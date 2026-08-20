ЛЕВЕЛЛЕРЫ (англ. levellers - уравнители)

Политическое течение времен Гражданской войны в Англии, которое выступало с достаточно радикальными заявлениями по поводу политического устройства Англии, а также отличалось своеобычным взглядом на английскую историю.

Оговоримся, что термин "партия" едва ли применим к движению левеллеров, да и к абсолютному большинству современных им политических движения, тем не менее, в их отношении он будет употребляться в своем слабом значении, чтобы подчеркнуть общность их политических позиций.

Появление левеллеров тесно связанно с именем Джона Лильберна - публициста, политика и военного. Будучи выходцем из той же социальной страты, что и Оливер Кромвель , Лильберн был значительно более радикален. Еще до 1640 г. он был посажен за распространение в Англии пуританской литературы. О его освобождении ходатайствовал Кромвель уже в ноябре 1640 г. Впоследствии Лильберн участвовал в сражениях с роялистами (в том числе и при Марстон-Муре), однако оставил службу, когда Парламент установил религией армии пресвитерианство. После дебатов в Патни в 1647 г. Лильберн и его единомышленники (Ричард Овертон, Томас Принс) окончательно ушли в оппозицию Кромвелю и остальному армейскому, которые были неготовы к масштабным политическим реформам в стране. Более того, даже казнь короля, то на чем сам Лильберн неоднократно настаивал, была ими воспринято негативно, так как окончательно передавала власть в руки Кромвеля и его сторонников.

Ключевыми для левеллеров положениями были: ликвидация Палаты Лордов, признание того, что верховная власть a priori исходит от народа (в лице общин), отмена любой единой церковной организации, защита положения копигольдеров, свобода печатного слова. Их движение было крайне популярно, особенно в армии, что заставило их противников, главным образом Кромвеля, объявить его вне закона. Лидеры левеллеров были посажены в тюрьму. В 1650-х, после установления протектората Кромвеля, деятельность левеллеров, которые занимались в основном агитационной работой, пошла на спад.

Иллюстрация:

Джон Лилльберн в Парламенте во время речи в свою защиту. 1649 г.

Автор статьи: Боварь В. В.