ЛЕЙБЛЬ ВИЛЬГЕЛЬМ

ЛЕЙБЛЬ ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий живописец.

Учил­ся у Г. Бек­ке­ра в Кёль­не, за­тем в АХ в Мюн­хе­не (1864-1869 годы) у Ф. фон Фоль­ца, Г. Ан­шю­ца, А. фон Рам­бер­га и К. Т. фон Пи­ло­ти; изу­чал ра­бо­ты ев­ропейских ху­дож­ни­ков XVI-XVII веков в мюн­хен­ской Ста­рой пи­на­ко­те­ке. В 1869-1870 годах по­се­тил Па­риж. Воз­гла­вил груп­пу мюн­хен­ских реа­ли­стов, с 1873 года ра­бо­тал в де­рев­нях Верх­ней Ба­ва­рии. В 1898 году пу­те­ше­ст­во­вал по Бель­гии и Гол­лан­дии.

Влия­ние ста­рых мас­те­ров, а так­же Г. Кур­бе и Э. Ма­не ощу­ти­мо во всём твор­че­ст­ве Лейбля. Пи­сал сце­ны бы­та пат­риар­халь­но­го ба­вар­ско­го кре­сть­ян­ст­ва, стре­мясь к рель­еф­но­му вос­соз­да­нию цель­ных и яр­ких ха­рак­те­ров («Де­ре­вен­ские по­ли­ти­ки», 1875-1877 годы, со­б­ра­ние О. Райн­хар­та «Ам Рё­мер­хольц», Вин­тер­тур; «Три жен­щи­ны в церк­ви», 1878-1882 годы, Кунст­хал­ле, Гам­бург, и др.). Ис­пол­нил мно­го порт­ре­тов (в том числе порт­ретов-ти­пов): «Фрау Ге­дон» (1868-1869 годы, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен), скульп­тор И.Д. Шрейт­мюл­лер (1870-е годы, Ме­ж­ду­народная га­ле­рея современного искусства, Ве­не­ция); «Ко­кот­ка» (1870 год), «Ста­рый гос­по­дин Пал­лен­берг» (1871 год, оба - в Му­зее Валь­раф-Ри­харц, Кёльн); «Жен­щи­на из Да­хау» (1873-1874 годы, Государственные му­зеи, Бер­лин), Ав­то­порт­рет (1896 год, Му­зей Валь­раф-Ри­харц, Кёльн) и др. В позд­них ра­бо­тах Лейбля сво­бод­ная, мяг­кая, на­сы­щен­ная воз­ду­хом и све­том жи­во­пись близ­ка к им­прес­сио­низ­му («Де­вуш­ка у ок­на», 1899 год, Му­зей Валь­раф-Ри­харц, Кёльн, и др.).