ЛЕВИНСОН ЕВГЕНИЙ АДОЛЬФОВИЧ

ЛЕВИНСОН ЕВГЕНИЙ АДОЛЬФОВИЧ - российский архитектор.

Член-корреспондент АА СССР (с 1941 года). Учил­ся на ар­хитектурном факультете Института гра­ж­дан­ских ин­же­неров в Пет­ро­гра­де (1915-1916). Слу­жил в ар­мии пол­ко­вым ху­дож­ни­ком-де­ко­ра­то­ром (1916-1919), за­тем вер­нул­ся в Одес­су , где ра­бо­тал как сце­но­граф (1919-1923).

В 1923 прие­хал в Пет­ро­град, по­сту­пил во Вху­те­ин, где учил­ся у И.А. Фо­ми­на и Л.В. Руд­не­ва (1924-1927). Па­рал­лель­но с учё­бой ра­бо­тал ху­дож­ни­ком в газете «Крас­ная Звез­да».

Ди­плом­ная ра­бо­та Левинсона во Вху­теи­не («Па­мят­ник-мав­зо­лей дея­те­лям Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции», 1927) бы­ла вы­пол­не­на в ду­хе «ре­во­лю­ци­он­но­го ро­ман­тиз­ма» (мо­ну­мен­таль­ные, ла­ко­нич­ные фор­мы без де­ко­ра). С 1927 ра­бо­тал в Строй­ко­ме в мас­тер­ской Руд­не­ва.

По­строй­ки Левинсона в Ле­нин­гра­де конца 1920-х - начала 1930-х годов вы­дер­жа­ны в рус­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма (зда­ние про­фи­лак­то­рия, 1928-1930; совместно с Л.В. Руд­не­вым и И.И. Фо­ми­ным), 1-й жи­лой дом Лен­со­ве­та (1931-1935, совместно с Фо­ми­ным) и Дом куль­ту­ры им. Лен­со­ве­та (1931-1938, совместно с В.О. Мун­цем).

В 1930-е годы Левинсон ра­бо­тал в сти­ли­сти­ке ар де­ко с под­чёрк­ну­ты­ми эле­мен­та­ми не­оклас­си­ки; его по­строй­ки это­го пе­рио­да от­ли­ча­ет тон­кая гра­фич­ность форм и де­ко­ра: Дом лёг­кой про­мыш­лен­но­сти (1932-1935, совместно с Фо­ми­ным), зда­ние Нев­ско­го рай­со­вета (1937-1940, совместно с Г.Е. Ге­ди­ке и Фо­ми­ным; оба - в Ле­нин­гра­де), па­виль­он «Ле­нин­град и Се­ве­ро-За­пад РСФСР» на ВСХВ (1937-1939, Мо­ск­ва).

По­сле Великой Отечественной вой­ны Левинсон про­ек­ти­ро­вал и стро­ил в став­шем в этот пе­ри­од офи­ци­аль­ным сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма , пе­ре­ход к ко­то­ро­му был, од­на­ко, за­ко­но­мер­ным для творческого раз­ви­тия са­мо­го ар­хи­тек­то­ра: ла­ко­нич­ный по фор­мам железнодорожный во­кзал в г. Пуш­кин (1948-1950) и бо­га­то де­ко­ри­ро­ван­ная стан­ция мет­ро «Ав­то­во» в Ле­нин­гра­де (1946-1955; оба - совместно с А.А. Груш­ке).

С конца 1940-х годов Левинсон совместно с Фо­ми­ным ру­ко­во­дил 5-й мас­тер­ской Лен­про­ек­та.

Официальный по­во­рот к сдер­жан­но­му, ску­по­му ар­хитектурному сти­лю с середины 1950-х годов от­ра­зил­ся в ан­самб­ле Пис­ка­рёв­ско­го ме­мо­ри­аль­но­го клад­би­ща в Ле­нин­гра­де (1955-1960, про­ект - с 1945, совместно с А.В. Ва­силь­е­вым, скульп­то­ры В.В. Исае­ва, Р.К. Тау­рит и др.).

Левинсон про­ек­ти­ро­вал так­же в ду­хе мо­дер­низ­ма: квар­та­лы жи­лых круп­но­па­нель­ных до­мов в Нев­ском рай­оне (1955-1968, совместно с Д.С. Гольд­го­ром и др.), гос­ти­ни­ца «Со­вет­ская» (1963-1968), Дом куль­ту­ры «Нев­ский» (1964-1972; все - в Ле­нин­гра­де).

Пре­по­да­вал в Ле­нинградском ин­же­нер­но-строи­тель­ном институте (1932-1944) и на ар­хитектурном факультете ИЖСА (1944-1968, профессор с 1947 года).

Государственная премия СССР (1951).