­но­го сна­ря­же­ния и ору­жия бы­ли по­да­ре­ны чи­нов­ни­ка­ми и ари­сто­кра­та­ми из Чу. Ус­та­нов­ле­но, что по­кой­но­го зва­ли И, он был хоу (вла­де­тель­ным кня­зем) Цзэн. На од­ном из ко­ло­ко­лов со­хра­ни­лась над­пись о том, что его из­го­то­ви­ли на 56-м го­ду прав­ле­ния чус­ко­го Ху­эй-ва­на (433 год до н. э.) в по­да­рок И-хоу. В то же вре­мя в по­гре­баль­ном об­ря­де и фор­мах ри­ту­аль­ных со­су­дов об­на­ру­жи­ва­ют­ся чер­ты сход­ст­ва с куль­ту­рой го­су­дарств Северного и Восточного Ки­тая.

В 104 м к се­ве­ру от М1 в 1981 году об­на­ру­же­на мо­ги­ла М2 (1-я половина IV века до н. э.), вы­руб­лен­ная в ска­ле, дно по­кры­то сло­ем гли­ны тол­щи­ной 0,2 м, де­ревянные кон­ст­рук­ции и ко­ст­ные ос­тат­ки со­хра­ни­лись пло­хо. Внут­ри сар­ко­фа­га на­хо­ди­лись 2 гро­ба (3,3×2 м и 2×0,8 м), дос­ки ко­то­рых кре­пи­лись оло­вян­ны­ми и свин­цо­вы­ми гвоз­дя­ми и ук­ра­ша­лись брон­зо­вы­ми пла­сти­на­ми в ви­де птиц, рыб и т. д. Около 2770 пред­ме­тов по­гре­баль­но­го ин­вен­та­ря, в т. ч. 36 ко­ло­ко­лов и 12 ка­мен­ных ли­то­фо­нов, 70 ри­ту­аль­ных брон­зо­вых со­су­дов (в т. ч. на­бор из 9 тре­нож­ни­ков и 8 со­су­дов для зер­на), пред­ме­ты ко­лес­нич­но­го сна­ря­же­ния и уп­ря­жи, неф­ри­то­вые ук­ра­ше­ния, ке­ра­ми­ка. Воз­мож­но, М2 при­над­ле­жа­ла суп­ру­ге од­но­го из пра­ви­те­лей Цзэн. В 1983 году не­по­да­лё­ку рас­ко­па­на мо­ги­ла М13 (2-я половина IV века до н. э.) с на­бо­ром из 12 брон­зо­вых из­де­лий (ри­ту­аль­ные со­су­ды, меч), вы­де­ля­ют­ся 2 тре­нож­ни­ка с же­лез­ны­ми нож­ка­ми, ти­пич­ные для цар­ст­ва Чу (воз­мож­но, к это­му вре­ме­ни оно за­хва­ти­ло Цзэн). В рай­оне города Суй­чжоу на­хо­дят мно­го брон­зо­вых из­де­лий с над­пи­ся­ми о при­над­леж­но­сти государству Цзэн; есть пред­по­ло­же­ние, что в письменных ис­точ­ни­ках этот удел был из­вес­тен под назв. Суй.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)