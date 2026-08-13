ЛЕВИЦКИЙ ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИЧ

ЛЕВИЦКИЙ ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИЧ - украинский гравёр .

Отец Д.Г. Ле­виц­ко­го. Учил­ся во Вроц­ла­ве.

С начала 1730-х годов ра­бо­тал в Кие­ве. Ис­пол­нял гра­вю­ры на ме­ди, в том числе па­неги­ри­че­ские те­зи­сы - ко­лос­саль­ные по фор­ма­ту лис­ты (те­зи­сы в честь Ро­ма­на Ко­пы, не по­зд­нее 1730 года, Ра­фаи­ла За­бо­ров­ско­го, 1739).

Ил­лю­ст­ра­ции Левицкого к из­да­ни­ям книг « Еван­ге­лие » (1737), «Апо­стол» (1752), «Фи­ло­со­фия Ари­сто­те­ле­ва» М. Ко­за­чин­ско­го (1745) от­ли­ча­ют­ся безу­преч­но­стью ри­сун­ка; им час­то свой­ст­вен­ны яр­ко вы­ра­жен­ные стан­ко­вые чер­ты.

Сре­ди его ра­бот так­же ре­лигиозные ком­по­зи­ции («Хри­стос с Ма­ри­ей и Ио­си­фом», 1732; «Ус­пе­ние», 1737) и порт­ре­ты (Дмит­рия Рос­тов­ско­го, 1750-е годы, и др.).