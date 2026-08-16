ЛЕВЕРТИН ОСКАР ИВАР

ЛЕВЕРТИН ОСКАР ИВАР - шведский писатель и критик.

Сын ан­тик­ва­ра. Окон­чил университет в Уп­пса­ле (1887), профессор Сток­гольм­ско­го университета (с 1899).

Де­бю­ти­ро­вал вы­дер­жан­ной в ду­хе на­ту­ра­лиз­ма кни­гой пу­те­вых очер­ков «Из Ривь­е­ры» («Från Rivieran», 1883). Ин­те­рес к национальному про­шло­му и ув­лече­ние французским сим­во­лиз­мом сбли­зи­ли Левертина с нео­ро­ман­тическим дви­же­ни­ем 1890-х годов; в со­ав­тор­ст­ве с его во­ж­дём К.Г.В. фон Хей­ден­ста­мом опуб­ли­ко­вал ан­ти­на­ту­ра­ли­стический пам­флет «Свадь­ба Пе­пи­ты» («Pepitas bröllop», 1890).

В по­этических сборниках «Ле­ген­ды и пес­ни» («Le­gender och visor», 1891), «Но­вые сти­хи» («Nya dikter», 1894), «Царь Со­ло­мон и Мо­рольф» («Kung Salomo och Morolf», 1905) и др. мас­тер­ски сти­ли­зо­вал сю­жеты и об­ра­зы сред­них ве­ков и Воз­ро­ж­де­ния.

Ав­тор ли­те­ра­ту­ро­ведческих и ис­кус­ст­во­ведческих эс­се: «Из вре­мён Гус­та­ва III» («Från Gustav III’s dagar», 1896), «Швед­ские об­ра­зы» («Svenska gestalter», 1903) и др.

Сре­ди позд­них про­за­ических со­чи­не­ний Левертина - сборник «Но­вел­лы ро­ко­ко» («Rococo-no­vel­ler», 1899, русский перевод под назвванием «Ро­ко­ко», 1910) и ро­ман «Ма­ги­ст­ры в Эс­те­ро­се» («Magisterarne i Öste­rås», 1900).

Сочинения:

Samlade skrifter. Stockh., 1918-1920. Bd 1-24.