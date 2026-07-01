ЛЕВ МАТЕМАТИК (ФИЛОСОФ)

Византийский ученый, инженер и церковный деятель IX в.

Лев Математик доводился племянником видному идеологу иконоборчества, константинопольскому патриарху Иоанну VII Грамматику, и поэтому был близок к иконокластам. Первый этап обучения Льва Математика прошел в Константинополе, но затем по неизвестным причинам Лев покинул столицу и перебрался на о. Андрос в Эгейском море, где и завершил традиционное риторско-философско-математическое образование.

По возвращении в Константинополь ок. 820 г. Лев начал преподавательскую деятельность: он основал механико-математическую школу, располагавшуюся при церкви 40 севастийских мучеников. В 840 г. Лев Математик был рукоположен в сан митрополита Фессалоники, но после восстановления иконопочитания в 843 г. лишился архипастырства и оказался в опале. Позднее Лев примирился с господствовавшей церковью и в 856/63 г. возглавил константинопольскую Высшую школу при Магнаврском дворце, воссозданную по инициативе кесаря Варды, дяди императора Михаила III.

Обладая глубокими познаниями в астрономии, математике, медицине и теологии, Лев Математик собрал замечательную библиотеку, которая включала в себя в том числе произведения крупнейших ученых античности – Архимеда, Птолемея, Эвклида. К безусловным научно-техническим достижениям Льва Математика относится организация системы светового телеграфа, благодаря которой по специальной линии маяков сигнал от киликийской границы доходил до Константинополя за считанные часы. Лев также внес вклад в развитие математики, впервые применив буквы в качестве алгебраических символов.

Одним из учеников Льва Математика является св. равноап. Кирилл (Константин Философ).

Автор статьи: А. Н. Слядзь