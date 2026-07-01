ЛЕВЕНТАЛЬ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ЛЕВЕНТАЛЬ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский сценограф.

Народный художник СССР (1989), действительный член Российской академии художеств (1997). Учил­ся на ху­дожественном факультете ВГИКа (1956-1962) у Ю.И. Пи­ме­но­ва, Б.В. Дуб­ров­ско­го-Эш­ке, М.И. Ку­рил­ко.

На­чи­нал как ху­дож­ник филь­мов («Про­щай­те, го­лу­би» Я.А. Се­ге­ля, «Ни­ко­гда» П.Е. То­до­ров­ско­го). С 1963 оформ­лял опер­ные и дра­ма­тические спек­так­ли в московских те­ат­рах, в том числе им. М.Н. Ер­мо­ло­вой, Са­ти­ры («Бе­зум­ный день, или Же­нить­ба Фи­га­ро» П. Бо­мар­ше, 1969), на Ма­лой Брон­ной [«Же­нить­ба» Н.В. Го­го­ля (1975); «Чай­ка» (1980) и «Три се­ст­ры» (1982) А. П. Че­хо­ва], на Та­ган­ке («Виш­нё­вый сад» Че­хо­ва, 1985), во МХАТе («Дя­дя Ва­ня» Че­хо­ва, 1985; «Ве­не­ци­ан­ский ан­тик­вар» К. Голь­до­ни, 2001); со­труд­ни­чал с ре­жис­сё­ра­ми В.Н. Плу­че­ком, А.В. Эф­ро­сом, М.А. За­ха­ро­вым, О.Н. Еф­ре­мо­вым, С.Ю. Юр­скими др.

В 1965-1995 годах ху­дож­ник ГАБТа (с 1988 главный ху­дож­ник), где офор­мил: опе­ры «Се­мён Кот­ко» (1970) и «Иг­рок» (1974) С.С. Про­кофь­е­ва, «Мёрт­вые ду­ши» Р.К. Щед­ри­на (1977), «Отел­ло» Дж. Вер­ди (1978), «Ка­те­ри­на Из­май­ло­ва» Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча (1980) и др. (ра­бо­тал с режиссером Б.А. По­кров­ским); ба­ле­ты «Ан­на Ка­ре­ни­на» (1972) и «Чай­ка» (1980) Щед­ри­на, «Кор­сар» А. Ада­на и Ч. Пу­ньи (1994) и др. (со­труд­ни­чал с хо­рео­гра­фа­ми О.М. Ви­но­гра­до­вым, Л.В. Якоб­со­ном, В.В. Ва­силь­е­вым, Ю.Н. Гри­го­ро­ви­чем, М.М. Пли­сец­кой).

Мно­го ра­бо­та­ет в других го­ро­дах Рос­сии (ба­ле­ты «Сва­деб­ка» и «По­це­луй феи» И.Ф. Стра­вин­ско­го, 2003, Те­атр опе­ры и ба­ле­та, Но­во­си­бирск, и др.) и за ру­бе­жом (Ита­лия, Гер­ма­ния, Поль­ша); с середины 1990-х годов жи­вёт в США.

Ра­бо­там Левенталя свой­ст­вен­ны сти­ли­стическое раз­но­об­ра­зие, ко­ло­ри­стическая изы­скан­ность, па­ра­док­саль­ность объ­ём­но-про­стран­ст­вен­ных ре­ше­ний, яр­кая те­ат­раль­ность. Осо­бой творческой уда­чей счи­та­ет­ся оформ­ле­ние им по­ста­но­вок че­хов­ских пьес и ба­ле­тов по мо­ти­вам про­из­ве­де­ний Че­хо­ва.

Пре­по­да­вал на ху­до­же­ст­вен­но-по­ста­но­воч­ном факультете Шко­лы-сту­дии МХАТ (с 1983 года; профессор с 1988 года). За­ни­ма­ет­ся стан­ко­вой жи­во­пи­сью.

Государственная премия Российской Федерации (1995).

Сочинения:

Про­фес­сия – ху­дож­ник те­ат­ра // Па­но­ра­ма ис­кусств. М., 1985. [Вып. 8].