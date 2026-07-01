ЛЕВЕНЕ РИКАРДО

ЛЕВЕНЕ РИКАРДО - аргентинский историк и правовед.

В 1901 году окон­чил Национальный кол­ледж Буэ­нос-Ай­ре­са, в 1906 году - факультет пра­ва и со­ци­аль­ных на­ук Университета Бу­энос-Ай­ре­са, доктор пра­ва.

За­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью, де­кан факультета гу­ма­ни­тар­ных на­ук (1920-1923, 1926-1930), пре­зи­дент (1930-1931, 1932-1935) Университета Ла-Пла­ты.

Пер­вым из ис­то­ри­ков об­ра­тил­ся к изу­че­нию эко­но­мических и пра­во­вых ас­пек­тов Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке, стре­мил­ся на ос­но­ве до­ку­мен­таль­ных и биб­лио­гра­фических изы­ска­ний вос­соз­дать це­ло­ст­ную кар­ти­ну ис­то­рического про­шло­го Ар­ген­ти­ны. В ка­че­ст­ве ру­ко­во­ди­те­ля про­ек­та «Ис­то­рия Аме­ри­ки» спо­соб­ст­во­вал на­ча­лу срав­нительных ис­сле­до­ва­ний ис­то­рии латиноамериканских стран.

В 1937 году ор­га­ни­за­тор и председатель II Ме­ж­ду­народного кон­грес­са ис­то­рии Аме­ри­ки (Бу­энос-Ай­рес). Под­го­то­вил к из­да­нию 10-том­ную «Ис­то­рию ар­ген­тин­ской на­ции» («Historia de la nación Argentina», 1936-1950). Председатель Национальной ко­мис­сии му­зе­ев, па­мят­ни­ков и ис­то­рических мест (1939-1946). Ос­но­ва­тель и почетный ди­рек­тор ис­то­рического ар­хи­ва провинции Бу­энос-Ай­рес (с 1926). С 1915 года член Общества ар­гентинской и американской ис­то­рии и ну­миз­ма­ти­ки (с 1938 года Национальная ака­де­мия ис­то­рии), в 1927-1931 годах и с 1934 года до кон­ца жиз­ни его пре­зи­дент.

Сочинения:

History of Argentina. Chapel Hill, 1937. N. Y., 1963;

Política cultural argentina y ame­ricana. B.Aires, 1937;

Historia del derecho ar­gentino. В. Aires, 1945-1958. Vol. 1-11;

El ge­nio político de San Martin. 2 ed. B.Aires, 1950;

La anarquia de 1820 у la iniciaciо́n de la vida pública de Rosas. 2 ed. B.Aires, 1954.