ЛЕВИТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ЛЕВИТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - русский писатель.
Сын дьяка. Учился в Тамбовской духовной семинарии (c 1850 года), затем в петербургской Медико-хирургической академии (1855-1856), откуда был отчислен за «неуспехи в науках» (фактически за участие в студенческих выступлениях) и выслан в Вологду.
С 1860 года жил в Москве. Работал учителем, служил на железной дороге, сотрудничал с редакциями столичных журналов.
Как писатель Левитов сформировался под влиянием натуральной школы. Первое значительное выступление в печати - «Ярмарочные сцены. (Очерки из простонародного быта)» (1861).
Литературную известность Левитову принесли «Степные очерки» (т. 1-3, 1865-1867), сочетавшие реалистичность бытописания с проникновенным лиризмом.
Творчество Левитова 1870-х годов отмечено усилением социальной критики и влиянием идей народничества: сборник очерков и рассказов «Горе сёл, дорог и городов» (1874).
Среди других сочинений: сборник этнографических зарисовок из жизни городской бедноты «Московские норы и трущобы» (совместно с М.А. Вороновым, 1866), автобиографический очерк «Петербургский случай» (1869), наброски фантастического романа «Сны и факты» (частично опубликован в 1879 году).
Сочинения:
Полное собрание сочинений. СПб., 1905. Т. 1-4;
Собрание сочинений СПб., 1911. Т. 1-8;
Сочинения. М., 1977;
Избранное. М., 1982;
Избранные произведения. М., 1988.