ЛЕВ IV ХАЗАРИН

ЛЕВ IV ХАЗАРИН - византийский император.

Сын Кон­стан­ти­на V Ко­про­ни­ма и его первой же­ны Ири­ны Чи­чак, до­че­ри ха­зар­ско­го ка­га­на Вир­хо­ра. Со­пра­ви­тель от­ца с 751 года.

В 769 году же­нил­ся на афи­нян­ке Ири­не. В 776 году за­кре­пил на­сле­до­ва­ние пре­сто­ла за сы­ном Кон­стан­ти­ном VI, ней­тра­ли­зо­вав за­го­вор сво­их пя­ти свод­ных брать­ев. При­нял бе­жав­ше­го из Бол­га­рии ха­на Те­ле­ри­га (кре­щён, по­род­нил­ся с императорским до­мом); бо­рол­ся с ара­ба­ми в Ма­лой Азии и Си­рии. За­ве­щан­ную от­цом по­ли­ти­ку ико­но­бор­че­ст­ва про­во­дил пас­сив­но, но ак­ти­ви­зи­ро­вал не­за­дол­го до кон­чи­ны, рас­крыв за­го­вор во гла­ве с Ири­ной, тай­ной ико­но­по­чи­та­тель­ни­цей.