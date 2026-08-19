ЛЕВИНСОН ЕВГЕНИЙ АДОЛЬФОВИЧ
ЛЕВИНСОН ЕВГЕНИЙ АДОЛЬФОВИЧ - российский архитектор.
Член-корреспондент АА СССР (с 1941 года). Учился на архитектурном факультете Института гражданских инженеров в Петрограде (1915-1916). Служил в армии полковым художником-декоратором (1916-1919), затем вернулся в Одессу, где работал как сценограф (1919-1923).
В 1923 приехал в Петроград, поступил во Вхутеин, где учился у И.А. Фомина и Л.В. Руднева (1924-1927). Параллельно с учёбой работал художником в газете «Красная Звезда».
Дипломная работа Левинсона во Вхутеине («Памятник-мавзолей деятелям Октябрьской революции», 1927) была выполнена в духе «революционного романтизма» (монументальные, лаконичные формы без декора). С 1927 работал в Стройкоме в мастерской Руднева.
Постройки Левинсона в Ленинграде конца 1920-х - начала 1930-х годов выдержаны в русле конструктивизма (здание профилактория, 1928-1930; совместно с Л.В. Рудневым и И.И. Фоминым), 1-й жилой дом Ленсовета (1931-1935, совместно с Фоминым) и Дом культуры им. Ленсовета (1931-1938, совместно с В.О. Мунцем).
В 1930-е годы Левинсон работал в стилистике ар деко с подчёркнутыми элементами неоклассики; его постройки этого периода отличает тонкая графичность форм и декора: Дом лёгкой промышленности (1932-1935, совместно с Фоминым), здание Невского райсовета (1937-1940, совместно с Г.Е. Гедике и Фоминым; оба - в Ленинграде), павильон «Ленинград и Северо-Запад РСФСР» на ВСХВ (1937-1939, Москва).
После Великой Отечественной войны Левинсон проектировал и строил в ставшем в этот период официальным стиле советского неоклассицизма, переход к которому был, однако, закономерным для творческого развития самого архитектора: лаконичный по формам железнодорожный вокзал в г. Пушкин (1948-1950) и богато декорированная станция метро «Автово» в Ленинграде (1946-1955; оба - совместно с А.А. Грушке).
С конца 1940-х годов Левинсон совместно с Фоминым руководил 5-й мастерской Ленпроекта.
Официальный поворот к сдержанному, скупому архитектурному стилю с середины 1950-х годов отразился в ансамбле Пискарёвского мемориального кладбища в Ленинграде (1955-1960, проект - с 1945, совместно с А.В. Васильевым, скульпторы В.В. Исаева, Р.К. Таурит и др.).
Левинсон проектировал также в духе модернизма: кварталы жилых крупнопанельных домов в Невском районе (1955-1968, совместно с Д.С. Гольдгором и др.), гостиница «Советская» (1963-1968), Дом культуры «Невский» (1964-1972; все - в Ленинграде).
Преподавал в Ленинградском инженерно-строительном институте (1932-1944) и на архитектурном факультете ИЖСА (1944-1968, профессор с 1947 года).
Государственная премия СССР (1951).