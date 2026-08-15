ЛЕВ I ВЕЛИКИЙ
ЛЕВ I ВЕЛИКИЙ - папа Римский, богослов, христианский святой.
Получил образование и начал церковную деятельность в Риме. Вероятно, при папе Римском Зосиме (417-418) ездил в Карфаген с письмом от римского пресвитера Сикста (будущего папы Сикста III) к местному епископу Аврелию. При папе Целестине (422-432) в 428-430 годах получил сан архидиакона Римского, занимался несторианскими спорами (см. Несторианство). В частности, по его просьбе и при предоставлении им необходимых материалов из папской канцелярии Иоанн Кассиан Римлянин написал трактат «О воплощении Господа, против Нестория» («De incarnatione Domini contra Nestorium», 429-430). В 431 году Лев состоял в переписке с Кириллом Александрийским по поводу конфликта последнего с епископом Иерусалимским Ювеналием. В 432 году стал ближайшим советником папы Сикста III (432-440). Весной 440 года направлен во главе посольства в Галлию для устранения конфликта между римским военачальником Аэцием и префектом претория Альбином. 29 сентября 440 года возведён на Римскую кафедру. Укреплял папскую власть на Западе и активно боролся с еретиками: представителями пелагианства и манихейства в Италии, присциллианами в Испании. В 445 году добился от императора Западной Римской империи Валентиниана III признания папской юрисдикции на всём Западе.
В 448-449 годах Лев I Великий принял участие в деле о ереси Евтихия, заявлявшего о слиянии Божественной и человеческой природ во Христе в единую природу (см. в статье Монофизитство). Заняв сторону архиепископа Константинопольского Флавиана, папа направил ему «Томос» (догматическое послание), в котором изложил православное учение о воплощении Сына Божия: исповедание во Христе одного Лица и двух природ (Божественной и человеческой). Легаты Льва I Великого отказались признать решения Эфесского («разбойничьего») собора 449 года, на котором возобладали сторонники Евтихия.
В 451 году в Халкидоне был созван IV Вселенский собор (см. Вселенские соборы), на котором присутствовали легаты папы. «Томос» Льва I Великого оказал значительное влияние на окончательную формулировку догматического определения собора (Халкидонский орос) о Христе, «в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого». В своём послании от 21 марта 453 года Лев I Великий подтвердил все вероучительные решения IV Вселенского собора (за исключением 28-го канонического правила о равночестности Константинопольского патриаршего престола престолу Рима) и вместе с императором Восточной Римской империи Маркианом и архиепископом Константинопольским Анатолием прилагал дальнейшие усилия для того, чтобы решения собора были признаны монофизитами на Востоке. Одновременно Лев I Великий предпринял шаги для консолидации итальянских епископов вокруг папы Римского. В римской провинции Иллирик (Балканский полуостров) при Льве I Великом обострилось соперничество с патриархом Константинопольским по поводу церковной юрисдикции Фессалоникийского викариата. В 452 году Лев I Великий в составе посольства встречался с предводителем гуннов Аттилой, в результате чего тот отказался от планов захвата Рима и удовлетворился контрибуцией.
Из многочисленных проповедей Льва I Великого сохранилось 96 или 97, главным образом посвящённых праздникам и памятным датам церковного года, но затрагивающих различные догматические, нравственные и церковно-канонические вопросы. Эпистолярное наследие Льва I Великого составляют 143 письма к епископам, соборам, императорам и другим лицам. Приписываемая Льву I Великому «Книга таинств Римской Церкви» имеет более позднее происхождение.
Характерной особенностью христологии Льва I Великого, занимающей главное место в его богословии, является её тесная связь с сотериологией - учением о спасении человека. Учение Льва I Великого о свободе и благодати синтезирует идеи умеренного августинианства и галльского аскетического направления, берущего начало от преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В экклезиологии Льва I Великого одним из первых стал использовать понятие Ecclesia universalis («вселенская Церковь»), соединив с ним специфически западное учение о примате епископа Римского (папы), утверждающее полноту его власти над всеми епископами на основании того, что апостолы получили власть от Христа, но через апостола Петра, «князя апостолов», преемником которого является епископ Римский. При этом епископы и священники, по мысли Льва I Великого, получают благодать священства от самого Христа, но иерархической властью наделяются через общение с папой. Таким образом, папа обладает всей полнотой власти в Церкви.
Лев I Великий был первым папой, похороненным в базилике Святого Петра в Риме. За заслуги в борьбе с монофизитской ересью, проповедь православной веры получил именование Великого; в 1754 году папа Бенедикт XIV провозгласил его в Римско-католической церкви учителем Церкви (doctor Ecclesiae). Память Льва I Великого по календарю Русской православной церкви празднуется 18 февраля (3 марта), по календарю Римско-католической церкви - 11 апреля и 10 ноября.
Сочинения:
Opera. Venetiis, 1753-1757. Vol. 1-3;
Migne PL. T. 54-56; Sermons / Ed. J. Leclercq, R. Dolle. P., 1949-1973. Vol. 1-4;
Tractatus septem et nonaginta. Turnhout, 1973. Pt. 1–2;
[Послания Флавиану, Юлиану, Халкедонскому Собору, Проповеди (избранные)] // Задворный В. Л. История Римских пап. М., 1995. Т. 1. С. 244-317;
Слова 7, 26, 42, 45 // Памятники средневековой латинской литературы IV-VII вв. М., 1998. С. 273-291;
Слова на Рождество Христово. М., 2000;
Слова 3 и 4 на Рождество Господне // Альфа и Омега. 2000. № 3 (25).