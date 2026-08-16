ЛЕВАЛЬ ЖЮЛЬ ЛУИ

ЛЕВАЛЬ ЖЮЛЬ ЛУИ - французский генерал, военный теоретик.

По­сту­пил на во­ин­скую служ­бу в 1846 году. При­ни­мал уча­стие в ав­ст­ро-ита­ло-фран­цуз­ской вой­не 1859 года и анг­ло-фран­ко-ис­пан­ской ин­тер­вен­ции в Мек­си­ке в 1861-1867 годах.

С 1866 года за­ни­мал­ся ре­ор­га­ни­за­ци­ей ген­шта­ба французской ар­мии по прусскому об­раз­цу. Уча­ст­ник фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов. В 1874 году про­из­ве­дён в бри­гад­ные ге­не­ра­лы. С 1877 года начальник Во­енной ака­де­мии, с 1880 года ди­ви­зи­он­ный ге­не­рал, командир ди­ви­зии, с 1883 года ко­мандующий 17-м ар­мей­ским кор­пу­сом.

Во­енный ми­нистр Фран­ции (3 января - 6 апреля 1885 года), за­тем ко­мандующий 10-м, с февраля 1887 года - 2-м ар­мей­ским кор­пу­сом. 1 февраля 1889 года вы­шел в от­став­ку.

Во­енно-тео­ре­тические тру­ды Леваля ока­за­ли зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие ев­ропейской во­енной мыс­ли конца XIX - начала XX веков. Леваль счи­тал, что с уве­ли­че­ни­ем чис­лен­но­сти ар­мии ре­шаю­щий ус­пех бу­дет дос­ти­гать­ся во фрон­таль­ных столк­но­ве­ни­ях вой­ско­вых груп­пи­ро­вок на не­боль­шом про­стран­ст­ве. В этих ус­ло­ви­ях, по его мне­нию, пер­во­сте­пен­ное зна­че­ние при­об­ре­та­ют рас­чёт, в том числе ма­те­ри­аль­ных воз­мож­но­стей, со­вер­шен­ст­во­ва­ние тех­ни­ки вы­пол­не­ния так­тического за­мыс­ла (ор­га­ни­за­ция мар­ша, раз­вёр­ты­ва­ние и всту­п­ле­ние войск в сра­же­ние, ма­нёвр и др.).

Сочинения:

Tactique de mobilisation. Tactique de com­bat. P., 1875;

Tactique de marche. P., 1876;

Tactique de stationnement. P., 1879;

Lettres à l’armeè. P., 1998.