ЛЕВИ КАРЛО
ЛЕВИ КАРЛО - итальянский писатель, журналист, живописец.
Из еврейской буржуазной семьи. Окончил Туринский университет (1924).
С 1929 года участник подпольной группы «Справедливость и свобода» («Giustizia e libertà»). В 1934 году арестован за антифашистскую деятельность; сослан в историческую область Лукания; освободился по амнистии в 1936 году и эмигрировал во Францию.
В 1941 году вернулся в Италию; участник Движения Сопротивления, активист антифашистской Партии действия, редактор ряда прогрессивных печатных изданий.
Первое и самое знаменитое сочинение Леви - во многом новаторский в жанровом отношении автобиографический роман-эссе «Христос остановился в Эболи» («Cristo si è fermato a Eboli», русский перевод 1955 года; экранизация Ф. Рози, 1979), посвящённый жизни крестьян Лукании в годы фашизма.
В 1955 году посетил СССР; впечатления от поездки отразились в книге очерков «У будущего - древняя душа» («Il futuro ha un cuore antico», 1956).
Среди других сочинений: философско-аллегорическое эссе о фашизме и тоталитаризме «Боязнь свободы» («La paura della libertà», 1946), сатирический роман о падении правительства Ф. Парри в конце 1945 года «Часы» («L’orologio», 1950); книги очерков «Слова - камни. Три дня в Сицилии» («Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia», 1955, русский перевод 1957 года) и «Весь мёд уже кончился» («Tutto il mieleè finito», 1964, русский перевод 1966 года); эссе о судьбе Германии в XX веке «Раздвоившаяся ночь под липами» («La doppia notte dei tigli», 1959).
С 1917 года занимался живописью; впервые выставил свои работы в 1923 году; с 1929 года входил в состав объединения живописцев «Туринская шестёрка» («Sei torinesi»), идейным вдохновителем которого был Л. Вентури. Живописный стиль Леви окончательно сложился в 1930-е годы (под влиянием его друга Ф. Казорати, а также полотен А. Модильяни и художников экспрессионизма).
В 1932-1934 годах создал цикл портретов писателей-антифашистов (А. Моравиа, М. Солдати, Л. Гинзбурга, K. Росселли); в послевоенные годы выполнил портреты К.Э. Гадда, И. Кальвино, И.Г. Эренбурга, П. Неруды, Д.А. Сикейроса, С. Мангано и пр.
Сочинения:
Opere in prosa. Roma, 2000-2004. [Vol. 1-9].