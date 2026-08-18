ЛЕЙФ ЭЙРИКСОН

ЛЕЙФ ЭЙРИКСОН - исландский викинг.

Сын ви­кин­га Эй­ри­ка Рау­ди (Эри­ка Ры­же­го). Со­глас­но исландской «Са­ге о Грен­лан­дии», около 1000 Лейф с ко­ман­дой, со­стоя­щей из 35 человек, на драк­ка­ре пе­ре­сёк Ат­лан­ти­че­ский ок. и дос­тиг но­вых зе­мель, на­зван­ных им Хел­лу­ланд (Ка­ме­ни­стая стра­на), Марк­ланд (Лес­ная стра­на) и Вин­ланд (Стра­на ви­на), где Лейф пе­ре­зи­мо­вал. По не­ко­то­рым дан­ным, это бы­ла Северная Аме­ри­ка (рай­он полуострова Лаб­ра­дор, ост­ро­вов Баф­фи­но­ва Зем­ля и Нью­фа­унд­ленд , полуострова Но­вая Шот­лан­дия).

По мне­нию многих учёных, Лейф был пер­вым ев­ро­пей­цем, по­се­тив­шим Северную Аме­ри­ку за 5 ве­ков до экс­пе­ди­ции Х. Ко­лум­ба. Счи­та­ет­ся, что Лейф и его же­на при­нес­ли хри­сти­ан­ст­во в Грен­лан­дию.