ЛЕВИ ИЦХАК БЕН МЕИР

ЛЕВИ ИЦХАК БЕН МЕИР - раввин, один из крупнейших представителей хасидизма.

Сын рав­ви­на из Га­ли­ции, изу­чал Тал­муд в Ни­кольс­бур­ге (Мо­ра­вия; ны­не г. Ми­ку­лов, Че­хия). В 1766 стал уче­ни­ком великого ма­ги­да До­ва Бе­ра из Ме­жи­ри­ча - пре­ем­ни­ка ос­но­ва­те­ля ха­си­диз­ма Ба­ал-Шем-То­ва. Леви Ицхак бен Меир был рав­ви­ном в не­сколь­ких го­ро­дах, в том числе в Же­ле­ху­ве, где про­сла­вил­ся как ца­дик (ду­хов­ный на­став­ник ха­си­дов), од­на­ко ни­где не ос­та­вал­ся на­дол­го из-за пре­сле­до­ваний со сто­ро­ны мит­на­гдим - про­тив­ни­ков ха­си­диз­ма. В 1785 году стал рав­ви­ном в Бер­ди­че­ве. Его дея­тель­ность при­ве­ла к ук­ре­п­ле­нию ха­си­диз­ма на Ук­раи­не и в Лит­ве.

Про­ти­во­пос­тав­лял стро­го­му со­блю­де­нию за­ко­нов иу­да­из­ма ис­пол­нен­ное ра­до­сти об­ще­ние с Бо­гом, про­по­ве­до­вал воз­не­се­ние к Бо­гу в мис­тическом экс­та­зе. Леви Ицхак бен Меир при­зы­вал к ве­ре в Бо­же­ст­вен­ное ми­ло­сер­дие, ут­вер­ждал из­на­чаль­ную доб­ро­де­тель­ность всех лю­дей; по­лу­чил про­зви­ще Дер­ба­рем­ди­кер (в пе­ре­во­де с иди­ша - ми­ло­серд­ный). В мо­лит­вах он при­зы­вал Бо­га су­дить Са­мо­го Се­бя за бес­ко­неч­ные стра­да­ния, на ко­то­рые Он об­ре­ка­ет ев­ре­ев («Ка­диш рав­ви­на Ле­ви Иц­ха­ка»).

Про­по­ве­ди Леви Ицхака бен Меира со­хра­ни­лись в сборнике «Ки­душ рав­ви­на Ле­ви, ком­мен­та­рий к То­ре».

Сочинения:

Ки­ду­шат Ле­ви аль а-То­ра. Бер­ди­чев, 1811.