ЛЕВЧЕНКО МИТРОФАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛЕВЧЕНКО МИТРОФАН ВАСИЛЬЕВИЧ - российский византинист.
Профессор (1938), доктор исторический наук (1941).
По окончании Нежинского историко-филологического института князя Безбородко (1915) прикомандирован к Петроградскому университету; в 1918 году вернулся в Суджу, работал в горсовете.
С 1930 года аспирант Ленинградского института истории, философии и лингвистики, защитил диссертацию по новейшей истории, преподавал.
В 1933-1938 годах сотрудник Государственной академии истории материальной культуры, затем Ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР, где в 1939 году (в 1940-1944 годах заведующий Ленинградским отделением института); стремясь возродить исследования в области византиноведения, организовал группу по изучению истории Византии.
В 1944 году вошёл в объединённую группу византиноведения под руководством Е.А. Косминского; возглавлял кафедру византиноведения при Ленинградском государственном университете (1944-1950).
Основные направления научной деятельности - история Византии и русско-византийские отношения.
Сочинения:
История Византии: Краткий очерк. М.; Л., 1940;
Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956.