ЛЕВАШОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛЕВАШОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский военный и государственный деятель.

Из ро­да Ле­ва­шо­вых. Круп­ный ду­ше- и зем­ле­вла­де­лец (в 1848 году ему при­над­ле­жа­ли 4,1 тысяч кре­сть­ян муж­ско­го по­ла).

С 1802 года слу­жил в Ка­ва­лер­гард­ском пол­ку. Уча­ст­во­вал в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии в хо­де русско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года, Пул­ту­ском (1806) и Прёй­сиш-Эй­лау­ском (1807) сра­же­ни­ях в хо­де русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов (на­гра­ж­дён зо­ло­тым ору­жи­ем с над­пи­сью «За храб­рость»).

В Отечественную вой­ну 1812 года уча­ст­ник Смо­лен­ско­го, Бо­ро­дин­ско­го (по­сле ги­бе­ли К.К. Ле­вен­воль­де при­нял во временное ко­ман­до­ва­ние Ка­ва­лер­гард­ский полк), Та­ру­тин­ско­го и Ма­ло­яро­сла­вец­ко­го сра­же­ний, бит­вы под Крас­ным. В Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 года, в хо­де за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов, тя­же­ло ра­нен в ру­ко­паш­ном бою, в 1814 году уча­ст­во­вал в бо­ях во Фран­ции.

Командир лейб-гвардии Гу­сар­ско­го пол­ка (1815-1822) и 2-й бри­га­ды лёг­кой гвардии кавалерийской ди­ви­зии (1818-1822). Генерал-адъ­ю­тант (1817). В 1820-1821 годах председатель след­ст­вен­ной ко­мис­сии по де­лу о вы­ступ­ле­нии Се­мё­нов­ско­го пол­ка 1820 года. Во вре­мя вос­ста­ния де­каб­ри­стов в Санкт-Пе­тер­бур­ге (14(26) декабря 1825 года) на­хо­дил­ся при императоре Ни­ко­лае I; член Ко­мис­сии для изы­ска­ния о зло­умыш­лен­ных об­ще­ст­вах и Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да по де­лу о де­каб­ри­стах. Начальник 1-й ки­ра­сир­ской ди­ви­зии (1826-1827) и гвардейской бе­рей­тор­ской шко­лы (1827-1831).

В феврале 1831 года, в хо­де Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов, на­зна­чен временным по­доль­ским и во­лын­ским во­енным генерал-гу­бер­на­то­ром. Ки­ев­ский во­енный гу­бер­на­тор и по­доль­ский и во­лын­ский генерал-гу­бер­на­тор (1832-1835). Чер­ни­гов­ский, пол­тав­ский и харь­ков­ский генерал-гу­бер­на­тор (1835-1836/37). С 1838 года член Государственного со­ве­та, председатель его Департамента эко­но­мии (1839-1847/48), председатель Государственного со­ве­та и Кабинета ми­ни­ст­ров (1847/48). Предеседатель Комитета государственного кон­ноза­вод­ст­ва (1841-1848). С 1842 года член Комитета о по­строе­нии же­лез­ной до­ро­ги Пе­тер­бур­г-Москва.