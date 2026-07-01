ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ

Члены Партии левых социалистов-революционеров (интернационалистов) (ПЛСР), радикальной неонароднической партии.

В ходе Великой российской революции , в первой половине 1917 г. в Партии эсеров (социалистов-революционеров) стало выделяться левое крыло во главе с М. Спиридоновой, М. Натансоном , Б. Камковым, В. Карелиным и др. Поддерживая стратегические цели эсеров и выступая за углубление революции в интересах крестьянства и других трудовых классов, левые эсеры считали недопустимым замораживание социальных преобразований Временным правительством, в которое входила партия эсеров. Левые эсеры разделяли народнические идеи крестьянского социализма. Они считали, что для победы революции нужно действовать более решительно, и это сближало их с большевиками. Левые эсеры стремились примирить большевиков и умеренные социалистические партии, выступали за однородное социалистическое правительство.

Левые эсеры участвовали в Октябрьском перевороте , на II съезде Советов рабочих и солдатских депутатов поддержали декреты съезда и установление Советской власти, вошли во ВЦИК, входили в ВРК, но выступали за многопартийное социалистическое правительство.

Лидеры радикального крыла партии эсеров были исключены из партии 27 октября 1917 г. за участие в свержении Временного правительства. ПЛСР была официально провозглашена на учредительном съезде 19-28 ноября 1917 г. Председателем президиума ЦК партии стал Натансон, а затем Камков. Органом партии стала газета «Знамя труда», партия выпускала около 20 газет.

С помощью левых эсеров большевикам удалось получить поддержку части крестьянских Советов. На II съезде крестьянских депутатов в ноябре 1917 г. около половины крестьянских Советов поддержали левых эсеров. 15 ноября 1917 г. было достигнуто соглашение большевиков и левых эсеров, по которому объединенный Всероссийский центральный исполнительный комитет советов (ВЦИК) составлялся на паритетных началах рабочими и левоэсеровскими крестьянскими депутатами (значительную часть каждой группы составляли солдаты), после чего дополнительно избирались представители от армии и профсоюзов. Крестьянскую секцию ВЦИК возглавила Спиридонова. Дополнительные депутаты обеспечили большевикам преобладание во ВЦИК, созданном 10 декабря 1917 г. Левые эсеры стали младшими партнерами большевиков в коалиции. 19-25 ноября левые эсеры вошли в правительство (в декабре было 7 наркомов-левых эсеров, в том числе А. Колегаев – нарком земледелия, В. Карелин – нарком государственных имуществ, П. Прошьян – нарком почт и телеграфов, И. Штейнберг – нарком юстиции). Левые эсеры вхо­ди­ли так­же в ВСНХ, Выс­ший во­енный со­вет, в коллегии наркоматов, в ВЧК, ко­ман­до­ва­ли фрон­та­ми и соединениями (М. Му­равь­ёв, А. Его­ров, В. Ки­к­видзе, Г. Пет­ров, Ю. Саб­лин и др.). Левые эсеры входили в ре­гио­наль­ные Совнаркомы, занимали сильные позиции в советском руководстве Украины, Туркестана, Дальнего востока и др. регионов. Союз большевиков и левых эсеров стал важным этапом формирования большевистского режима, а разрыв этого союза - важным шагом на пути создания однопартийной диктатуры.

Выборы в Учредительное собрание принесли левым эсерам неудачу. Левые эсеры, прошедшие по спискам ПСР, получили только около 40 мандатов, то есть около 5%. После консультаций с левыми эсерами большевистское руководство решилось на разгон Учредительного собрания.

Поскольку разгон собрания фактически сорвал принятие закона о земле, что противоречило интересам крестьян, левые эсеры предложили свой проект, который и был принят ВЦИК 27 января 1918 г. как закон о социализации земли. Этот закон закрепил землю за крестьянством на законодательном уровне. Однако он был принят без длительного обсуждения и содержал ряд неясностей и противоречий.

В 1918 г. нарастали противоречия между большевиками и левыми эсерами. ПЛСР считала, что отстаивает интересы крестьянства, выступала за социализм, основанный на самоуправлении. Большевики были сторонниками диктатуры пролетариата , индустриального хозяйства с единым централизованным управлением и планированием. Левые эсеры настаивали на том, что Совнарком должен быть подконтролен ВЦИК и не принимать декреты в обход представительного органа Советов. ПЛСР выступала против хлебных реквизиций, произвольных арестов. Особенно ярко противоречия между союзниками проявились в связи с заключением Брестского мира. Левые эсеры выступили категорически против капитуляции перед германским империализмом. После заключения мира, 15 марта 1918 г. левые эсеры вышли из Совнаркома.

Покинув правительство, левые эсеры остались советской партией, признавали законность советской власти и значит - власти большевиков. II съезд ПЛСР 17-25 апреля 1918 г. принял программу партии и взял курс на завоевание Советов на свою сторону. На за­кры­том за­се­да­нии съезд поддержал на­ча­ло тер­ро­ра против представителей Германии для ус­ко­ре­ния ми­ро­вой ре­во­лю­ции. Численность партии быстро росла, достигнув 150 тыс. членов. ПЛСР приняла активное участие в вооруженной борьбе против австро-германской оккупации Украины. В 1918 г. возникли также партии левых эсеров Украины, Литвы и Белоруссии.

Левые эсеры пытались использовать выборы на V съезд Советов для мирного отстранения большевиков от власти. Они добились успехов при перевыборах Советов в ряде губерний и уездов. Но получить преобладание в Советах в масштабах России левые эсеры не смогли. Нормы представительства для рабочих были выше, чем для крестьян, большевики препятствовали свободным перевыборам Советов. III съезд ПЛСР 26 июня – 1 июля выступил за расширение прав Советов за счет совнаркомов. 26 июня ЦК ПЛСР подтвердил намерение совершить теракты против «виднейших деятелей германского империализма».

На V съезде Советов М. Спиридонова и другие ораторы ПЛСР требовали ликвидировать комитеты бедноты и продовольственную диктатуру, немедленно разорвать Брестский мир. В разгар дискуссий на съезде 6 июля 1918 г. был убит германский посол В. Мирбах и началось выступление левых эсеров. Подавив его, большевики нанесли удар по партии, произведя аресты и расстрел нескольких организаторов восстания. Но лидеров ПЛСР, включая Спиридонову, уже на следующий год выпустили. Большевики закрепили свою монополию на власть, исключив левых эсеров из ВЦИК и из ряда Советов. После провала июльского выступления ПЛСР резко ослабла и раскололась. Хотя тактика ЦК была поддержана Советом партии в авугсте 1918 г. и IV съездом ПЛСР 2-7 октября 1918 г., часть левых эсеров создала в сентябре 1918 г. пробольшевистские Партию народников коммунистов и Партию революционного коммунизма и позднее вступили в РКП(б). Группа левых эсеров-«активистов» во главе с Д. Черепановым участвовала в организации анархистами подполья взрыва МГК РКП(б) в Леонтьевском переулке в 1919 г. Большинство левых эсеров во главе со Спиридоновой продолжали вести агитацию против коммунистического режима, подвергаясь репрессиям. Левые эсеры оказали влияние на подъем рабочих выступлений в Петрограде в феврале-марте 1919 г. Течение «легалистов» (И. Штейнберг и др.) пыталось вести легальную пропаганду. В октябре 1919 г. ЦК ПЛСР подтвердил отказ от вооруженной борьбы с большевиками и распустил Московский комитет партии, склонявшийся к «активизму». Часть левых эсеров идеологически сблизилось с максималистами. 12-18 декабря 1920 г. «легалисты» создали ПЛСР объединенную (синдикалистов и интернационалистов). Она приняла участие в работе VIII съезда советов, в выборах в Советы в 1921 г. В 1922 г. «легалисты» создали Объ­е­ди­не­ние ПЛСР объ­еди­нён­ной и Сою­за со­циа­листов-ре­во­лю­цио­не­ров мак­си­ма­ли­стов (ССРМ). В Бер­ли­не была создана За­гра­нич­ная де­ле­га­ция этого Объ­е­ди­не­ния во гла­ве с А. Шрей­де­ром и И. Штейн­бер­гом, из­да­вав­шая журнал «Зна­мя борь­бы» (1924–1930). К 1923 г. в условиях репрессий легальная деятельность ПЛСР в СССР прекратилась. Оставшиеся в СССР активисты партии были репрессированы.

Исторические источники:

Партия левых социалистов-революционеров. Документы и материалы. М., 2000, 2010.

Автор статьи: Шубин А.В.