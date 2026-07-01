ЛЕВИНСОН КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1971 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1993 г.

Кандидатская диссертация : Чиновничество в горродах и территориях Германии в XVI-XVIII вв. (ИВИ РАН, 1999 г.).

1994-2011 Институт всеобщей истории РАН

2001-2005 Институт европейских культур/Высшая школа европейских культур (РГГУ)

В настоящее время ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева НИУ "Высшая школа экономики".

Область интересов : Социальная и культурная историия Центрпальной и Западная Европы в позднее Средневековье и Новое время.

Сочинения:

Бюрократия немецкого города XVI-XVII вв. М., 2000,

Чиновники в городах Южной Германии XVI-XVIII вв. Опыт исторической антропологии бюрократии. М., 2000;

Элиас Н. Придворное общество / Пер. с нем. М., 2002;

Прошлое – крупным планом. Современные исследования по микроистории. СПб., 2003.

Karriere im Zarenreich und in der Sowjetunion: Der deutschbaltische Forscher und Staatsmann Otto Juljewitsch Schmidt (1891 – 1956) // Baltische Ahnen- und Stammtafeln. 2013. No. 55. P. 25-38."

Образы мира и системы ценностей в постреформационных немецких букварях // Проблемы современного образования. 2014. № 4. С. 33-40.

Мир детства и буквари Восточной Германии (Рецензия на: В.Штюрмер «Концепции детства в букварях Советской зоны оккупации Германии и Германской демократической республики, 1945-1990») // Проблемы современного образования. 2014. № 6. С. 262-266.

Die soziale Konstruktion des Rechtschreibfehlers. Über einige Erfahrungen mit dem Forschungsvorhaben // Briefe zur Interdisziplinarität. 2014. Vol. 14. No. Dezember. P. 26-35.