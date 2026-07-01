ЛЕВЕНЦОВКА

ЛЕВЕНЦОВКА - комплекс археологических памятников на западной окраине города Ростов-на-Дону.

Вклю­ча­ет по­се­ле­ние I энео­ли­та и брон­зо­во­го ве­ка, Ле­вен­цов­ско-Ка­ра­та­ев­скую кре­пость начала II тысячелетия до н.э., I-IV грун­то­вые мо­гиль­ни­ки IV-I-го тысячелетия до н.э., Ка­ра­та­ев­ские мо­гиль­ни­ки (грун­то­вый VI-IV веков до н.э. и раз­но­вре­мен­ный кур­ган­ный).

Пер­вые на­ход­ки из­вест­ны с конца XIX века, в на­учной литературе фи­гури­ру­ет с середины 1920-х годов (А.А. Мил­лер). В 1961 году раз­вед­ки, в 1962-1968, 1970 годах рас­коп­ки С.Н. Брат­чен­ко, за­тем В.Г. Жит­ни­ко­ва (1978), Л.С. Иль­ю­ко­ва (1984, 2001), А.В. За­ха­ро­ва (1984), Е.И. Бес­па­ло­го (1994), П.А. Ла­рен­ка (1999). Па­мят­ни­ки час­тич­но пе­ре­кры­ва­ют друг дру­га, скон­цен­три­ро­ва­ны на по­ло­се (200×800 м), вы­тя­ну­той по пра­во­бе­реж­ным тер­ра­сам про­то­ки Мёрт­вый До­нец, вхо­дя­щей в дель­ту До­на . По­се­ле­ние рас­по­ло­же­но на не­вы­со­кой над­пой­мен­ной тер­ра­се, ос­таль­ные па­мят­ни­ки - над ним, на кру­то под­ни­маю­щей­ся на высоту 15 м вто­рой тер­ра­се.

На по­се­ле­нии I С.Н. Брат­чен­ко стра­ти­гра­фи­чес­ки вы­де­ля­ет 5 сло­ёв: 1-й - эне­о­ли­ти­че­ский, с на­ход­ка­ми фраг­мен­тов тон­ко­стен­ной ке­ра­ми­ки и ору­дия­ми на крем­нё­вых пла­сти­нах, он от­час­ти со­пос­та­вим с ран­ни­ми па­мят­ни­ка­ми сред­не­сто­гов­ской куль­ту­ры (конец V - первая половина IV тысячелетий); 2-й - ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка, под­раз­де­ляю­щий­ся на 2 го­ри­зон­та, с на­ход­ка­ми ке­ра­ми­ки ре­пин­ско­го эта­па ям­ной куль­ту­ры и аморф­ных крем­нё­вых от­ще­пов (конец IV - первая половина III тысячелетий); 3-й - сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка, до­нец­кой ка­та­комб­ной куль­ту­ры, с по­су­дой, ук­ра­шен­ной от­тис­ка­ми тесь­мы (вторая половина III тысячелетия); 4-й - свя­зан с мно­го­ва­ли­ко­вой ке­ра­ми­ки куль­ту­рой (начало II тысячелетия); 5-й - позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка, сруб­ной куль­ту­ры (се­ре­ди­на - вторая половина II тысячелетия), с ка­мен­ны­ми раз­ва­ла­ми от по­стро­ек, сре­ди на­хо­док - ору­дия из кам­ня, брон­зы, кос­ти (в том числе мо­лот с пе­ре­хва­том для кре­п­ле­ния ру­ко­яти, нож с коль­це­вид­ным упо­ром) и др. В верх­ние го­ри­зон­ты куль­тур­но­го слоя впу­ще­ны несколько по­гре­бе­ний V-IV веков до н.э. скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры.

Ле­вен­цов­ско-Ка­ра­та­ев­ская кре­пость - уни­каль­ный па­мят­ник фор­ти­фи­ка­ции брон­зо­во­го ве­ка. Рас­по­ло­же­на на краю тер­ра­сы не­по­сред­ст­вен­но над по­се­ле­нием. Име­ет в пла­не фор­му двух смеж­ных по­лу­кру­жий, раз­де­лён­ных по цен­тру ис­то­ком глу­бо­ко­го древ­не­го ов­ра­га. С на­поль­ной сто­ро­ны об­не­се­на вы­ры­тым и час­тич­но вы­се­чен­ным в ска­ле рвом (ши­ри­на до 6 м, глу­би­на до 2-3 м) с пе­ре­мыч­ка­ми, слу­жив­ши­ми про­хо­да­ми, цик­ло­пической ка­мен­ной об­клад­кой и ка­мен­ной сте­ной с мно­го­численными уз­ки­ми «ка­лит­ка­ми». «Ка­лит­ки» и пе­ре­мыч­ки че­ре­ду­ют­ся в шах­мат­ном по­ряд­ке и на пла­не об­ра­зу­ют ус­туп­ча­тую ли­нию. Рас­коп­ки вы­яви­ли кар­ти­ну штур­ма: в про­хо­дах най­де­но около 1 тысячи крем­нё­вых на­ко­неч­ни­ков стрел со ско­ла­ми от уда­ров о ка­мен­ную пре­гра­ду, в од­ном из от­се­ков рва об­на­ру­жен ске­лет че­ло­ве­ка и бое­вой ка­мен­ный длин­но­обуш­ко­вый то­пор с по­лу­цир­куль­ным лез­ви­ем. Внут­ри кре­по­сти на пло­ща­ди около 3 тысяч м2 ис­сле­до­ва­но 9 ком­плек­сов, вклю­чаю­щих пря­мо­уголь­ные на­зем­ные ка­мен­ные по­строй­ки (13-15 × 5-7 м). С.Н. Брат­чен­ко от­нёс па­мят­ник к осо­бой «ка­мен­ско-ле­вен­цов­ской» куль­тур­ной груп­пе и да­ти­ро­вал около 2000-1700 годами до н.э. (ана­ло­гич­ный па­мят­ник - по­се­ле­ние Ка­мен­ка в Восточном Кры­му).

На грун­то­вых мо­гиль­ни­ках I-IV от­кры­то 70 не­бо­га­тых по­гре­бе­ний, в основном сруб­ной куль­ту­ры, в том числе в про­стых ямах с плит­ча­ты­ми за­кла­да­ми-пе­ре­кры­тия­ми из кам­ня и не­боль­ши­ми кром­ле­ха­ми, в ка­мен­ных ящи­ках; оди­ноч­ные скор­чен­ные ске­ле­ты ори­ен­ти­ро­ва­ны го­ло­вой на вос­ток. На Ка­ра­та­ев­ском грун­то­вом мо­гиль­ни­ке рас­ко­па­но бо­лее 40 по­гре­бе­ний скиф­ской ар­хео­ло­гической куль­ту­ры: в не­глу­бо­ких пря­мо­уголь­ных ямах, ок­ру­жён­ных кром­ле­ха­ми из круп­ных кам­ней; умер­ших хо­ро­ни­ли в 1-2 яру­са, ске­ле­ты вы­тя­ну­ты на спи­не, пре­имущественно с ши­рот­ной ори­ен­ти­ров­кой. Сре­ди на­хо­док, кро­ме ке­ра­ми­ки, в муж­ских за­хо­ро­не­ни­ях - ме­чи, на­ко­неч­ник стре­лы, де­та­ли кол­ча­на, в жен­ских - бу­сы, под­вес­ки, серь­ги. В рас­по­ло­жен­ных на этом же уча­ст­ке кур­га­нах ис­сле­до­ва­ны по­гре­бе­ния эне­о­ли­та, ка­та­комб­ной куль­ту­ры, позд­не­го брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков.

На рас­стоя­нии около 1 км к за­па­ду от ком­плек­са Левенцовка в 1990 году В.Я. Ки­яш­ко и Н.И. Ро­ма­щен­ко ис­сле­до­ва­ли 4 вы­тя­ну­тых и ори­ен­ти­ро­ван­ных на се­вер - се­ве­ро-за­пад час­тич­но пе­ре­кры­ваю­щих­ся ске­ле­та, гус­то ок­ра­шен­ных ох­рой; вдоль ко­неч­но­стей бы­ло свыше 300 круг­лых кос­тя­ных бу­син со схо­дя­щи­ми­ся под уг­лом встреч­ны­ми ка­на­ла­ми и бо­лее 10 зу­бов вы­ре­зу­ба, слу­жив­ших ук­ра­ше­ни­ем оде­ж­ды. Над ни­ми, вы­ше на 35 см, ле­жал силь­но скор­чен­ный на спи­не ске­лет, го­ло­вой ори­ен­ти­ро­ван­ный на се­ве­ро-вос­ток, при нём на­хо­ди­лись бо­лее 10 мел­ких ци­лин­д­ри­че­ских и тра­пе­цие­вид­ных кос­тя­ных бу­син, крем­нё­вый нож. Кос­ти пе­ре­кры­ты за­кла­дом из из­вест­ня­ко­вых глыб. Эти и другие на­ход­ки сви­де­тель­ст­ву­ют о на­ли­чии мо­гиль­ни­ка ма­риу­поль­ской куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской об­ла­сти, ве­ро­ят­но свя­зан­но­го с 1-м сло­ем по­се­ле­ния I. На­ход­ки С.Н. Брат­чен­ко (1965) в пой­ме ле­во­го бе­ре­га Мёрт­во­го Дон­ца, на­про­тив Ка­ра­тае­во, ин­тер­пре­ти­ру­ют как скиф­ское ко­че­вье V-IV веков до н.э., ве­ро­ят­но свя­зан­ное с Ка­ра­та­ев­ским грун­то­вым мо­гиль­ни­ком.

В ок­ре­ст­но­стях Левенцовки изу­чен ряд других па­мят­ни­ков, в том числе «кур­ган» 35 на мо­гиль­ни­ке VII (рас­коп­ки Л.С. Иль­ю­ко­ва и С.И. Без­уг­ло­ва в 1994 году): ка­мен­ная пло­щад­ка, пе­ре­кры­вав­шая слой кос­тей жи­вот­ных и обож­жён­ных кос­тей, ос­тат­ки брон­зо­во­го со­су­да, же­лез­ные стре­лы, пан­цир­ные пла­сти­ны, ко­пьё, нож, пряж­ки, брон­зо­вые и се­реб­ря­ные де­та­ли ре­мен­ных гар­ни­ту­ров, Р-об­раз­ная ско­ба ме­ча, брон­зо­вые на­клад­ки, пла­ки­ро­ван­ные элек­тром (вторая половина VI века н.э.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)