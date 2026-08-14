ЛЕВАЙН ДЖЕЙМС
ЛЕВАЙН ДЖЕЙМС - американский дирижёр и пианист.
В 1964 году окончил Джульярдскую школу (класс фортепиано Р. Левиной, класс оркестрового дирижирования Ж. Мореля). В 1964-1970 годах дирижировал Кливлендским оркестром (ассистировал Дж. Селлу). В 1970 дирижировал в Вашингтонской национальной опере («Аида» Дж. Верди) и в Опере Сан-Франциско («Тоска» Дж. Пуччини).
С 1973 года главный дирижёр, с 1975 года музыкальный руководитель, с 1986 года художественный руководитель нью-йоркской «Метрополитен-оперы». Работал с Берлинским филармоническим, Венским филармоническим и другими крупнейшими оркестрами мира. С 2004 года главный дирижёр Бостонского симфонического оркестра.
Неоднократно выступал на престижных международных музыкальных фестивалях: Зальцбургском (с 1975), Байрёйтском (с 1982) и др. Наряду с классико-романтическим оперным репертуаром (В.А. Моцарт, Р. Вагнер, Дж. Верди) дирижировал операми К. Дебюсси, Р. Штрауса, А. Берга, А. Шёнберга, Ф. Гласса.
Как пианист выступал в ансамбле с певицами К. Баттл, К. Людвиг, виолончелистом Л. Харреллом. Среди многочисленных аудиозаписей - тетралогия «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера, все симфонии Г. Малера, Концерт № 3 для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова (солист А.А. Володось). Озвучил полнометражный голливудский мультфильм «Фантазия-2000» (с Чикагским симфоническим оркестром, 1999). В России гастролировал в 2003 году с фестивальным оркестром г. Вербье (Швейцария).