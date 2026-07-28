ЛЕВ IX

ЛЕВ IX - граф Эгисхайм-Дагсбург, папа Римский , святой Римско-католической церкви.

Про­ис­хо­дил из знат­но­го немецкого ро­да, со­сто­ял в род­ст­ве с им­пе­ра­то­ра­ми Свя­щен­ной Римской им­пе­рии из Са­ли­че­ской (Фран­кон­ской) ди­на­стии. В 5 лет от­дан в обу­че­ние Бер­толь­ду, епи­ско­пу Ту­ля, позд­нее ка­но­ник церк­ви Святого Сте­фа­на в Ту­ле. По­сле из­бра­ния германским ко­ро­лём Кон­ра­да II (1024) слу­жил в при­двор­ной ка­пел­ле. В 1027 году на­зна­чен епи­ско­пом Ту­ля (со­хра­нял за со­бой ка­фед­ру до 1051 года). В декабре 1048 года в Ворм­се по пред­став­ле­нию императора Ген­ри­ха III в при­сут­ст­вии римских ле­га­тов Бру­но был из­бран кан­ди­да­том на пап­ский пре­стол. Фор­маль­ное из­бра­ние со­стоя­лось в Ри­ме 2 февраля 1049 года, ин­тро­ни­за­ция - 12 февраля 1049 года.

Лев IX - по­сле­до­ва­тель­ный сто­рон­ник цер­ков­ных пре­об­ра­зо­ва­ний в ду­хе Клю­ний­ской ре­фор­мы: стре­мил­ся к ук­ре­п­ле­нию мо­ра­ли кли­ра , со­блю­де­нию свя­щен­но­слу­жи­те­ля­ми обе­та без­бра­чия (см. Це­ли­бат). Про­явил се­бя ре­ши­тель­ным бор­цом с си­мо­ни­ей, сме­щал епи­ско­пов, ви­нов­ных в про­да­же долж­но­стей, а так­же вы­сту­пал про­тив свет­ской ин­ве­сти­ту­ры. Что­бы ос­ла­бить за­ви­си­мость пап­ст­ва от римской ари­сто­кра­тии, впер­вые ввёл в чис­ло кар­ди­на­лов пре­ла­тов из Бур­гун­дии и Ло­та­рин­гии, раз­де­ляв­ших его ре­фор­ма­тор­ские идеи (в том числе бу­ду­щих пап Гри­го­рия VII и Сте­фа­на IX, бо­го­сло­ва Пет­ра Да­миа­ни, епи­ско­па Силь­ва-Кан­дид­ско­го Гум­бер­та), и тем са­мым за­ло­жил фун­да­мент для даль­ней­ших цер­ков­ных пре­об­ра­зо­ва­ний (см. Гри­го­ри­ан­ская ре­фор­ма). Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии, Фран­ции и Гер­ма­нии, где лич­но пред­се­да­тель­ст­во­вал на цер­ков­ных си­но­дах, бо­рясь с зло­упот­реб­ле­ния­ми в сре­де ду­хо­вен­ст­ва. В 1050 году воз­глав­лял со­бо­ры в Ри­ме и Вер­чел­ли, осу­див­шие ев­ха­ри­стическое уче­ние Бе­рен­га­ра Тур­ско­го. Лев IX ак­тив­но вме­ши­вал­ся в им­пер­скую по­ли­ти­ку, от­лу­чил от Церк­ви сы­на гер­цо­га Ло­та­рин­гии Гот­фри­да Бо­ро­да­то­го, под­няв­ше­го мя­теж про­тив Ген­ри­ха III.

В 1051 году жи­те­ли г. Бе­не­вен­то в Южной Ита­лии пе­ред ли­цом уг­ро­зы со сто­ро­ны нор­ман­нов об­ра­ти­лись за по­мо­щью к па­пе, при­знав его власть. Для борь­бы с нор­ман­на­ми Лев IX ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил во­енный по­ход (1053), ко­то­рый окон­чил­ся не­уда­чей и при­вёл к временному пле­не­нию па­пы.

Стрем­ле­ние к на­са­ж­де­нию в Южной Ита­лии ка­но­нических норм и бо­го­слу­жеб­ной прак­ти­ки Рим­ско-ка­то­лической церк­ви (в осо­бен­но­сти ис­поль­зо­ва­ние для со­вер­ше­ния Ев­ха­ри­стии пре­сно­го хле­ба) при­ве­ло к ост­ро­му кон­флик­ту Льва IX с пат­ри­ар­хом Кон­стан­ти­но­поль­ским Ми­хаи­лом Ки­рул­ла­ри­ем. От­прав­лен­ный Львом IX в Кон­стан­ти­но­поль в ка­че­ст­ве ле­га­та кар­ди­нал Гум­берт 16 июля 1054 года (уже по­сле смер­ти па­пы) объ­я­вил о низ­ло­же­нии Ми­хаи­ла Ки­рул­ла­рия и его от­лу­че­нии от Церк­ви. В от­вет на это пат­ри­арх 20 ию­ля пре­дал лега­тов ана­фе­ме. Эти со­бы­тия при­ве­ли к раз­ры­ву от­но­ше­ний ме­ж­ду Ри­мом и Кон­стан­ти­но­по­лем и уг­лу­би­ли про­цесс раз­де­ле­ния церк­вей.

День па­мя­ти по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 19 ап­ре­ля.