ЛЕВИТОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1893 году в семье священника. Окончил духовную семинарию, а затем, в 1914 году, Виленское военное училище. Из училища сразу отправился на фронт, в 178-й пехотный Венденский полк 45-й пехотной дивизии, и сразу был назначен командовать одной из рот полка в чине прапорщика. В конце 1915 года получил чин поручика и более года командовал одним из батальонов полка. За годы войны был трижды ранен.

В июле-августе 1917 года в рядах 178-го пехотного Венденского полка участвовал в подавлении июльского восстания в Петрограде . В конце сентября того же года был переведён из состава полка в его запасной батальон, находившийся в Пензе . В ноябре перебрался из Пензы в Ростов-на-Дону. В начале 1918 года прибыл на Дон, где на тот момент уже начала формироваться Добровольческая армия , и сразу вступил добровольцем в Офицерский партизанский батальон. До начала Первого Кубанского похода успел поучаствовать в работе комиссии по регистрации скопившихся в Ростове-на-Дону офицеров. Несколько раз побывал в тылу у красных, причём однажды был ранен.

После переформирования Добровольческой армии в феврале 1918 года стал рядовым ударником в 1-й офицерской роте 1-го батальона Корниловского ударного полка. Позднее был назначен фельдфебелем офицерской имени генерала Корнилова роты. В рядах Корниловского полка участвовал во всех боях Первого Кубанского похода Добровольческой армии. 28 марта 1918 года был серьёзно ранен в боях за Екатеринодар , и в строй вернулся только к началу Второго Кубанского похода, в конце июня 1918 года, но сразу же получил новое ранение в руку. В конце сентября того же года в бою под Ставрополем был ещё раз ранен. По излечению отправился в Крым, где фельдфебелем вошёл в состав конвоя для охраны вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны.

В мае 1919 года вернулся в Корниловский ударный полк. В июне того же года был назначен командиром 1-го батальона 2-го Корниловского ударного полка. В августе был снова ранен в бою за город Обоянь и отправлен на излечение. В полк вернулся после взятия корниловцами Фатежа 2 сентября 1919 года. Принимал участие в боях за Орёл в октябре того же года, а в ноябре некоторое время исполнял должность командира 3-го Корниловского ударного полка. В разгар отступления ВСЮР 1 декабря 1919 года занимал пост помощника командира 2-го Корниловского полка по строевой части. 9 февраля 1920 года, временно командуя 2-м полком, успешно штурмовал Ростов-на-Дону, захватив большие трофеи. В марте 1920 года, во время последнего боя частей ВСЮР перед эвакуацией в Крым, был произведён сразу в штабс-капитаны, капитаны и подполковники. Считал это тройное производство лишним.

В апреле-мае и начале июня 1920 года временно командовал 2-м Корниловским полком, заменяя отлучавшегося полковника Я. А. Пашкевича. В 1829 году был награждён знаком отличия Первого Кубанского похода. После смертельного ранения Пашкевича 15 июня 1920 года стал командиром 2-го Корниловского полка. Тогда же получил чин полковника за успешное командование полком при разгроме конного корпуса Д. П. Жлобы. 7 октября 1920 года приказом П. Н. Врангеля был награждён орденом Святого Николая Чудотворца. 28 октября в одном из последних сражений за Крым был тяжело ранен на Перекопском валу.

После эвакуации в Галлиполи возглавил 2-й батальон Корниловского ударного полка (в него была переформирована дивизия). Покинув Галлиполи, обосновался в Болгарии, где прожил семь лет. Занимался тяжёлым физическим трудом, работал в шахте. Принимал участие в работе Российского зарубежного съезда в Париже . В 1929 году переехал во Францию , был назначен начальником Корниловской группы. Не владея французским языком, работал на мойке автомобилей. С начала 1960-х годов и до самой смерти возглавлял Объединение чинов Корниловского ударного полка. Активно работал над публикациями по истории полка: в 1967 году издал юбилейную памятку «Корниловцы», в 1970 году – брошюру о выходе Корниловской дивизии за Перекопский вал в мае 1920 года, в 1972 году – опубликовал в журнале «Первопоходник» подробный материал о роли корниловцев в разгроме корпуса Жлобы. В 1974 году в Париже издал свой главный труд – «Материалы для истории Корниловского ударного полка». Кроме того, в 1963 году принял участие в составлении сборника «На службе Отечества», посвящённого виленскому военному училищу.

Умер в Париже. Был похоронен на Галлиполийском участке русского кладбища в Сент-Женевьев де Буа.

Супруга – Варвара Сергеевна Левитова, урождённая Васильева (1900–1988), уроженка Ростова-на-Дону. В 17-летнем возрасте добровольцем пошла сестрой милосердия в Добровольческую армию. На протяжении всей Гражданской войны была в рядах Корниловской ударной дивизии. В 1920 году вышла замуж за Левитова.