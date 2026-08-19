ЛЕВИЦКИЙ ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Леви́цкий, Яков Александрович (10[23].12.1906, Ростов-на-Дону — 30.06.1970, Москва) — историк-медиевист. Из рабочих. Окончил социально-экономическое отделение педагогического факультета Северо-Кавказского государственного университета (Ростов-на-Дону, 1928). В 1927—1930 — лаборант и преподаватель на подготовительных курсах, а в 1930—1932 ассистент и исполняющий обязанности доцента университета. В 1932—1936 — доцент Финансово-экономического института (Ростов-на-Дону). В 1936—1937 — экономист Российской организации кооперативного жилищного строительства (Москва). В 1937—1941 — учитель истории. В 1940—1943 преподавал в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, в 1943—1945 — в Абаканском государственном педагогическом институте. В 1945—1955 — доцент кафедры истории Средних веков исторического факультета Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской. Одновременно, в 1949—1954 — научный сотрудник, в 1954—1968 — заместитель заведующего сектором истории Средних веков в Институте истории АН СССР, затем на той же должности в Институте всеобщей истории АН СССР. Доктор исторических наук (1960).

Изучал вопросы генезиса и социально-экономического развития английских средневековых городов, в частности, историю ранних английских цехов, организацию городского производства и торговли и проч.

Соч.: Английская буржуазная революция XVII в. Т. 1. М., 1954; Города и городское ремесло в Англии в Х—ХII вв. М.–Л., 1960; Город и феодализм в Англии. М.,1987.

Лит.: Сванидзе А. А. Я. А. Левицкий: жизнь в науке и среди людей. М., 2012.