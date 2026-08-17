ЛЕЙБЛЬ ВИЛЬГЕЛЬМ
ЛЕЙБЛЬ ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий живописец.
Учился у Г. Беккера в Кёльне, затем в АХ в Мюнхене (1864-1869 годы) у Ф. фон Фольца, Г. Аншюца, А. фон Рамберга и К. Т. фон Пилоти; изучал работы европейских художников XVI-XVII веков в мюнхенской Старой пинакотеке. В 1869-1870 годах посетил Париж. Возглавил группу мюнхенских реалистов, с 1873 года работал в деревнях Верхней Баварии. В 1898 году путешествовал по Бельгии и Голландии.
Влияние старых мастеров, а также Г. Курбе и Э. Мане ощутимо во всём творчестве Лейбля. Писал сцены быта патриархального баварского крестьянства, стремясь к рельефному воссозданию цельных и ярких характеров («Деревенские политики», 1875-1877 годы, собрание О. Райнхарта «Ам Рёмерхольц», Винтертур; «Три женщины в церкви», 1878-1882 годы, Кунстхалле, Гамбург, и др.). Исполнил много портретов (в том числе портретов-типов): «Фрау Гедон» (1868-1869 годы, Новая пинакотека, Мюнхен), скульптор И.Д. Шрейтмюллер (1870-е годы, Международная галерея современного искусства, Венеция); «Кокотка» (1870 год), «Старый господин Палленберг» (1871 год, оба - в Музее Вальраф-Рихарц, Кёльн); «Женщина из Дахау» (1873-1874 годы, Государственные музеи, Берлин), Автопортрет (1896 год, Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн) и др. В поздних работах Лейбля свободная, мягкая, насыщенная воздухом и светом живопись близка к импрессионизму («Девушка у окна», 1899 год, Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн, и др.).