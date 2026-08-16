ЛЕВИ СИЛЬВЕН
ЛЕВИ СИЛЬВЕН - французский востоковед, лингвист.
Окончил Практическую школу высших исследований при Парижском университете, в 1889-1894 годах преподавал в ней санскрит.
В 1890 году защитил докторскую диссертацию на тему «Индийский театр». С 1894 года профессор Коллеж де Франс. В 1897-1898 годах в составе миссии Министерства народного образования Франции совершил путешествие в Индию, Японию и Непал, по итогам которого опубликовал ряд исследований.
В 1921-1923 годах побывал в Китае, Японии и Индии. В 1929 совместно с японским востоковедом Дзюндзиро Такакусу издал словарь буддизма.
Занимался изучением тохарских языков. Внёс также значительный вклад в изучение религии и литературы Восточной Азии.
Среди учеников Леви - известный французский китаист П. Пеллио.
Президент Парижского лингвистического общества, член комитета Всемирного еврейского союза.
Сочинения:
La doctrine du sacrifice dans les Brâhmanas. P., 1898. Turnhout, 2003;
Le Théâtre Indien. Deuxième triage. P., 1963.