ЛЕВЕНД АГЯХ СЫРРЫ
ЛЕВЕНД АГЯХ СЫРРЫ - турецкий литературовед, писатель, публицист.
Окончил литературный факультет Стамбульского университета (1919). Преподавал литературу в вузах Турции (1922-1949).
Издавал альманах «Философия и социология»; возглавлял редакции журналов «Yeni Türk Dergisi» («Новый турок», 1936-1940) и «Türk Dili» («Турецкий язык», 1951-1960).
В 1951-1960 годах секретарь, в 1963-1966 годах председатель Турецкого лингвистического общества; один из организаторов издания турецкой энциклопедии (c 1945 года). В 1940-1946 годах депутат парламента от г. Айдын. В своём главном труде - «Уроки по истории литературы» («Edebiyat Tarihi Dersleri», t.1-3, 1932-1938) - рассматривает литературный процесс в тесной взаимосвязи с движением общественной мысли. Особое внимание уделяет авторам «второго плана», считая именно их выразителями «духа времени». Левенд нашёл и опубликовал считавшиеся утерянными произведения средневековой литературы, в том числе Наби Юсуфа, Атайи, Ашика-паши, Фейзи и др.
Поздние работы Левенда посвящены исследованию творчества Хюсейна Рахми Гюрпынара (1964), Алишера Навои (т.1-4, 1965-1968), Шемсеттина Сами (1969). Автор обобщающего труда «История турецкой литературы» («Türk Edebiyatı Tarihi. Giriș»; не окончен; т.1, 1973). Публицистика Левенда собрана в книге «Этапы развития и упрощения турецкого языка» («Türk Dilinde Gelișme ve Sadeleșme Evreleri», 1949).
Сочинения:
Divan edebiyatı. İst., 1941;
Gazavat-nameler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavat-namesi. İst., 1956;
Türk Edebiyatında șehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul. İst., 1958;
Arap. Fars ve Türk edebiyatlarında «Leylâ ile Mecnun» hikâyesi. Ankara, 1959;
Tarih boyunca Türk dili. İst., 1961;
Türk Edebiyatında Manzum Atasözleri ve Deyimler. Ankara, 1962.