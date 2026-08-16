ЛЕВИ СИЛЬВЕН

ЛЕВИ СИЛЬВЕН - французский востоковед, лингвист.

Окон­чил Прак­тическую шко­лу выс­ших ис­сле­до­ва­ний при Па­риж­ском университете , в 1889-1894 годах пре­по­да­вал в ней сан­ск­рит.

В 1890 году за­щи­тил док­тор­скую диссертацию на те­му «Ин­дий­ский те­атр». С 1894 года профессор Кол­леж де Франс. В 1897-1898 годах в со­ста­ве мис­сии Министерства народного об­ра­зо­ва­ния Фран­ции со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Ин­дию, Япо­нию и Не­пал, по ито­гам ко­то­ро­го опуб­ли­ко­вал ряд ис­сле­до­ва­ний.

В 1921-1923 годах по­бы­вал в Ки­тае, Япо­нии и Ин­дии . В 1929 совместно с японским вос­то­ко­ве­дом Дзюн­дзи­ро Та­ка­ку­су из­дал сло­варь буд­диз­ма.

За­ни­мал­ся изу­че­ни­ем то­хар­ских язы­ков. Внёс так­же зна­чительный вклад в изу­че­ние ре­ли­гии и литературы Восточной Азии.

Сре­ди уче­ни­ков Леви - из­вест­ный французский ки­та­ист П. Пел­лио.

Пре­зи­дент Па­риж­ско­го лин­гвис­тического общества, член комитета Все­мир­но­го еврейского сою­за.

Сочинения:

La doctrine du sacrifice dans les Brâhma­nas. P., 1898. Turnhout, 2003;

Le Théâtre In­dien. Deu­xième triage. P., 1963.