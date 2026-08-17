ЛЕВИЦКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛЕВИЦКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский философ, публицист и литературовед.

Ро­дил­ся в се­мье мор­ско­го офи­це­ра. Изу­чал фи­ло­со­фию в Кар­ло­вом университете в Пра­ге (док­тор­ская сте­пень - 1941) под руководством Н.О. Лос­ско­го, вос­при­няв его кон­цеп­цию пер­со­на­лиз­ма .

В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны всту­пил в ря­ды На­род­но-тру­до­во­го сою­за (НТС). По­сле вой­ны в чис­ле пе­ре­ме­щён­ных лиц ока­зал­ся в Гер­ма­нии, где в 1947 году вы­шел его труд «Ос­но­вы ор­га­ни­че­ско­го ми­ро­воз­зре­ния» - вве­де­ние в фи­ло­со­фию «со­ли­да­риз­ма», ле­жа­ще­го в ос­но­ве по­ли­тической про­грам­мы НТС. В 1950 году с семь­ёй пе­ре­се­лил­ся в США. В 1966-1974 годах пре­по­да­вал русскую ли­те­ра­ту­ру и фи­ло­со­фию в Университете Джор­дж­тау­на.

В 1958 году в Гер­ма­нии вы­шла его книга «Тра­ге­дия сво­бо­ды», в ко­то­рой Левицкий, по сло­вам Н.О. Лос­ско­го, вы­сту­пил как «до­стой­ный пре­ем­ник» фи­лософского на­прав­ле­ния, иду­ще­го от В.С. Со­ловь­ё­ва. Ана­лиз сво­бо­ды и не­об­хо­ди­мо­сти, со­ли­дар­но­сти и борь­бы за­ни­ма­ет центральное ме­сто в кон­цеп­ции Левицкого, вос­хо­дя­щей в сво­их исто­ках к фи­ло­со­фии Со­ловь­ё­ва, вос­при­ня­той в ин­тер­пре­та­ции С.Н. Тру­бец­ко­го, Е.Н. Тру­бец­ко­го и С.Л. Фран­ка, а так­же к иде­ям А.С. Хо­мя­ко­ва и И.В. Ки­ре­ев­ско­го, к ми­ро­вос­прия­тию зем­ских дея­те­лей и «поч­вен­ни­ков» конца XIX - начала XX веков и др.

Ут­вер­ждая со­ли­дар­ность в ка­че­ст­ве пер­вич­но­го фак­то­ра раз­ви­тия, Левицкий кри­ти­ко­вал ха­рак­тер­ную для мар­ксиз­ма аб­со­лю­ти­за­цию фак­тов про­ти­во­ре­чия и борь­бы в об­щественной жиз­ни: «борь­ба воз­мож­на на ос­но­ве со­ли­дар­но­сти, но не на­обо­рот», ибо «пред­по­ла­га­ет вклю­чён­ность обе­их бо­рю­щих­ся сто­рон в не­кое объ­е­ди­няю­щее их един­ст­во». Со­ци­аль­ная жизнь мо­жет быть по­ня­та лишь из неё са­мой, т.е. из со­ци­аль­ных ак­тов и их про­вод­ни­ков. Взаи­мо­дей­ст­вие лич­но­стей и со­ци­аль­ных групп, со­став­ляю­щее основную чер­ту об­щественного бы­тия, оп­ре­де­ля­ет­ся мно­го­об­раз­ны­ми фак­то­ра­ми са́мого различного по­ряд­ка, и вся­кая по­пыт­ка вы­вес­ти со­ци­аль­ную жизнь из какого-либо од­но­го фак­то­ра при­во­дит к од­но­сто­рон­но­сти, к уп­ро­щаю­щей ме­та­фи­зи­ке мо­низ­ма.

Ус­мат­ри­вая в сво­бо­де «шанс и риск твор­че­ско­го пу­ти че­ло­ве­че­ст­ва», Левицкий под­роб­но ис­сле­до­вал её основную со­став­ляю­щие: сво­бо­ду дей­ст­вия, сво­бо­ду вы­бо­ра, сво­бо­ду хо­те­ния. Сво­бо­да, по Левицкому, не­отъ­ем­ле­мый ат­ри­бут как че­ло­ве­че­ской лич­но­сти, так и бы­тия во­об­ще, ко­то­рое, од­на­ко, сво­бод­но лишь по­сколь­ку оно «мо­жет быть иным», т.е. «сво­бо­да пред­ше­ст­ву­ет бы­тию» (Сочинения. М., 1995. Т. 1. С. 133) в си­лу то­го, что воз­мож­ность как не­отъ­ем­ле­мый эле­мент сво­бо­ды при­су­ща как бы­тию, так и не­бы­тию.

Боль­шое ме­сто в на­сле­дии Левицкого за­ни­мает ана­лиз твор­че­ст­ва русских пи­са­те­лей, пре­ж­де все­го Ф.М. Дос­то­ев­ско­го , в ко­то­ром Левицкий ус­мат­ри­вал «за­лог оп­рав­да­ния и воз­ро­ж­де­ния рус­ской куль­ту­ры» (Сочинения. М., 1996. Т. 2. С. 136), а так­же Ан­д­рея Бе­ло­го, Б.Л. Пас­тер­на­ка и др.

Сочинения:

Со­чи­не­ния: В 2 т. М., 1995-1996.