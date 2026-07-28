ЛЕВИТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ЛЕВИТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - русский писатель.

Сын дья­ка. Учил­ся в Там­бов­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (c 1850 года), за­тем в пе­тербургской Ме­ди­ко-хи­рур­гической ака­де­мии (1855-1856), от­ку­да был от­чис­лен за «не­ус­пе­хи в нау­ках» (фак­ти­че­ски за уча­стие в сту­денческих вы­ступ­ле­ни­ях) и вы­слан в Во­ло­гду.

С 1860 года жил в Мо­ск­ве. Ра­бо­тал учи­те­лем, слу­жил на же­лез­ной до­ро­ге, со­труд­ни­чал с ре­дак­ция­ми сто­лич­ных жур­на­лов.

Как пи­са­тель Левитов сфор­ми­ро­вал­ся под влия­ни­ем на­ту­раль­ной шко­лы . Пер­вое зна­чительное вы­сту­п­ле­ние в пе­ча­ти - «Яр­ма­роч­ные сце­ны. (Очер­ки из про­сто­на­род­но­го бы­та)» (1861).

Литературную из­вест­ность Левитову при­нес­ли «Степ­ные очер­ки» (т. 1-3, 1865-1867), со­че­тав­шие реа­ли­стич­ность бы­то­пи­са­ния с про­ник­но­вен­ным ли­риз­мом.

Твор­че­ст­во Левитова 1870-х годов от­ме­че­но уси­ле­ни­ем со­ци­аль­ной кри­ти­ки и влия­ни­ем идей на­род­ни­че­ст­ва : сборник очер­ков и рас­ска­зов «Го­ре сёл, до­рог и го­ро­дов» (1874).

Сре­ди других со­чи­не­ний: сборник эт­но­гра­фических за­ри­со­вок из жиз­ни городской бед­но­ты «Мо­с­ков­ские но­ры и тру­що­бы» (совместно с М.А. Во­ро­но­вым, 1866), ав­то­био­гра­фический очерк «Пе­тер­бург­ский слу­чай» (1869), на­бро­ски фан­та­стического ро­ма­на «Сны и фак­ты» (час­тич­но опубликован в 1879 году).

Сочинения:

Полное собрание сочинений. СПб., 1905. Т. 1-4;

Собрание сочинений СПб., 1911. Т. 1-8;

Со­чи­не­ния. М., 1977;

Из­бран­ное. М., 1982;

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1988.