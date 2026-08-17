ЛЕВО ЛУИ

ЛЕВО ЛУИ - французский архитектор.

Сын ка­мен­щи­ка, учил­ся сна­ча­ла у сво­его от­ца, за­тем у М. Вил­ле­до, ис­пы­тав влия­ние идей С. Деб­ро­са и Ф. Ман­са­ра, а так­же тра­ди­ций ка­мен­но-кир­пич­но­го зод­че­ст­ва то­го вре­ме­ни.

Один из соз­да­те­лей сти­ля французского клас­си­циз­ма XVII века с его мно­го­численными ба­роч­ными чер­та­ми. С конца 1630-х до середины 1650-х годов Лево про­ек­ти­ро­вал особ­ня­ки па­риж­ской зна­ти, в боль­шин­ст­ве сво­ём не со­хра­нив­шие­ся. Про­ек­ты Лево, об­раз­цом ко­то­рых яв­ля­ет­ся отель Лам­бер (1639-1642), оз­на­ме­но­ва­ли со­бой но­вый этап во французском жи­лом строи­тель­ст­ве. Их ха­рак­те­ри­зу­ют варьи­ро­ва­ние тра­диционной французской схе­мы «до­ма ме­ж­ду дво­ром и са­дом», сво­бод­ные пла­ны, адап­ти­ро­ван­ные к фор­ме уча­ст­ка за­строй­ки, прин­цип про­ек­ти­ро­ва­ния от ин­терь­е­ра к фа­са­ду, от­ве­чаю­щий тре­бо­ва­ни­ям удоб­ст­ва, но­вое от­но­ше­ние к де­ко­ру.

С 1654 года «пер­вый ар­хи­тек­тор ко­ро­ля»; осу­ще­ст­вил пе­ре­строй­ку за­го­род­ных двор­цо­во-пар­ко­вых ре­зи­ден­ций: па­виль­о­нов ко­ро­ля и ко­ро­ле­вы в Вен­сенн­ском зам­ке (с 1654 года), за­ни­мал­ся ра­бо­та­ми (вклю­чав­ши­ми са­до­во-пар­ко­вую ар­хи­тек­ту­ру: ле­ст­ни­цы, гро­ты, во­до­па­ды) в зам­ках Сен-Клу (на­ча­ло строи­тель­ст­ва в 1655 году), Бас­виль (1660), в Фон­тенб­ло («Пар­тер де Тибр», 1662). Уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве Лув­ра (1654-1670), на­ря­ду с Ш. Леб­ре­ном и К. Пер­ро; вхо­дил в на­зна­чен­ный Ж.Б. Коль­бе­ром «ма­лый со­вет», раз­ра­ба­ты­вав­ший восточный фа­сад Лув­ра . В со­труд­ни­че­ст­ве с Ш. Леб­ре­ном и А. Ле­нот­ром соз­дал ан­самбль зам­ка Во-ле-Ви­конт (1656-1661), пред­вос­хи­тив­ший Вер­саль взаи­мо­свя­зан­но­стью двор­ца и ок­ру­жаю­ще­го про­стран­ст­ва, их под­чи­нён­но­стью еди­но­му ре­гу­ляр­но­му пла­ни­ро­воч­но­му прин­ци­пу. Лево тра­ди­ци­он­но счи­та­ют ав­то­ром первого эта­па пе­ре­строй­ки Вер­саль­ско­го двор­ца с его не­обыч­ным для Фран­ции пар­ко­вым фа­са­дом (тер­ра­сой, пло­ской кров­лей и рус­то­ван­ным на итальянский ма­нер цо­ко­лем).

Воз­ве­дён­ный в Па­ри­же Кол­леж че­ты­рёх на­ций (1662-1670; стро­ил­ся до 1688 года; ны­не Институт Фран­ции) с фа­са­дом, центр ко­то­ро­го пла­сти­че­ски вы­де­лен груп­па­ми ко­лонн и ку­по­лом, а по­лу­кру­жия крыль­ев раз­вёр­ну­ты в сто­ро­ну на­бе­реж­ной Се­ны и Лув­ра, сыг­рал важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии ан­самб­ля цен­тра го­ро­да.

Брат (и уче­ник) Лево - архитектор Фран­суа Ле­во (1624-1676).