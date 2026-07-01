ЛЕВЕНТАЛЬ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ЛЕВЕНТАЛЬ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский сценограф.
Народный художник СССР (1989), действительный член Российской академии художеств (1997). Учился на художественном факультете ВГИКа (1956-1962) у Ю.И. Пименова, Б.В. Дубровского-Эшке, М.И. Курилко.
Начинал как художник фильмов («Прощайте, голуби» Я.А. Сегеля, «Никогда» П.Е. Тодоровского). С 1963 оформлял оперные и драматические спектакли в московских театрах, в том числе им. М.Н. Ермоловой, Сатиры («Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. Бомарше, 1969), на Малой Бронной [«Женитьба» Н.В. Гоголя (1975); «Чайка» (1980) и «Три сестры» (1982) А. П. Чехова], на Таганке («Вишнёвый сад» Чехова, 1985), во МХАТе («Дядя Ваня» Чехова, 1985; «Венецианский антиквар» К. Гольдони, 2001); сотрудничал с режиссёрами В.Н. Плучеком, А.В. Эфросом, М.А. Захаровым, О.Н. Ефремовым, С.Ю. Юрскими др.
В 1965-1995 годах художник ГАБТа (с 1988 главный художник), где оформил: оперы «Семён Котко» (1970) и «Игрок» (1974) С.С. Прокофьева, «Мёртвые души» Р.К. Щедрина (1977), «Отелло» Дж. Верди (1978), «Катерина Измайлова» Д.Д. Шостаковича (1980) и др. (работал с режиссером Б.А. Покровским); балеты «Анна Каренина» (1972) и «Чайка» (1980) Щедрина, «Корсар» А. Адана и Ч. Пуньи (1994) и др. (сотрудничал с хореографами О.М. Виноградовым, Л.В. Якобсоном, В.В. Васильевым, Ю.Н. Григоровичем, М.М. Плисецкой).
Много работает в других городах России (балеты «Свадебка» и «Поцелуй феи» И.Ф. Стравинского, 2003, Театр оперы и балета, Новосибирск, и др.) и за рубежом (Италия, Германия, Польша); с середины 1990-х годов живёт в США.
Работам Левенталя свойственны стилистическое разнообразие, колористическая изысканность, парадоксальность объёмно-пространственных решений, яркая театральность. Особой творческой удачей считается оформление им постановок чеховских пьес и балетов по мотивам произведений Чехова.
Преподавал на художественно-постановочном факультете Школы-студии МХАТ (с 1983 года; профессор с 1988 года). Занимается станковой живописью.
Государственная премия Российской Федерации (1995).
Сочинения:
Профессия – художник театра // Панорама искусств. М., 1985. [Вып. 8].