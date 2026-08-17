ЛЕВО ЛУИ
ЛЕВО ЛУИ - французский архитектор.
Сын каменщика, учился сначала у своего отца, затем у М. Вилледо, испытав влияние идей С. Деброса и Ф. Мансара, а также традиций каменно-кирпичного зодчества того времени.
Один из создателей стиля французского классицизма XVII века с его многочисленными барочными чертами. С конца 1630-х до середины 1650-х годов Лево проектировал особняки парижской знати, в большинстве своём не сохранившиеся. Проекты Лево, образцом которых является отель Ламбер (1639-1642), ознаменовали собой новый этап во французском жилом строительстве. Их характеризуют варьирование традиционной французской схемы «дома между двором и садом», свободные планы, адаптированные к форме участка застройки, принцип проектирования от интерьера к фасаду, отвечающий требованиям удобства, новое отношение к декору.
С 1654 года «первый архитектор короля»; осуществил перестройку загородных дворцово-парковых резиденций: павильонов короля и королевы в Венсеннском замке (с 1654 года), занимался работами (включавшими садово-парковую архитектуру: лестницы, гроты, водопады) в замках Сен-Клу (начало строительства в 1655 году), Басвиль (1660), в Фонтенбло («Партер де Тибр», 1662). Участвовал в строительстве Лувра (1654-1670), наряду с Ш. Лебреном и К. Перро; входил в назначенный Ж.Б. Кольбером «малый совет», разрабатывавший восточный фасад Лувра. В сотрудничестве с Ш. Лебреном и А. Ленотром создал ансамбль замка Во-ле-Виконт (1656-1661), предвосхитивший Версаль взаимосвязанностью дворца и окружающего пространства, их подчинённостью единому регулярному планировочному принципу. Лево традиционно считают автором первого этапа перестройки Версальского дворца с его необычным для Франции парковым фасадом (террасой, плоской кровлей и рустованным на итальянский манер цоколем).
Возведённый в Париже Коллеж четырёх наций (1662-1670; строился до 1688 года; ныне Институт Франции) с фасадом, центр которого пластически выделен группами колонн и куполом, а полукружия крыльев развёрнуты в сторону набережной Сены и Лувра, сыграл важную роль в формировании ансамбля центра города.
Брат (и ученик) Лево - архитектор Франсуа Лево (1624-1676).