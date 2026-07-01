ЛЕВАЯ ПАРТИЯ

ЛЕВАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в Швеции.

Ос­но­ва­на 13-16 мая 1917 года пред­ста­ви­те­ля­ми ле­во­го кры­ла Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской ра­бо­чей пар­тии Шве­ции (СДРПШ). В 1917-1921 годах на­зы­ва­лась Ле­вой со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­ти­ей Шве­ции (ЛСДПШ; Sveriges So­cial­demokratiska Vänsterparti, SSV), в 1921-1967 годах - Ком­му­ни­стической пар­ти­ей Шве­ции (КПШ; Sveriges Kommunistiska Par­ti, SKP), в 1921-1943 годах вхо­ди­ла в Ком­му­ни­сти­че­ский ин­тер­на­цио­нал .

КПШ из­на­чаль­но не поль­зо­ва­лась ши­ро­кой элек­то­раль­ной под­держ­кой, но бы­ла пред­став­ле­на в рик­сда­ге. В 1930-х годах из-за по­сто­ян­ной внутренней борь­бы влия­ние пар­тии сни­зи­лось. По­зи­ции КПШ не­сколь­ко ук­ре­пи­лись лишь в кон­це Второй ми­ро­вой вой­ны. К середине 1960-х годов в КПШ вы­де­ли­лись 3 те­че­ния: ев­ро­ком­му­ни­сти­че­ское, ор­то­док­саль­ное (ори­ен­ти­ро­ван­ное на КПСС) и ульт­ра­ле­вое (ста­ли­ни­ст­ско-мао­и­ст­ское). В 1967 от КПШ от­де­лил­ся ряд ульт­ра­ле­вых груп­пи­ро­вок, она опять по­лу­чи­ла но­вое название - Ле­вая пар­тия - ком­му­ни­сты (ЛПК; Vänsterpartiet kommunister­na, VPK).

В феврале 1977 года про­со­вет­ское мень­шин­ст­во так­же вы­шло из ЛПК, ос­но­вав Ра­бо­чую пар­тию - ком­му­ни­сты (РПК), не имев­шую серь­ёз­ной под­держ­ки внут­ри Шве­ции. К концу 1970-х годов ЛПК ста­ла пар­ти­ей пре­имущественно ле­вой ин­тел­ли­ген­ции. На вы­бо­рах в 1960-1980-х годов ЛПК уда­ва­лось пре­одо­ле­вать 5-процентный барь­ер и про­во­дить в рик­сдаг свыше 10 де­пу­та­тов. В 1990 году ЛПК пе­ре­име­но­ва­на в ЛП.

На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1994 года пар­тия на­бра­ла 6,2% го­ло­сов из­би­ра­те­лей. Её влия­ние, пре­ж­де все­го сре­ди мо­ло­дё­жи, вновь вы­рос­ло. ЛП бы­ла од­ним из ор­га­ни­за­то­ров кам­па­нии про­тив всту­п­ле­ния Шве­ции в ЕС. На вы­бо­рах 1998 года по­лу­чи­ла под­держ­ку 12% из­би­ра­те­лей и за­клю­чи­ла со­гла­ше­ние с СДРПШ о под­держ­ке её пра­ви­тель­ст­ва, од­на­ко не во­шла в его со­став. На вы­бо­рах 2006 года ЛП за­вое­ва­ла 22 де­пу­тат­ских ман­да­та. Пред­став­ле­на в Ев­ро­пар­ла­мен­те 2 де­пу­та­та­ми.

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