ЛЕВАШOВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Происходил из старинного графского рода Левашовых. Был старшим сыном председателя Государственного совета и Комитета министров генерала от кавалерии, генерал-адъютанта Василия Васильевича Левашова (1788–1848) и его супруги Евдокии Васильевны, урождённой Пашковой (1796–1868).

Образование получил в Пажеском корпусе , по окончании которого в 1846 году был выпущен корнетом в Кавалергардский полк. В 1847 году был пожалован во флигель-адъютанты к Е. И. В., в 1849 году – произведён в поручики, в 1852 году – в штабс-ротмистры. Принимал участие в Крымской войне , во время которой многократно командировывался к главнокомандующему действующей армии и выполнял различные поручения. В октябре 1854 года участвовал в Инкерманском сражении, с донесением о котором затем был отправлен курьером в Петербург и за отличие в котором получил чин ротмистра. В 1856 году отвозил депеши в Париж к российскому представителю на Парижском конгрессе генерал-адъютанту А. Ф. Орлову. По возвращении из Парижа был командирован для наблюдения за переформированием пяти пехотных дивизий. В июне 1857 года сопровождал министра государственных имуществ М. Н. Муравьёва в ревизии палат государственных имуществ восточных губерний России, ревизовал Казанскую палату. В январе 1858 года был избран от дворянства Санкт-Петербургског уезда в состав Комитета по улучшению быта помещичьих крестьян. В 1859 году встал во главе лейб-гвардии Стрелкового батальона Императорской фамилии с переименованием в подполковники и вскоре был произведён в полковники. В марте 1861 года получил чин генерал-майора и одновременно был зачислен в Свиту Е. И. В.

В марте 1861 – июне 1866 года был военным губернатором Орла и орловским гражданским губернатором. В условиях реализации Крестьянской реформы 1861 года занимался разрешением конфликтов крестьян с помещиками, контролировал составление проектов распределения имений на сельские общества, а уездов на мировые участки. Производил утверждение волостей в уездах с учётом, чтобы «волости не были малочисленны во избежание значительных расходов со стороны крестьян на содержание волостных правлений и волостных должностных лиц». Зарекомендовал себя как властный и энергичный администратор. Предпринимал шаги по увеличению городских доходов, ввёл в действие в Орле телеграф, инициировал постройку в городском саду Орла трёхэтажного каменного театра, впоследствии переданного в городскую собственность. Занимался благоустройством городов Орловской губернии, в частности, в Орле организовал работы по устройству более удобного съезда к реке Оке, позднее прозванного «Левашовой горой». Уделял большое внимание содержанию городских кладбищ Орла, дал старт строительству первого водопровода в городе.

С июня 1866 по 1871 год состоял санкт-петербургским гражданским губернатором, был членом попечительного совета учреждений императрицы Марии. На новом посту получил репутацию «врага законности». В августе 1866 года был произведён в генерал-лейтенанты, а в сентябре того же года – пожалован в генерал-адъютанты. В 1871–1874 годах состоял помощником шефа жандармов, начальником штаба Отдельного корпуса жандармов , управляющим 3-м отделением Собственной Е. И. В. Канцелярии. В 1878 году получил чин генерала от инфантерии. Умер на 60-м году жизни в Санкт-Петербурге. Был похоронен в Александро-Невской лавре .

Левашов не был женат и не имел детей. Князь П. В. Долгоруков характеризовал его как «человека ума недальнего, совершенно бестактного, характера невыносимого, злого, раздражительного, вечно злобствующего». А. А. Половцов , напротив, отмечал вежливость, общительность и любезность Левашова.