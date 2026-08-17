ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ ВЫСТУПЛЕНИЕ (МЯТЕЖ)

Вооруженные столкновения, преимущественно в Москве, в июле 1918 г., вызванные конфликтом между левыми эсерами и большевиками.

Партия левых социалистов-революционеров (ПЛСР) пыталась использовать выборы на V съезд советов для мирного отстранения большевиков от власти, но получила только около трети голосов. На заседании 5 июля М. Спиридонова и другие ораторы ПЛСР требовали ликвидировать комбеды и продовольственную диктатуру, немедленно разорвать Брестский мир. 6 июля чекист Я. Блюмкин и сотрудник ревтрибунала Н. Андреев, входившие в ПЛСР, убили посла Германии в России В. Мирбаха. Лидеры левых эсеров направились на съезд советов, чтобы убедить большевиков: после убийства Мирбаха разрыв Брестского мира неизбежен, и нужно снова объединиться для борьбы против германского империализма. Но В. Ленин отдал приказ об аресте всей левоэсеровской фракции съезда во главе со Спиридоновой и заявил, что левые эсеры подняли мятеж против советской власти. Оставшиеся на свободе члены ЦК ПЛСР, опираясь на отряд ЧК под командованием Д. Попова, вступили в бой с силами большевиков. Ими был арестован Ф. Дзержинский . 7 июля в Москву вошла латышская дивизия во главе с И. Вацетисом, которая разгромила отряд Попова. Небольшие выступления левых эсеров произошли и за пределами Москвы, наиболее серьезным было выступление М. Муравьева. Подавив левоэсеровское выступление, большевики расстреляли без суда нескольких участников восстания, показав немцам, что наказали убийц Мирбаха. Но других более популярных вождей ПЛСР, включая Спиридонову, уже на следующий год выпустили. Однако ПЛСР к этому времени перестала представлять из себя серьезную силу. Большевики закрепили свою монополию на власть.

Исторические источники: Партия левых социалистов-революционеров. Документы и материалы. М., 2000, 2010. Автор статьи: Шубин А.В.