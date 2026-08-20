ЛЕВИ-СТРОСС Клод

Французский эт­но­лог и фи­ло­соф, член Французской ака­де­мии (1973).

Окон­чил Па­риж­ский ун-т (1931). В 1935–39 проф. со­цио­ло­гии в ун-те Сан-Пау­лу (Бра­зи­лия). Про­во­дил по­ле­вые ис­сле­до­ва­ния сре­ди ин­дей­цев Ама­зон­ки (ка­ду­вео, бо­ро­ро, нам­би­к­ва­ра, ту­пико­ва­хи­бо). С 1939 во Фран­ции. По­сле герм. ок­ку­па­ции Фран­ции (1940) пре­по­да­вал в ли­цее в Мон­пе­лье. В 1941 по про­грам­ме Рок­фел­ле­ра вы­ехал в США. В 1942–1945 пре­по­да­вал в Но­вой шко­ле со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний в Нью-Йор­ке. Ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Сво­бод­ной шко­лы выс­ших ис­сле­до­ва­ний (сре­ди др. её со­труд­ни­ков – Р. О. Якоб­сон, зна­ком­ст­во с ко­то­рым по­влия­ло на фор­ми­ро­ва­ние на­уч. взгля­дов Л.-С.). В 1950–74 за­ве­до­вал ка­фед­рой ре­ли­гии бес­пись­мен­ных на­ро­дов в Прак­тич. шко­ле выс­ших ис­сле­до­ва­ний, в 1959–82 – ка­фед­рой со­ци­аль­ной ан­тро­по­ло­гии в Кол­леж де Франс, на ба­зе ко­то­рой соз­дал Ла­бо­ра­то­рию со­ци­аль­ной ан­тро­по­ло­гии. В 1961 ос­но­вал ж. «L’Hom­me».

Уже в пер­вой боль­шой ра­бо­те «Эле­мен­тар­ные струк­ту­ры род­ст­ва» («Les struc­tures élémentaires de la parenté», 1949) про­явил­ся но­вый струк­тур­ный ме­тод Л.-С. Им бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка по­строе­ния дос­туп­ной ма­те­ма­тич. изу­че­нию ие­рар­хич. мо­де­ли брач­но-род­ст­вен­ных от­но­ше­ний; осо­бое вни­ма­ние он при­да­вал пра­ви­лу эк­зо­га­мии, брач­но­му об­ме­ну и ду­аль­ной ор­га­ни­за­ции. В фи­лос.-ан­тро­по­ло­гич. соч. «Пе­чаль­ные тро­пи­ки» («Tristes tropiques», 1955; рус. пер. 1984), ос­но­ван­ном на по­ле­вых днев­ни­ках, фор­маль­ное изу­че­ние «объ­ек­тив­ных струк­тур» всту­па­ет в про­ти­во­ре­чие с гу­ма­ни­стич. па­фо­сом: про­дол­жая идею Ж. Ж. Рус­со о «бла­го­род­ном ди­ка­ре», Л.-С. стре­мил­ся по­ка­зать жизнь ин­дей­цев Ама­зон­ки как ес­те­ст­вен­ное со­стоя­ние че­ло­ве­че­ст­ва, рез­ко вы­сту­пал про­тив эво­лю­цио­низ­ма в ан­тро­по­ло­гии и кри­ти­ко­вал зап. ин­ду­ст­ри­аль­ное об­ще­ст­во. Л.-С. раз­ви­вал по­ло­же­ния струк­тур­ной ан­тро­по­ло­гии в сво­их клас­сич. тру­дах «Струк­тур­ная ан­тро­по­ло­гия» («Anth­ro­po­l­ogie structurale», 1958, рус. пер. 1980), «Не­при­ру­чен­ная мысль» («La Pensée sau­vage», 1962, рус. пер. 1984), «То­те­мизм се­го­дня» («Le Totemisme aujourdhui», 1962), «Ми­фо­ло­ги­ки» («Mythologiques», т. 1–4, 1964–71; рус. пер., т. 1–4, 2000), «Путь ма­сок» («La Voie des masques», vol. 1–2, 1975, рус. пер. 2000), «Струк­тур­ная ан­тро­по­ло­гия два» («Anthro­po­lo­gie structurale deux», 1973) и др. Опи­ра­ясь на дос­ти­же­ния струк­тур­ной лин­гвис­ти­ки (Ф. де Сос­сюр, Р. О. Якоб­сон, Н. С. Тру­бец­кой и др.), се­мио­ти­ки и уче­ние о бес­соз­на­тель­ном (З. Фрейд, Ж. Ла­кан), он соз­дал тео­рию о бес­со­зна­тель­ных и не­из­мен­ных для че­ло­ве­ка, ко­ре­ня­щих­ся в био­ло­гии моз­га и со­от­вет­ст­вен­но имею­щих на­след­ст­вен­ную при­ро­ду мен­таль­ных струк­ту­рах. Они про­яв­ля­ют­ся в язы­ке, ми­фах, сис­те­мах род­ст­ва и др. Так, ми­фы Л.-С. рас­смат­ри­вал как «тек­сты», по­зво­ляю­щие ре­кон­ст­руи­ро­вать ле­жа­щий в их ос­но­ве уни­вер­саль­ный «язык» сим­во­лов и «ми­фем». В от­ли­чие от Л. Ле­ви-Брю­ля с его тео­ри­ей «пра­ло­ги­че­ско­го мыш­ле­ния» у «ди­ка­рей», Л.-С. под­чёр­ки­вал общ­ность мыс­ли­тель­но­го ло­гич. ап­па­ра­та у лю­дей раз­ных эпох и куль­тур. В изу­че­нии их он ви­дел ключ для по­ни­ма­ния иных куль­тур, при­чём глав­ное зна­че­ние при­да­вал фор­маль­ным и ко­ли­че­ст­вен­но-ма­те­ма­тич. ме­то­дам ана­ли­за. Важ­ней­шую роль в его тео­рии иг­ра­ют би­нар­ные оп­по­зи­ции как ос­но­ва вся­ко­го мыш­ле­ния. С ни­ми кор­ре­ли­ру­ет клю­че­вое для Л.-С. по­ня­тие об­ме­на (сдел­ки) как уни­вер­саль­но­го, в его трак­тов­ке, сред­ст­ва ком­му­ни­ка­ции. В со­з­дан­ной Л.-С. мо­де­ли куль­ту­ры че­ло­ве­ку от­во­дит­ся пас­сив­ная роль, т. к. всё в ней оп­ре­де­ля­ет­ся бес­соз­на­тель­ны­ми вро­ж­дён­ны­ми струк­ту­ра­ми (ср. его зна­ме­ни­тое вы­ска­зы­ва­ние, что «ми­фы при­ду­мы­ва­ют­ся в лю­дях без их ве­до­ма» и «ми­фы при­ду­мы­ва­ют друг дру­га»).

Пред­при­ня­тая Л.-С. по­пыт­ка соз­дать ин­те­граль­ную нау­ку о че­ло­ве­ке вы­зва­ла мно­го­числ. дис­кус­сии. Струк­тур­ная ан­тро­по­ло­гия име­ла как мн. по­сле­до­ва­те­лей (Р. Барт, А. Ж. Грей­мас, М. Фу­ко, У. Эко, Вяч. Вс. Ива­нов, Ю. М. Лот­ман и др.), так и про­тив­ни­ков. Не­ред­ко бли­жай­шие уче­ни­ки Л.-С. (напр., М. Го­де­лье) ста­но­ви­лись яро­ст­ны­ми кри­ти­ка­ми струк­ту­ра­лиз­ма.

Сочинения:

Le regard eloigné. P., 1983;

Пер­во­быт­ное мыш­ле­ние. М., 1999.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Автор статьи: А. А. Бе­лик.