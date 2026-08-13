ЛЕВИН Шнеер Менделевич

Историк.

Окончил гуманитарный факультет Петроградского педагогического института (1923). Кандидат исторических наук (без защиты диссертации, 1935). Докторская: «Общественное движение в России в 60-70-е гг. XIX в.» (ЛОИИ АН СССР, 1965). Научный сотрудник Музея революции в Петрограде (1918-1920, архивист Историко-революционного архива (1920-25). Помощник главного редактора журнала «Былое», редактор исторического отдела «Энциклопедического словаря» Госиздата (1927-34). Участвовал в подготовке биобиблиографического словаря «Деятели революционного движения в России» (М., 1927-34). Сотрудник Ленинградского историко-археографического института (1934-36), Ленинградского отделения Института истории АН СССР (1936-69).

Внес значительный вклад в изучение народнического движения. Рассматривал народников и революционных демократов в рамках общего освободительного движения. Разделял 60-е и 70-е годы XIX в. как самостоятельные этапы революционного движения.

Сочинения:

Общественное движение в России в 60-70-е годы XIX в. М., 1958;

В.И. Ленин и русское общественно-политическая мысль XIX – начала XX века. Л., 1969 (ответственный редактор, автор);

Очерки по истории русской общественной мысли. Л., 1974.