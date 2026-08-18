ЛЕЙБОРИСТСКАЯ ПАРТИЯ

ЛЕЙБОРИСТСКАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в Великобритании

Ос­но­ва­на в 1900 году под названием «Ко­ми­тет ра­бо­че­го пред­ста­ви­тель­ст­ва» (КРП). Ре­ше­ние о соз­да­нии по­литической пар­тии для за­щи­ты в пар­ла­мен­те ин­те­ре­сов лиц на­ём­но­го тру­да бы­ло при­ня­то на съез­де британских проф­сою­зов в 1899 году. Проф­сою­зы вме­сте с коо­пе­ра­тив­ны­ми об­ще­ст­ва­ми ста­ли мас­со­вой ба­зой но­вой пар­тии. В со­став уч­ре­ди­те­лей во­шли так­же несколько со­циа­ли­стических груп­пи­ро­вок - Не­за­ви­си­мая ра­бо­чая пар­тия, Фа­би­ан­ское об­ще­ст­во, Со­ци­ал-де­мо­кра­тическая фе­де­ра­ция и Шотландская лей­бо­ри­ст­ская пар­тия. Боль­шое влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние идео­ло­гические плат­фор­мы КРП ока­за­ло Фа­би­ан­ское общество. Пер­вым сек­ре­та­рём КРП был из­бран Дж.Р. Мак­до­нальд. На все­об­щих пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1906 года КРП впер­вые про­вёл в Па­ла­ту об­щин 29 сво­их де­пу­та­тов. В феврале 1906 года КРП по­лу­чил название Лейбористская партия. Её пер­вым ли­де­ром стал Джеймс К. Хар­ди. В декабре 1910 года в Па­ла­ту об­щин бы­ли из­бра­ны 42 де­пу­та­та от Лейбористской партии, хо­тя Па­ла­та лор­дов в 1909 году при­ня­ла ре­ше­ние, за­пре­щав­шее проф­сою­зам спон­си­ро­вать на вы­бо­рах кан­ди­да­тов Лейбористской партии и пла­тить им за­ра­бот­ную пла­ту. Од­на­ко в 1913 году ли­бе­раль­ное пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло За­кон о проф­сою­зах, вновь раз­ре­шив­ший проф­сою­зам ока­зы­вать фи­нан­со­вую под­держ­ку кан­ди­да­там в чле­ны и чле­нам пар­ла­мен­та , пред­став­ляв­шим Лейбористскую партию. Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны Лейбористская партия рас­ко­ло­лась на сто­рон­ни­ков и про­тив­ни­ков вой­ны. Дж.Р. Мак­до­нальд , за­ни­мав­ший ан­ти­во­ен­ную по­зи­цию, ушёл в от­став­ку с по­ста ли­де­ра пар­тии. Его сме­нил А. Ген­дер­сон, вско­ре во­шед­ший в так называемый Во­енный ка­би­нет Г.Г. Ас­к­ви­та.

В 1918 году был при­нят Ус­тав Лейбористской партии и ут­вер­жде­на её про­грам­ма «Лей­бо­ри­сты и но­вый со­ци­аль­ный по­ря­док». В статье 4 Ус­та­ва ста­ви­лась за­да­ча «обес­пе­чить ра­бот­ни­кам фи­зи­че­ско­го и ум­ст­вен­но­го тру­да пол­ный про­дукт их тру­да и его наи­более спра­вед­ли­вое рас­пре­де­ле­ние на ос­но­ве об­ще­ст­вен­ной соб­ст­вен­но­сти на сред­ст­ва про­из­вод­ст­ва».

По окон­ча­нии Первой ми­ро­вой вой­ны Лейбористской партии уда­лось при­влечь на свою сто­ро­ну множество бывших сто­рон­ни­ков Ли­бе­раль­ной пар­тии Ве­ли­ко­бри­та­нии, всту­пив­шей в по­ло­су глу­бо­ко­го кри­зи­са. В ре­зуль­та­те все­об­щих вы­бо­ров 1922 года она ста­ла главной оп­по­зиционной пар­ти­ей в пар­ла­мен­те. В 1924 году её ли­дер Дж.Р. Мак­до­нальд сфор­ми­ро­вал пер­вое в ис­то­рии Ве­ли­ко­бри­та­нии лей­бо­ри­ст­ское пра­ви­тель­ст­во, ко­то­рое про­су­ще­ст­во­ва­ло не­мно­гим бо­лее 9 месяцев. В при­ня­той в 1928 году но­вой партийной про­грам­ме «Лей­бо­ри­сты и на­ция» бы­ли на­ме­че­ны ме­ры по мир­но­му пе­ре­хо­ду от ка­пи­та­лиз­ма к со­циа­лиз­му: уси­ле­ние ро­ли го­су­дар­ст­ва, вве­де­ние ми­нимальной оп­ла­ты тру­да и 48-ча­со­вой ра­бо­чей не­де­ли. В 1929 году Мак­до­нальд воз­глав­лял вто­рое лей­бо­ри­ст­ское пра­ви­тель­ст­во, ко­то­рое, од­на­ко, бы­ло вы­ну­ж­де­но вый­ти в от­став­ку, не спра­вив­шись с ре­ше­ни­ем про­блем, вы­зван­ных ми­ро­вым эко­но­мическим кри­зи­сом 1929-1933 годов. В 1931 году Мак­до­нальд сфор­ми­ро­вал вме­сте с пред­ста­ви­те­ля­ми Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии Ве­ли­ко­бри­та­нии и ли­бе­ра­ла­ми коа­ли­ци­он­ное Национальное пра­ви­тель­ст­во, за что был ис­клю­чён из Лейбористской партии. В 1932 году из Лейбористской партии вы­шла Не­за­ви­си­мая ра­бо­чая пар­тия. В 1935 году ли­де­ром пар­тии из­бран К.Р. Этт­ли. На все­об­щих вы­бо­рах 1935 года лей­бо­ри­сты час­тич­но вос­ста­но­ви­ли свои по­шат­нув­шие­ся в 1931 году по­зи­ции, по­лу­чив 38% го­ло­сов из­би­ра­те­лей, что обес­пе­чи­ло им 154 мес­та в пар­ла­мен­те. На партийной кон­фе­рен­ции в 1937 году бы­ла при­ня­та ре­зо­лю­ция, осу­ж­дав­шая по­ли­ти­ку уми­ро­тво­ре­ния Гер­ма­нии и Ита­лии, ко­то­рая про­во­ди­лась пра­ви­тель­ст­вом Н. Чем­бер­ле­на.

Лейбористская партия 3 сентября 1939 года под­дер­жа­ла кон­сер­ва­тив­ное пра­ви­тель­ст­во Н. Чем­бер­ле­на, объ­я­вив­шее вой­ну Гер­ма­нии. В мае 1940 года лей­бо­ри­сты во­шли в коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во У.Л.С. Чер­чил­ля, К.Р. Этт­ли за­нял в нём пост заместителя пре­мьер-ми­ни­ст­ра. По окон­ча­нии Второй ми­ро­вой вой­ны Лейбористская партия вы­шла из пра­ви­тель­ст­ва Чер­чил­ля. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в ию­ле 1945 года она одер­жа­ла убе­ди­тель­ную по­бе­ду над кон­сер­ва­то­ра­ми, по­лу­чив около 50% го­ло­сов из­би­ра­те­лей и обес­пе­чив се­бе пар­ла­мент­ское боль­шин­ст­во. Воз­глав­ляе­мое Этт­ли пра­ви­тель­ст­во осу­ще­ст­ви­ло ши­ро­кую про­грам­му со­ци­аль­ных и эко­но­мических ре­форм: на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ло Bank of Eng­land и ряд круп­ных от­рас­лей промышленности, вклю­чая уголь­ную, ста­ле­ли­тей­ную, га­зо­вую, а так­же же­лез­ные до­ро­ги, транс­порт и те­ле­фон­ную сеть. Боль­шим дос­ти­же­ни­ем лей­бо­ри­стов яви­лось соз­да­ние в Ве­ли­ко­бри­та­нии все­объ­ем­лю­щей государственной сис­те­мы со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния на­се­ле­ния, в том числе Национальной служ­бы здра­во­охра­не­ния. В 1947 году лей­бо­ри­ст­ское пра­ви­тель­ст­во пре­дос­та­ви­ло не­за­ви­си­мость Ин­дии , в 1948 году - Бир­ме и Цей­ло­ну.

На вы­бо­рах 1950 года Лейбористская партия вновь одер­жа­ла по­бе­ду, хо­тя и с худ­шим, чем в 1945 году, ре­зуль­та­том, а на вы­бо­рах 1951 года про­иг­ра­ла кон­сер­ва­то­рам. По­ра­же­ние лей­бо­ри­стов бы­ло вы­зва­но не­до­воль­ст­вом на­се­ле­ния рос­том во­енных рас­хо­дов, со­про­во­ж­дав­шим­ся со­кра­ще­ни­ем средств, вы­де­ляе­мых на со­ци­аль­ные ну­ж­ды. По­сле­дую­щие 13 лет Лейбористская партия про­ве­ла в оп­по­зи­ции. К.Р. Этт­ли ос­та­вал­ся её ли­де­ром до 1955 года. При сме­нив­шем его Х.Т.Н. Гейт­скел­ле обо­ст­ри­лись про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду пра­вым и ле­вым кры­лом пар­тии. По­сле вне­зап­ной кон­чи­ны Гейт­скел­ла ли­де­ром Лейбористской партии в 1963 году был из­бран Г. Виль­сон. Под его ру­ко­вод­ством пар­тия одер­жа­ла по­бе­ду на вы­бо­рах 1964 года, хо­тя её боль­шин­ст­во в пар­ла­мен­те со­ста­ви­ло все­го 4 де­пу­тат­ских мес­та. Ка­би­нет Виль­со­на про­вёл ряд со­ци­аль­ных ре­форм, в том числе в сфе­ре об­ра­зо­ва­ния. Бы­ли ле­га­ли­зо­ва­ны абор­ты и го­мо­сек­суа­лизм, от­ме­не­на смерт­ная казнь. По ре­зуль­та­там вы­бо­ров 1966 года лей­бо­ри­ст­ское боль­шин­ст­во в пар­ла­мен­те воз­рос­ло до 98 мест. Вто­рой пе­ри­од пре­бы­ва­ния Виль­со­на на по­сту пре­мьер-ми­ни­ст­ра сов­пал с воз­ник­но­ве­ни­ем серь­ёз­ных эко­но­мических про­блем. В Лейбористской партии обо­ст­ри­лась внутренняя борь­ба по во­про­су о при­сое­ди­не­нии Ве­ли­ко­бри­та­нии к ЕЭС. По­сле по­ра­же­ния на вы­бо­рах 1970 года лей­бо­ри­сты вновь вер­ну­лись к вла­сти в 1974 года. В 1976 году Виль­сон вы­шел в от­став­ку, на по­сту ли­де­ра пар­тии и в долж­но­сти пре­мьер-ми­ни­ст­ра его сме­нил Дж. Кал­ла­гэн. Ка­би­не­ты Виль­со­на и Кал­ла­гэ­на пы­та­лись про­ти­во­дей­ст­во­вать уси­ле­нию ин­фля­ции с по­мо­щью ре­гу­ли­ро­ва­ния цен и до­хо­дов. Та­кая по­ли­ти­ка вы­зы­ва­ла ост­рое не­до­воль­ст­во проф­сою­зов и обу­сло­ви­ла по­ра­же­ние Лейбористской партии на вы­бо­рах 1979 года.

Го­ды пре­бы­ва­ния лей­бо­ри­стов в оп­по­зи­ции (1979-1997 годы) про­шли под зна­ком ожес­то­чён­ной внут­ри­пар­тий­ной борь­бы. В 1980 году ли­де­ром Лейбористской партии был из­бран пред­ста­ви­тель ле­во­го кры­ла М. Фут. В 1981 году часть пра­вых и цен­три­стов, вклю­чая 4 ми­ни­ст­ров ка­би­не­та, вы­шли из пар­тии и соз­да­ли Со­ци­ал-де­мо­кра­тическую пар­тию. Со­кру­ши­тель­ное по­ра­же­ние на все­об­щих вы­бо­рах 1983 года при­ве­ло к от­став­ке Фу­та. При сме­нив­шем его Н. Кин­но­ке про­изо­шёл сдвиг Лейбористской партии впра­во, пар­тия фак­ти­че­ски пе­ре­шла на цен­три­ст­ские по­зи­ции. Во вре­мя за­бас­тов­ки гор­ня­ков в 1984-1985 годах Кин­нок дис­тан­ци­ро­вал­ся от ра­ди­каль­ной по­зи­ции ли­де­ра за­бас­тов­ки А. Скар­гил­ла. К 1992 году лей­бо­ри­сты от­ка­за­лись от тре­бо­ва­ний ре­на­цио­на­ли­за­ции, од­но­сто­рон­не­го ядер­но­го ра­зо­ру­же­ния, обес­пе­че­ния все­об­щей за­ня­то­сти, от­ме­ны ан­ти­проф­со­юз­ных за­ко­нов, при­ня­тых кон­сер­ва­тив­ны­ми ка­би­не­та­ми М. Тэт­чер, и вы­хо­да Ве­ли­ко­бри­та­нии из Ев­ропейского со­об­ще­ст­ва. По­сле по­ра­же­ния Лейбористской партии на вы­бо­рах 1992 года Кин­нок ос­та­вил пост ли­де­ра пар­тии. Сме­нив­ший его Дж. Смит скон­чал­ся от сер­деч­но­го при­сту­па в мае 1994 года. Но­вым ли­де­ром Лейбористской партии стал Э.Ч.Л. Блэр, ру­ко­во­див­ший ею до 2007 года. При нём пар­тия сдви­ну­лась ещё даль­ше к цен­тру, стре­мясь рас­ши­рить свой элек­то­рат за счёт сред­не­го клас­са. К концу 1990-х годов по­зи­ции ле­во­го кры­ла Лейбористской партии бы­ли серь­ёз­но ос­лаб­ле­ны. По ини­циа­ти­ве Блэ­ра на специальной кон­фе­рен­ции пар­тии в апреле 1995 года бы­ла от­ме­не­на статья 4 Ус­та­ва Лейбористской партии и объ­яв­ле­но о пе­ре­хо­де к «но­во­му лей­бо­риз­му», в ос­но­ву ко­то­ро­го бы­ла по­ло­же­на идео­ло­гия «третье­го пу­ти». Од­ной из сво­их важ­ней­ших за­дач «но­вые лей­бо­ри­сты» счи­та­ли ос­лаб­ле­ние тра­диционных свя­зей пар­тии с проф­сою­за­ми и сни­же­ние влия­ния по­след­них на партийную по­ли­ти­ку. При­ня­тые Лейбористской партией во 2-й половине 1990-х годов ре­ше­ния пре­ду­смат­ри­ва­ли сни­же­ние до­ли кол­лек­тив­ных го­ло­сов проф­сою­зов на еже­год­ных кон­фе­рен­ци­ях пар­тии до 50% и ук­ре­п­ле­ние ор­га­ни­зационной струк­ту­ры ме­ст­ных от­де­ле­ний пар­тии, ос­но­ван­ных на ин­ди­ви­ду­аль­ном член­ст­ве. Бы­ли рас­ши­ре­ны пра­ва ин­ди­ви­ду­аль­ных чле­нов в про­цес­се от­бо­ра кан­ди­да­тов в де­пу­та­ты пар­ла­мен­та.

На все­об­щих вы­бо­рах 1997 года Лейбористская партия одер­жа­ла убе­ди­тель­ную по­бе­ду над кон­сер­ва­то­ра­ми, обес­пе­чив се­бе пар­ла­мент­ское боль­шин­ст­во в 179 мест. За неё про­го­ло­со­ва­ли ши­ро­кие слои на­се­ле­ния Ве­ли­ко­бри­та­нии, раз­оча­ро­ван­ные ре­зуль­та­та­ми 18-лет­не­го прав­ле­ния кон­сер­ва­то­ров. Ка­би­нет Э.Ч.Л. Блэ­ра ввёл ми­ни­маль­ную за­ра­бот­ную пла­ту, под­няв тем са­мым до­хо­ды наи­ме­нее обес­пе­чен­ной час­ти тру­дя­щих­ся, соз­дал ав­то­ном­ные ор­га­ны ре­гио­наль­но­го са­мо­управ­ле­ния в Шот­лан­дии, Уэль­се и Северной Ир­лан­дии , вос­ста­но­вил Со­вет Боль­шо­го Лон­до­на, при­нял Со­ци­аль­ную хар­тию ЕС, со­кра­тил чис­ло на­след­ст­вен­ных чле­нов Па­ла­ты лор­дов с бо­лее чем 750 до 92.

Все­об­щие вы­бо­ры 2001 года Лейбористская партия вы­иг­ра­ла поч­ти с тем же пре­иму­ще­ст­вом над кон­сер­ва­то­ра­ми, что и в 1997 году. Од­на­ко под­держ­ка лей­бо­ри­ст­ским пра­ви­тель­ст­вом аг­рес­сии США про­тив Ира­ка в даль­ней­шем от­толк­ну­ла от Лейбористской партии часть из­би­ра­те­лей. Ухуд­ши­лось так­же фи­нан­со­вое по­ло­же­ние пар­тии в ре­зуль­та­те со­кра­ще­ния чис­ла её ин­ди­ви­ду­аль­ных чле­нов (с 1997 по июль 2004 годов оно сни­зи­лось с 400 тысяч до 208 тысяч человек) и умень­ше­ния взно­сов проф­сою­зов в партийную каз­ну. Хо­тя на вы­бо­рах 2005 года Лейбористская партия вновь одер­жа­ла по­бе­ду, ко­ли­че­ст­во по­дан­ных за неё го­ло­сов со­кра­ти­лось. В 2007 году пар­тия про­иг­ра­ла вы­бо­ры в Шотландский пар­ла­мент. В том же го­ду пост ли­де­ра Лейбористской партии и пре­мьер-ми­ни­ст­ра пе­ре­шёл к Г. Брау­ну, ко­то­рый по клю­че­вым во­про­сам про­дол­жа­ет по­ли­ти­ку Э.Ч.Л. Блэ­ра.

В конце 2008 - начале 2009 годов в ус­ло­ви­ях ми­ро­во­го фи­нан­со­во­го и эко­но­мического кри­зи­са пра­ви­тель­ст­во Г. Брау­на при­ня­ло экс­трен­ные ме­ры по ста­би­ли­за­ции бан­ков­ской сис­те­мы Ве­ли­ко­бри­та­нии. Бы­ла ока­за­на так­же по­мощь лю­дям, по­те­ряв­шим ра­бо­ту, од­на­ко рей­тинг пар­тии упал до са­мо­го низ­ко­го в пос­ле­во­ен­ный пе­ри­од уров­ня.

Лейбористская партия - од­на из наи­бо­лее влия­тель­ных пар­тий Со­циа­ли­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла. Её сим­вол - крас­ная ро­за (до 1986 года сим­во­лом был крас­ный флаг); гимн пар­тии «Крас­ный флаг» про­дол­жа­ет ис­пол­нять­ся в тор­же­ст­вен­ных слу­ча­ях.

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