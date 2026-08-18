ЛЕЙБОРИСТСКАЯ ПАРТИЯ
ЛЕЙБОРИСТСКАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в Великобритании
Основана в 1900 году под названием «Комитет рабочего представительства» (КРП). Решение о создании политической партии для защиты в парламенте интересов лиц наёмного труда было принято на съезде британских профсоюзов в 1899 году. Профсоюзы вместе с кооперативными обществами стали массовой базой новой партии. В состав учредителей вошли также несколько социалистических группировок - Независимая рабочая партия, Фабианское общество, Социал-демократическая федерация и Шотландская лейбористская партия. Большое влияние на формирование идеологические платформы КРП оказало Фабианское общество. Первым секретарём КРП был избран Дж.Р. Макдональд. На всеобщих парламентских выборах 1906 года КРП впервые провёл в Палату общин 29 своих депутатов. В феврале 1906 года КРП получил название Лейбористская партия. Её первым лидером стал Джеймс К. Харди. В декабре 1910 года в Палату общин были избраны 42 депутата от Лейбористской партии, хотя Палата лордов в 1909 году приняла решение, запрещавшее профсоюзам спонсировать на выборах кандидатов Лейбористской партии и платить им заработную плату. Однако в 1913 году либеральное правительство приняло Закон о профсоюзах, вновь разрешивший профсоюзам оказывать финансовую поддержку кандидатам в члены и членам парламента, представлявшим Лейбористскую партию. Во время Первой мировой войны Лейбористская партия раскололась на сторонников и противников войны. Дж.Р. Макдональд, занимавший антивоенную позицию, ушёл в отставку с поста лидера партии. Его сменил А. Гендерсон, вскоре вошедший в так называемый Военный кабинет Г.Г. Асквита.
В 1918 году был принят Устав Лейбористской партии и утверждена её программа «Лейбористы и новый социальный порядок». В статье 4 Устава ставилась задача «обеспечить работникам физического и умственного труда полный продукт их труда и его наиболее справедливое распределение на основе общественной собственности на средства производства».
По окончании Первой мировой войны Лейбористской партии удалось привлечь на свою сторону множество бывших сторонников Либеральной партии Великобритании, вступившей в полосу глубокого кризиса. В результате всеобщих выборов 1922 года она стала главной оппозиционной партией в парламенте. В 1924 году её лидер Дж.Р. Макдональд сформировал первое в истории Великобритании лейбористское правительство, которое просуществовало немногим более 9 месяцев. В принятой в 1928 году новой партийной программе «Лейбористы и нация» были намечены меры по мирному переходу от капитализма к социализму: усиление роли государства, введение минимальной оплаты труда и 48-часовой рабочей недели. В 1929 году Макдональд возглавлял второе лейбористское правительство, которое, однако, было вынуждено выйти в отставку, не справившись с решением проблем, вызванных мировым экономическим кризисом 1929-1933 годов. В 1931 году Макдональд сформировал вместе с представителями Консервативной партии Великобритании и либералами коалиционное Национальное правительство, за что был исключён из Лейбористской партии. В 1932 году из Лейбористской партии вышла Независимая рабочая партия. В 1935 году лидером партии избран К.Р. Эттли. На всеобщих выборах 1935 года лейбористы частично восстановили свои пошатнувшиеся в 1931 году позиции, получив 38% голосов избирателей, что обеспечило им 154 места в парламенте. На партийной конференции в 1937 году была принята резолюция, осуждавшая политику умиротворения Германии и Италии, которая проводилась правительством Н. Чемберлена.
Лейбористская партия 3 сентября 1939 года поддержала консервативное правительство Н. Чемберлена, объявившее войну Германии. В мае 1940 года лейбористы вошли в коалиционное правительство У.Л.С. Черчилля, К.Р. Эттли занял в нём пост заместителя премьер-министра. По окончании Второй мировой войны Лейбористская партия вышла из правительства Черчилля. На парламентских выборах в июле 1945 года она одержала убедительную победу над консерваторами, получив около 50% голосов избирателей и обеспечив себе парламентское большинство. Возглавляемое Эттли правительство осуществило широкую программу социальных и экономических реформ: национализировало Bank of England и ряд крупных отраслей промышленности, включая угольную, сталелитейную, газовую, а также железные дороги, транспорт и телефонную сеть. Большим достижением лейбористов явилось создание в Великобритании всеобъемлющей государственной системы социального обеспечения населения, в том числе Национальной службы здравоохранения. В 1947 году лейбористское правительство предоставило независимость Индии, в 1948 году - Бирме и Цейлону.
На выборах 1950 года Лейбористская партия вновь одержала победу, хотя и с худшим, чем в 1945 году, результатом, а на выборах 1951 года проиграла консерваторам. Поражение лейбористов было вызвано недовольством населения ростом военных расходов, сопровождавшимся сокращением средств, выделяемых на социальные нужды. Последующие 13 лет Лейбористская партия провела в оппозиции. К.Р. Эттли оставался её лидером до 1955 года. При сменившем его Х.Т.Н. Гейтскелле обострились противоречия между правым и левым крылом партии. После внезапной кончины Гейтскелла лидером Лейбористской партии в 1963 году был избран Г. Вильсон. Под его руководством партия одержала победу на выборах 1964 года, хотя её большинство в парламенте составило всего 4 депутатских места. Кабинет Вильсона провёл ряд социальных реформ, в том числе в сфере образования. Были легализованы аборты и гомосексуализм, отменена смертная казнь. По результатам выборов 1966 года лейбористское большинство в парламенте возросло до 98 мест. Второй период пребывания Вильсона на посту премьер-министра совпал с возникновением серьёзных экономических проблем. В Лейбористской партии обострилась внутренняя борьба по вопросу о присоединении Великобритании к ЕЭС. После поражения на выборах 1970 года лейбористы вновь вернулись к власти в 1974 года. В 1976 году Вильсон вышел в отставку, на посту лидера партии и в должности премьер-министра его сменил Дж. Каллагэн. Кабинеты Вильсона и Каллагэна пытались противодействовать усилению инфляции с помощью регулирования цен и доходов. Такая политика вызывала острое недовольство профсоюзов и обусловила поражение Лейбористской партии на выборах 1979 года.
Годы пребывания лейбористов в оппозиции (1979-1997 годы) прошли под знаком ожесточённой внутрипартийной борьбы. В 1980 году лидером Лейбористской партии был избран представитель левого крыла М. Фут. В 1981 году часть правых и центристов, включая 4 министров кабинета, вышли из партии и создали Социал-демократическую партию. Сокрушительное поражение на всеобщих выборах 1983 года привело к отставке Фута. При сменившем его Н. Кинноке произошёл сдвиг Лейбористской партии вправо, партия фактически перешла на центристские позиции. Во время забастовки горняков в 1984-1985 годах Киннок дистанцировался от радикальной позиции лидера забастовки А. Скаргилла. К 1992 году лейбористы отказались от требований ренационализации, одностороннего ядерного разоружения, обеспечения всеобщей занятости, отмены антипрофсоюзных законов, принятых консервативными кабинетами М. Тэтчер, и выхода Великобритании из Европейского сообщества. После поражения Лейбористской партии на выборах 1992 года Киннок оставил пост лидера партии. Сменивший его Дж. Смит скончался от сердечного приступа в мае 1994 года. Новым лидером Лейбористской партии стал Э.Ч.Л. Блэр, руководивший ею до 2007 года. При нём партия сдвинулась ещё дальше к центру, стремясь расширить свой электорат за счёт среднего класса. К концу 1990-х годов позиции левого крыла Лейбористской партии были серьёзно ослаблены. По инициативе Блэра на специальной конференции партии в апреле 1995 года была отменена статья 4 Устава Лейбористской партии и объявлено о переходе к «новому лейборизму», в основу которого была положена идеология «третьего пути». Одной из своих важнейших задач «новые лейбористы» считали ослабление традиционных связей партии с профсоюзами и снижение влияния последних на партийную политику. Принятые Лейбористской партией во 2-й половине 1990-х годов решения предусматривали снижение доли коллективных голосов профсоюзов на ежегодных конференциях партии до 50% и укрепление организационной структуры местных отделений партии, основанных на индивидуальном членстве. Были расширены права индивидуальных членов в процессе отбора кандидатов в депутаты парламента.
На всеобщих выборах 1997 года Лейбористская партия одержала убедительную победу над консерваторами, обеспечив себе парламентское большинство в 179 мест. За неё проголосовали широкие слои населения Великобритании, разочарованные результатами 18-летнего правления консерваторов. Кабинет Э.Ч.Л. Блэра ввёл минимальную заработную плату, подняв тем самым доходы наименее обеспеченной части трудящихся, создал автономные органы регионального самоуправления в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, восстановил Совет Большого Лондона, принял Социальную хартию ЕС, сократил число наследственных членов Палаты лордов с более чем 750 до 92.
Всеобщие выборы 2001 года Лейбористская партия выиграла почти с тем же преимуществом над консерваторами, что и в 1997 году. Однако поддержка лейбористским правительством агрессии США против Ирака в дальнейшем оттолкнула от Лейбористской партии часть избирателей. Ухудшилось также финансовое положение партии в результате сокращения числа её индивидуальных членов (с 1997 по июль 2004 годов оно снизилось с 400 тысяч до 208 тысяч человек) и уменьшения взносов профсоюзов в партийную казну. Хотя на выборах 2005 года Лейбористская партия вновь одержала победу, количество поданных за неё голосов сократилось. В 2007 году партия проиграла выборы в Шотландский парламент. В том же году пост лидера Лейбористской партии и премьер-министра перешёл к Г. Брауну, который по ключевым вопросам продолжает политику Э.Ч.Л. Блэра.
В конце 2008 - начале 2009 годов в условиях мирового финансового и экономического кризиса правительство Г. Брауна приняло экстренные меры по стабилизации банковской системы Великобритании. Была оказана также помощь людям, потерявшим работу, однако рейтинг партии упал до самого низкого в послевоенный период уровня.
Лейбористская партия - одна из наиболее влиятельных партий Социалистического интернационала. Её символ - красная роза (до 1986 года символом был красный флаг); гимн партии «Красный флаг» продолжает исполняться в торжественных случаях.