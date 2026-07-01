ЛЕВИ КАРЛО

ЛЕВИ КАРЛО - итальянский писатель, журналист, живописец.

Из еврейской бур­жу­аз­ной се­мьи. Окон­чил Ту­рин­ский университет (1924).

С 1929 года уча­ст­ник под­поль­ной груп­пы «Спра­вед­ли­вость и сво­бо­да» («Giustizia e libertà»). В 1934 году аре­сто­ван за ан­ти­фа­ши­ст­скую дея­тель­ность; со­слан в ис­то­рическую область Лу­ка­ния; ос­во­бо­дил­ся по ам­ни­стии в 1936 году и эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию.

В 1941 году вер­нул­ся в Ита­лию; уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния , ак­ти­вист ан­ти­фа­ши­ст­ской Пар­тии дей­ст­вия, ре­дак­тор ря­да про­грес­сив­ных пе­чат­ных из­да­ний.

Пер­вое и са­мое зна­ме­ни­тое со­чи­не­ние Леви - во мно­гом но­ва­тор­ский в жан­ро­вом от­но­ше­нии ав­то­био­гра­фический ро­ман-эс­се «Хри­стос ос­та­но­вил­ся в Эбо­ли» («Cristo si è fermato a Eboli», русский перевод 1955 года; эк­ра­ни­за­ция Ф. Ро­зи, 1979), по­свя­щён­ный жиз­ни кре­сть­ян Лу­ка­нии в го­ды фа­шиз­ма.

В 1955 году по­се­тил СССР ; впе­чат­ле­ния от по­езд­ки от­ра­зи­лись в кни­ге очер­ков «У бу­ду­ще­го - древ­няя ду­ша» («Il futuro ha un cuore antico», 1956).

Сре­ди других со­чи­не­ний: фи­лософско-ал­ле­го­рическое эс­се о фа­шиз­ме и то­та­ли­та­риз­ме «Бо­язнь сво­бо­ды» («La paura della libertà», 1946), са­ти­рический ро­ман о па­де­нии пра­ви­тель­ст­ва Ф. Пар­ри в конце 1945 года «Ча­сы» («L’orologio», 1950); кни­ги очер­ков «Сло­ва - кам­ни. Три дня в Си­ци­лии» («Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia», 1955, русский перевод 1957 года) и «Весь мёд уже кон­чил­ся» («Tutto il mieleè finito», 1964, русский перевод 1966 года); эс­се о судь­бе Гер­ма­нии в XX веке «Раз­дво­ив­шая­ся ночь под ли­па­ми» («La doppia notte dei tigli», 1959).

С 1917 года за­ни­мал­ся жи­во­пи­сью; впер­вые вы­ста­вил свои ра­бо­ты в 1923 году; с 1929 года вхо­дил в со­став объ­е­ди­не­ния жи­во­пис­цев «Ту­рин­ская шес­тёр­ка» («Sei torine­si»), идей­ным вдох­но­ви­те­лем ко­то­ро­го был Л. Вен­ту­ри. Жи­во­пис­ный стиль Леви окон­ча­тель­но сло­жил­ся в 1930-е годы (под влия­ни­ем его дру­га Ф. Ка­зо­ра­ти, а так­же по­ло­тен А. Мо­диль­я­ни и ху­дож­ни­ков экс­прес­сио­низ­ма).

В 1932-1934 годах соз­дал цикл порт­ре­тов пи­са­те­лей-ан­ти­фа­ши­стов (А. Мо­ра­виа, М. Сол­да­ти, Л. Гинз­бур­га, K. Рос­сел­ли); в по­сле­во­ен­ные го­ды вы­пол­нил порт­ре­ты К.Э. Гад­да, И. Каль­ви­но, И.Г. Эрен­бур­га, П. Не­ру­ды, Д.А. Си­кей­ро­са, С. Ман­га­но и пр.

Сочинения:

Opere in prosa. Roma, 2000-2004. [Vol. 1-9].