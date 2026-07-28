ЛЕВЧЕНКО МИТРОФАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛЕВЧЕНКО МИТРОФАН ВАСИЛЬЕВИЧ - российский византинист.

Профессор (1938), доктор ис­то­рический на­ук (1941).

По окон­ча­нии Не­жин­ско­го ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического института князя Без­бо­род­ко (1915) при­ко­ман­ди­ро­ван к Пет­роградскому университету; в 1918 году вер­нул­ся в Суд­жу, ра­бо­тал в гор­со­ве­те.

С 1930 года ас­пи­рант Ле­нинградского института ис­то­рии, фи­ло­со­фии и лин­гвис­ти­ки, за­щи­тил дис­сер­та­цию по но­вей­шей ис­то­рии, пре­по­да­вал.

В 1933-1938 годах со­труд­ник Государственной ака­демии ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры, за­тем Ле­нинградского от­де­ле­ния Института ис­то­рии Академии наук СССР, где в 1939 году (в 1940-1944 годах заведующий Ле­нинградским от­де­ле­ни­ем института); стре­мясь воз­ро­дить ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти ви­зан­ти­но­ве­де­ния, ор­га­ни­зо­вал груп­пу по изу­че­нию ис­то­рии Ви­зан­тии .

В 1944 году во­шёл в объ­е­ди­нён­ную груп­пу ви­зан­ти­но­ве­де­ния под руководством Е.А. Кос­мин­ско­го; воз­глав­лял ка­фед­ру ви­зан­ти­но­ве­де­ния при Ленинградском государственном университете (1944-1950).

Основные на­прав­ле­ния на­учной дея­тель­но­сти - ис­то­рия Ви­зан­тии и русско-ви­зантийские от­но­ше­ния.

Сочинения:

Ис­то­рия Ви­зан­тии: Крат­кий очерк. М.; Л., 1940;

Очер­ки по ис­то­рии рус­ско-ви­зан­тий­ских от­но­ше­ний. М., 1956.