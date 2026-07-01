ЛЕВЕНЦОВКА
ЛЕВЕНЦОВКА - комплекс археологических памятников на западной окраине города Ростов-на-Дону.
Включает поселение I энеолита и бронзового века, Левенцовско-Каратаевскую крепость начала II тысячелетия до н.э., I-IV грунтовые могильники IV-I-го тысячелетия до н.э., Каратаевские могильники (грунтовый VI-IV веков до н.э. и разновременный курганный).
Первые находки известны с конца XIX века, в научной литературе фигурирует с середины 1920-х годов (А.А. Миллер). В 1961 году разведки, в 1962-1968, 1970 годах раскопки С.Н. Братченко, затем В.Г. Житникова (1978), Л.С. Ильюкова (1984, 2001), А.В. Захарова (1984), Е.И. Беспалого (1994), П.А. Ларенка (1999). Памятники частично перекрывают друг друга, сконцентрированы на полосе (200×800 м), вытянутой по правобережным террасам протоки Мёртвый Донец, входящей в дельту Дона. Поселение расположено на невысокой надпойменной террасе, остальные памятники - над ним, на круто поднимающейся на высоту 15 м второй террасе.
На поселении I С.Н. Братченко стратиграфически выделяет 5 слоёв: 1-й - энеолитический, с находками фрагментов тонкостенной керамики и орудиями на кремнёвых пластинах, он отчасти сопоставим с ранними памятниками среднестоговской культуры (конец V - первая половина IV тысячелетий); 2-й - раннего бронзового века, подразделяющийся на 2 горизонта, с находками керамики репинского этапа ямной культуры и аморфных кремнёвых отщепов (конец IV - первая половина III тысячелетий); 3-й - среднего бронзового века, донецкой катакомбной культуры, с посудой, украшенной оттисками тесьмы (вторая половина III тысячелетия); 4-й - связан с многоваликовой керамики культурой (начало II тысячелетия); 5-й - позднего бронзового века, срубной культуры (середина - вторая половина II тысячелетия), с каменными развалами от построек, среди находок - орудия из камня, бронзы, кости (в том числе молот с перехватом для крепления рукояти, нож с кольцевидным упором) и др. В верхние горизонты культурного слоя впущены несколько погребений V-IV веков до н.э. скифской археологической культуры.
Левенцовско-Каратаевская крепость - уникальный памятник фортификации бронзового века. Расположена на краю террасы непосредственно над поселением. Имеет в плане форму двух смежных полукружий, разделённых по центру истоком глубокого древнего оврага. С напольной стороны обнесена вырытым и частично высеченным в скале рвом (ширина до 6 м, глубина до 2-3 м) с перемычками, служившими проходами, циклопической каменной обкладкой и каменной стеной с многочисленными узкими «калитками». «Калитки» и перемычки чередуются в шахматном порядке и на плане образуют уступчатую линию. Раскопки выявили картину штурма: в проходах найдено около 1 тысячи кремнёвых наконечников стрел со сколами от ударов о каменную преграду, в одном из отсеков рва обнаружен скелет человека и боевой каменный длиннообушковый топор с полуциркульным лезвием. Внутри крепости на площади около 3 тысяч м2 исследовано 9 комплексов, включающих прямоугольные наземные каменные постройки (13-15 × 5-7 м). С.Н. Братченко отнёс памятник к особой «каменско-левенцовской» культурной группе и датировал около 2000-1700 годами до н.э. (аналогичный памятник - поселение Каменка в Восточном Крыму).
На грунтовых могильниках I-IV открыто 70 небогатых погребений, в основном срубной культуры, в том числе в простых ямах с плитчатыми закладами-перекрытиями из камня и небольшими кромлехами, в каменных ящиках; одиночные скорченные скелеты ориентированы головой на восток. На Каратаевском грунтовом могильнике раскопано более 40 погребений скифской археологической культуры: в неглубоких прямоугольных ямах, окружённых кромлехами из крупных камней; умерших хоронили в 1-2 яруса, скелеты вытянуты на спине, преимущественно с широтной ориентировкой. Среди находок, кроме керамики, в мужских захоронениях - мечи, наконечник стрелы, детали колчана, в женских - бусы, подвески, серьги. В расположенных на этом же участке курганах исследованы погребения энеолита, катакомбной культуры, позднего бронзового и раннего железного веков.
На расстоянии около 1 км к западу от комплекса Левенцовка в 1990 году В.Я. Кияшко и Н.И. Ромащенко исследовали 4 вытянутых и ориентированных на север - северо-запад частично перекрывающихся скелета, густо окрашенных охрой; вдоль конечностей было свыше 300 круглых костяных бусин со сходящимися под углом встречными каналами и более 10 зубов вырезуба, служивших украшением одежды. Над ними, выше на 35 см, лежал сильно скорченный на спине скелет, головой ориентированный на северо-восток, при нём находились более 10 мелких цилиндрических и трапециевидных костяных бусин, кремнёвый нож. Кости перекрыты закладом из известняковых глыб. Эти и другие находки свидетельствуют о наличии могильника мариупольской культурно-исторической области, вероятно связанного с 1-м слоем поселения I. Находки С.Н. Братченко (1965) в пойме левого берега Мёртвого Донца, напротив Каратаево, интерпретируют как скифское кочевье V-IV веков до н.э., вероятно связанное с Каратаевским грунтовым могильником.
В окрестностях Левенцовки изучен ряд других памятников, в том числе «курган» 35 на могильнике VII (раскопки Л.С. Ильюкова и С.И. Безуглова в 1994 году): каменная площадка, перекрывавшая слой костей животных и обожжённых костей, остатки бронзового сосуда, железные стрелы, панцирные пластины, копьё, нож, пряжки, бронзовые и серебряные детали ременных гарнитуров, Р-образная скоба меча, бронзовые накладки, плакированные электром (вторая половина VI века н.э.).