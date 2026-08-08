ЛЕВИ ПРИМО
ЛЕВИ ПРИМО - итальянский писатель.
Из еврейской буржуазной семьи, приверженной традициям сефардов. Окончил химический факультет Туринского университета (1941); работал в химических лабораториях Милана и Турина.
Как член антифашистской организации «Справедливость и свобода» («Giustizia e Libertа̀») Леви арестован 13 декабря 1943 года и интернирован в концлагерь Фоссоли под Моденой. 22 февраля 1944 года переведён в Освенцим; освобождён Совесткой армией в январе 1945 года, вернулся в Турин в октябре того же года.
До 1977 года работал на ряде предприятий химической промышленности.
К литературной деятельности обратился в 1946 году. Романы Леви автобиографичны: «Человек ли это?» («Se questo è un uomo», 1947; русский перевод 2001 года; экранизация Р. Уилсона под названием «Примо», 2005), построенный в форме дневника заключённого Освенцима; «Если не сейчас, то когда?» («Se non ora, quando?», 1982) об одержимых идеей репатриации российских и польских евреях - участниках Движения Сопротивления.
Наиболее значительное сочинение Леви - роман «Передышка» («La tregua», 1963; экранизация Ф. Рози по сценарию Т. Гуэрры, 1997; русский перевод 2002 года) - воссоздаёт историю его освобождения из лагеря и длительного возвращения на родину. Среди других сочинений: сборники научно-фантастических рассказов «Естественные истории» («Storie naturali», 1966) и «Формальный изъян» («Vizio di forma», 1971); роман на производственную тему «Разводной ключ» («La chiave a stella», 1978); сборние эссе «Утопшие и спасённые» («I sommersi e i salvati», 1986); переводы сочинений Г. Гейне, Р. Киплинга, Ф. Кафки, К. Леви-Строса.
Сочинения:
Opere. Torino, 1997. Vol. 1-2;
Периодическая система. М., 2008.