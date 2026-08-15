ЛЕВИАФАН

ЛЕВИАФАН - мифологическое морское чудовище, описанное в Библии (Пс. 73:14, 103:26; Иов. 3:8, 40:20-41:26; Ис. 27:1 и др.).

По мне­нию современных ис­сле­до­ва­те­лей, об­раз Левиафана как вра­ж­деб­но­го Бо­гу су­ще­ст­ва, ко­то­рое Он по­бе­ж­да­ет при со­тво­ре­нии ми­ра, вос­хо­дит к уга­рит­ско­му ми­фу о по­бе­де Баа­ла (Ва­ал) над мор­ским чу­ди­щем Ло­та­ну.

Со­глас­но еврейско рав­ви­ни­стической тра­ди­ции, мя­со Левиафана бу­дет по­да­но на пи­ру пра­вед­ни­ков по­сле при­хо­да Мес­сии .

В хри­сти­ан­ской тра­ди­ции на ос­но­ва­нии сти­ха Откр. 12:9, где как си­но­ним Левиафану упо­мя­нут «ве­ли­кий дра­кон, древ­ний змий», Левиафан ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с са­та­ной.

Пасть Левиафана, осо­бен­но час­то в средневековой ка­то­лической ико­но­гра­фии, сим­во­ли­зи­ру­ет ад.

На­чи­ная с эпо­хи Но­во­го вре­ме­ни, об­раз Левиафана не­од­но­крат­но по­яв­ля­ет­ся в фи­лософских со­чи­не­ни­ях и ху­дожественной литературе, например, у Т. Гоб­бса («Ле­виа­фан»), Дж. Миль­то­на («По­те­рян­ный рай»).

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