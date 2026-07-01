ЛЕВИ ИЦХАК БЕН МЕИР
ЛЕВИ ИЦХАК БЕН МЕИР - раввин, один из крупнейших представителей хасидизма.
Сын раввина из Галиции, изучал Талмуд в Никольсбурге (Моравия; ныне г. Микулов, Чехия). В 1766 стал учеником великого магида Дова Бера из Межирича - преемника основателя хасидизма Баал-Шем-Това. Леви Ицхак бен Меир был раввином в нескольких городах, в том числе в Желехуве, где прославился как цадик (духовный наставник хасидов), однако нигде не оставался надолго из-за преследований со стороны митнагдим - противников хасидизма. В 1785 году стал раввином в Бердичеве. Его деятельность привела к укреплению хасидизма на Украине и в Литве.
Противопоставлял строгому соблюдению законов иудаизма исполненное радости общение с Богом, проповедовал вознесение к Богу в мистическом экстазе. Леви Ицхак бен Меир призывал к вере в Божественное милосердие, утверждал изначальную добродетельность всех людей; получил прозвище Дербаремдикер (в переводе с идиша - милосердный). В молитвах он призывал Бога судить Самого Себя за бесконечные страдания, на которые Он обрекает евреев («Кадиш раввина Леви Ицхака»).
Проповеди Леви Ицхака бен Меира сохранились в сборнике «Кидуш раввина Леви, комментарий к Торе».
Сочинения:
Кидушат Леви аль а-Тора. Бердичев, 1811.