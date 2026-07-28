ЛЕВ IX
ЛЕВ IX - граф Эгисхайм-Дагсбург, папа Римский, святой Римско-католической церкви.
Происходил из знатного немецкого рода, состоял в родстве с императорами Священной Римской империи из Салической (Франконской) династии. В 5 лет отдан в обучение Бертольду, епископу Туля, позднее каноник церкви Святого Стефана в Туле. После избрания германским королём Конрада II (1024) служил в придворной капелле. В 1027 году назначен епископом Туля (сохранял за собой кафедру до 1051 года). В декабре 1048 года в Вормсе по представлению императора Генриха III в присутствии римских легатов Бруно был избран кандидатом на папский престол. Формальное избрание состоялось в Риме 2 февраля 1049 года, интронизация - 12 февраля 1049 года.
Лев IX - последовательный сторонник церковных преобразований в духе Клюнийской реформы: стремился к укреплению морали клира, соблюдению священнослужителями обета безбрачия (см. Целибат). Проявил себя решительным борцом с симонией, смещал епископов, виновных в продаже должностей, а также выступал против светской инвеституры. Чтобы ослабить зависимость папства от римской аристократии, впервые ввёл в число кардиналов прелатов из Бургундии и Лотарингии, разделявших его реформаторские идеи (в том числе будущих пап Григория VII и Стефана IX, богослова Петра Дамиани, епископа Сильва-Кандидского Гумберта), и тем самым заложил фундамент для дальнейших церковных преобразований (см. Григорианская реформа). Много путешествовал по Италии, Франции и Германии, где лично председательствовал на церковных синодах, борясь с злоупотреблениями в среде духовенства. В 1050 году возглавлял соборы в Риме и Верчелли, осудившие евхаристическое учение Беренгара Турского. Лев IX активно вмешивался в имперскую политику, отлучил от Церкви сына герцога Лотарингии Готфрида Бородатого, поднявшего мятеж против Генриха III.
В 1051 году жители г. Беневенто в Южной Италии перед лицом угрозы со стороны норманнов обратились за помощью к папе, признав его власть. Для борьбы с норманнами Лев IX организовал и возглавил военный поход (1053), который окончился неудачей и привёл к временному пленению папы.
Стремление к насаждению в Южной Италии канонических норм и богослужебной практики Римско-католической церкви (в особенности использование для совершения Евхаристии пресного хлеба) привело к острому конфликту Льва IX с патриархом Константинопольским Михаилом Кирулларием. Отправленный Львом IX в Константинополь в качестве легата кардинал Гумберт 16 июля 1054 года (уже после смерти папы) объявил о низложении Михаила Кируллария и его отлучении от Церкви. В ответ на это патриарх 20 июля предал легатов анафеме. Эти события привели к разрыву отношений между Римом и Константинополем и углубили процесс разделения церквей.
День памяти по календарю Римско-католической церкви - 19 апреля.