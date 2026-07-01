ЛЕВАЯ ПАРТИЯ
ЛЕВАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в Швеции.
Основана 13-16 мая 1917 года представителями левого крыла Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ). В 1917-1921 годах называлась Левой социал-демократической партией Швеции (ЛСДПШ; Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti, SSV), в 1921-1967 годах - Коммунистической партией Швеции (КПШ; Sveriges Kommunistiska Parti, SKP), в 1921-1943 годах входила в Коммунистический интернационал.
КПШ изначально не пользовалась широкой электоральной поддержкой, но была представлена в риксдаге. В 1930-х годах из-за постоянной внутренней борьбы влияние партии снизилось. Позиции КПШ несколько укрепились лишь в конце Второй мировой войны. К середине 1960-х годов в КПШ выделились 3 течения: еврокоммунистическое, ортодоксальное (ориентированное на КПСС) и ультралевое (сталинистско-маоистское). В 1967 от КПШ отделился ряд ультралевых группировок, она опять получила новое название - Левая партия - коммунисты (ЛПК; Vänsterpartiet kommunisterna, VPK).
В феврале 1977 года просоветское меньшинство также вышло из ЛПК, основав Рабочую партию - коммунисты (РПК), не имевшую серьёзной поддержки внутри Швеции. К концу 1970-х годов ЛПК стала партией преимущественно левой интеллигенции. На выборах в 1960-1980-х годов ЛПК удавалось преодолевать 5-процентный барьер и проводить в риксдаг свыше 10 депутатов. В 1990 году ЛПК переименована в ЛП.
На парламентских выборах 1994 года партия набрала 6,2% голосов избирателей. Её влияние, прежде всего среди молодёжи, вновь выросло. ЛП была одним из организаторов кампании против вступления Швеции в ЕС. На выборах 1998 года получила поддержку 12% избирателей и заключила соглашение с СДРПШ о поддержке её правительства, однако не вошла в его состав. На выборах 2006 года ЛП завоевала 22 депутатских мандата. Представлена в Европарламенте 2 депутатами.