ЛЕЙФ ЭЙРИКСОН
ЛЕЙФ ЭЙРИКСОН - исландский викинг.
Сын викинга Эйрика Рауди (Эрика Рыжего). Согласно исландской «Саге о Гренландии», около 1000 Лейф с командой, состоящей из 35 человек, на драккаре пересёк Атлантический ок. и достиг новых земель, названных им Хеллуланд (Каменистая страна), Маркланд (Лесная страна) и Винланд (Страна вина), где Лейф перезимовал. По некоторым данным, это была Северная Америка (район полуострова Лабрадор, островов Баффинова Земля и Ньюфаундленд, полуострова Новая Шотландия).
По мнению многих учёных, Лейф был первым европейцем, посетившим Северную Америку за 5 веков до экспедиции Х. Колумба. Считается, что Лейф и его жена принесли христианство в Гренландию.