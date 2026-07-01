ЛЕВИНСКАЯ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Советский и российский историк. Доктор исторических наук (1998), ведущий научный сотрудник группы источниковедения Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родилась 24 июня 1952 года в Ленинграде. В 1981 году окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1983–1986 годах обучалась в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР.

С 1986 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2010 года – ведущий научный сотрудник.

В 1988 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Эпиграфические памятники культа Theos Hypsistos как источник по этнокультурной истории Боспора в I–IV вв. н. э.».

В 1998 году защитила докторскую диссертацию на тему «Деяния Апостолов как источник по истории еврейской диаспоры».

Автор более 100 научных публикаций. В область научных интересов входят греческая эпиграфика, новозаветная библеистика, иудаизм периода Второго храма, история праворадикальных политических течений.

Сочинения

The Book of Acts in Its Diaspora Setting (Grand Rapids / Carlisle: Eerdmans / Paternoster, 1996), 284, XVI (The Book of Acts in Its First Century Setting, vol. 5);

Адамова дорога. СПб., 2001;

Деяния Апостолов на фоне еврейской диаспоры. СПб., 2000;

Деяния Апостолов. Историко-филологический комментарий, главы 1-8. М., 1999;

Деяния Апостолов. Историко-филологический комментарий, главы 9-28. СПб., 2008.

Бог Высочайший в Деяниях: язычество или иудаизм? // Мир Библии. № 6. 1999;

Греческая надпись псковской печати архиепископа Геннадия (Гонозова) // Библия в духовной жизни, истории и культуре России и славянский православный мир. М., 2001;

Деяния Апостолов (из историко-филологического комментария // Мир Библии. № 5. 1998;

Национал-патриотическое движение в общественной жизни Ленинграда в 1988—1990 гг. (в соавт. с О.Н.Ансберг, Ю.М.Лесманом, В.Г.Узуновой) // Там же;

О филологии без идеологии. Реплика по поводу книги Дружинина «Филология и идеология» // Звезда. 2013. № 8;

Русские фашисты на Дальнем Востоке и в США // Диссиденты, неформалы, демократы. Т.3: Против ненависти. Сборник материалов антифашистского движения Ленинграда—Санкт-Петербурга. СПб., 2008;

Синкретизм — термин и феномен // Страницы. 3:4. 1998;

Historical Memory: Blessing or Burden? Russian Orthodox Christians in the Modern World // The Religious Roots of Contemporary European Identity. London, 2007;

Review Essay. E.L.Gibson, The Jewish Manumission Inscriptions of the Bosporus Kingdom. Texts and Studies in Ancient Judaism. Tübingen, 1999 // The Jewish Quarterly Review. Vol.92, № 3-4 (January-April) 2002;

The Future of Jewish-Orthodox Christian Dialogue in Jewish-Christian Relations // The Future of Jewish- Christian Relаtions. 2006;

The Italian Cohort // The New Testament in Its First Century Setting. Essays on Context and Background in Honour of B. W. Winter on His 65th Birthday, eds. P.J.Williams, A.D.Clarke, P.M.Head, D.Instone-Brewer. Cambridge, 2004;

The Traces of Jewish Life in Asia Minor // Neues Testament und hellenistisch-jüdische Alltagskultur: wechselseitige Wahrnehmungen. III. Internationales Symposium zum Corpus Judaeo-Hellenisticum Novi Testamenti 21-24 Mai 2009, Leipzig. Tübingen, 2011.