ЛЕВЕНЕ РИКАРДО
ЛЕВЕНЕ РИКАРДО - аргентинский историк и правовед.
В 1901 году окончил Национальный колледж Буэнос-Айреса, в 1906 году - факультет права и социальных наук Университета Буэнос-Айреса, доктор права.
Занимался преподавательской деятельностью, декан факультета гуманитарных наук (1920-1923, 1926-1930), президент (1930-1931, 1932-1935) Университета Ла-Платы.
Первым из историков обратился к изучению экономических и правовых аспектов Войны за независимость в Латинской Америке, стремился на основе документальных и библиографических изысканий воссоздать целостную картину исторического прошлого Аргентины. В качестве руководителя проекта «История Америки» способствовал началу сравнительных исследований истории латиноамериканских стран.
В 1937 году организатор и председатель II Международного конгресса истории Америки (Буэнос-Айрес). Подготовил к изданию 10-томную «Историю аргентинской нации» («Historia de la nación Argentina», 1936-1950). Председатель Национальной комиссии музеев, памятников и исторических мест (1939-1946). Основатель и почетный директор исторического архива провинции Буэнос-Айрес (с 1926). С 1915 года член Общества аргентинской и американской истории и нумизматики (с 1938 года Национальная академия истории), в 1927-1931 годах и с 1934 года до конца жизни его президент.
Сочинения:
History of Argentina. Chapel Hill, 1937. N. Y., 1963;
Política cultural argentina y americana. B.Aires, 1937;
Historia del derecho argentino. В. Aires, 1945-1958. Vol. 1-11;
El genio político de San Martin. 2 ed. B.Aires, 1950;
La anarquia de 1820 у la iniciaciо́n de la vida pública de Rosas. 2 ed. B.Aires, 1954.