ЛЕВАЛЬ ЖЮЛЬ ЛУИ
ЛЕВАЛЬ ЖЮЛЬ ЛУИ - французский генерал, военный теоретик.
Поступил на воинскую службу в 1846 году. Принимал участие в австро-итало-французской войне 1859 года и англо-франко-испанской интервенции в Мексике в 1861-1867 годах.
С 1866 года занимался реорганизацией генштаба французской армии по прусскому образцу. Участник франко-прусской войны 1870-1871 годов. В 1874 году произведён в бригадные генералы. С 1877 года начальник Военной академии, с 1880 года дивизионный генерал, командир дивизии, с 1883 года командующий 17-м армейским корпусом.
Военный министр Франции (3 января - 6 апреля 1885 года), затем командующий 10-м, с февраля 1887 года - 2-м армейским корпусом. 1 февраля 1889 года вышел в отставку.
Военно-теоретические труды Леваля оказали значительное влияние на развитие европейской военной мысли конца XIX - начала XX веков. Леваль считал, что с увеличением численности армии решающий успех будет достигаться во фронтальных столкновениях войсковых группировок на небольшом пространстве. В этих условиях, по его мнению, первостепенное значение приобретают расчёт, в том числе материальных возможностей, совершенствование техники выполнения тактического замысла (организация марша, развёртывание и вступление войск в сражение, манёвр и др.).
Сочинения:
Tactique de mobilisation. Tactique de combat. P., 1875;
Tactique de marche. P., 1876;
Tactique de stationnement. P., 1879;
Lettres à l’armeè. P., 1998.