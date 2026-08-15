ЛЕВ I ВЕЛИКИЙ

ЛЕВ I ВЕЛИКИЙ - папа Римский , богослов, христианский святой.

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние и на­чал цер­ков­ную дея­тель­ность в Ри­ме. Ве­ро­ят­но, при па­пе Рим­ском Зо­си­ме (417-418) ез­дил в Кар­фа­ген с пись­мом от римского пре­сви­те­ра Сик­ста (бу­ду­ще­го па­пы Сик­ста III) к ме­ст­но­му епископу Ав­ре­лию. При па­пе Це­ле­сти­не (422-432) в 428-430 годах по­лу­чил сан ар­хи­диа­ко­на Рим­ско­го, за­ни­мал­ся не­сто­ри­ан­ски­ми спо­ра­ми (см. Не­сто­ри­ан­ст­во). В ча­ст­но­сти, по его прось­бе и при пре­дос­тав­ле­нии им не­об­хо­ди­мых ма­те­риа­лов из пап­ской кан­це­ля­рии Ио­анн Кас­си­ан Рим­ля­нин на­пи­сал трак­тат «О во­пло­ще­нии Гос­по­да, про­тив Не­сто­рия» («De incarnatione Domini contra Nesto­rium», 429-430). В 431 году Лев со­сто­ял в пе­ре­пис­ке с Ки­рил­лом Алек­сан­д­рий­ским по по­во­ду кон­флик­та по­след­не­го с епи­ско­пом Ие­ру­са­лим­ским Юве­на­ли­ем. В 432 году стал бли­жай­шим со­вет­ни­ком па­пы Сик­ста III (432-440). Вес­ной 440 года на­прав­лен во гла­ве по­соль­ст­ва в Гал­лию для уст­ра­не­ния кон­флик­та ме­ж­ду римским вое­на­чаль­ни­ком Аэци­ем и пре­фек­том пре­то­рия Аль­би­ном. 29 сентября 440 года воз­ведён на Римскую ка­фед­ру. Ук­ре­п­лял пап­скую власть на За­па­де и ак­тив­но бо­рол­ся с ере­ти­ка­ми: пред­ста­ви­те­ля­ми пе­ла­ги­ан­ст­ва и ма­ни­хей­ст­ва в Ита­лии, при­сцил­лиа­на­ми в Ис­па­нии. В 445 году до­бил­ся от им­пе­ра­то­ра Западной Римской им­пе­рии Ва­лен­ти­ниа­на III при­зна­ния пап­ской юрис­дик­ции на всём За­па­де.

В 448-449 годах Лев I Великий при­нял уча­стие в де­ле о ере­си Ев­ти­хия, за­яв­ляв­ше­го о слия­нии Бо­же­ст­вен­ной и че­ло­ве­че­ской при­род во Хри­сте в еди­ную при­ро­ду (см. в статье Мо­но­фи­зит­ст­во). За­няв сто­ро­ну ар­хи­епи­ско­па Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Фла­виа­на, па­па на­пра­вил ему «То­мос» (дог­ма­тическое по­сла­ние), в ко­то­ром из­ло­жил пра­во­слав­ное уче­ние о во­пло­ще­нии Сы­на Бо­жия: ис­по­ве­да­ние во Хри­сте од­но­го Ли­ца и двух при­род (Бо­же­ст­вен­ной и че­ло­ве­че­ской). Ле­га­ты Льва I Великого от­ка­за­лись при­знать ре­ше­ния Эфес­ско­го («раз­бой­ничь­е­го») со­бо­ра 449 года, на ко­то­ром во­зоб­ла­да­ли сто­рон­ни­ки Ев­ти­хия.

В 451 году в Хал­ки­до­не был со­зван IV Все­лен­ский со­бор (см. Все­лен­ские со­бо­ры), на ко­то­ром при­сут­ст­во­ва­ли ле­га­ты па­пы. «То­мос» Льва I Великого ока­зал зна­чительное влия­ние на окон­чательную фор­му­ли­ров­ку дог­ма­тического оп­ре­де­ле­ния со­бо­ра (Хал­ки­дон­ский орос) о Хри­сте, «в двух ес­те­ст­вах не­слит­но, не­из­мен­но, не­раз­дель­но, не­раз­луч­но по­зна­вае­мо­го». В сво­ём по­сла­нии от 21 марта 453 года Лев I Великий под­твер­дил все ве­ро­учи­тель­ные ре­ше­ния IV Все­лен­ско­го со­бо­ра (за ис­клю­че­ни­ем 28-го ка­но­нического пра­ви­ла о рав­но­че­ст­но­сти Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ше­го пре­сто­ла пре­сто­лу Ри­ма) и вме­сте с императором Восточной Римской им­пе­рии Мар­киа­ном и ар­хи­епи­ско­пом Кон­стан­ти­но­поль­ским Ана­то­ли­ем при­ла­гал даль­ней­шие уси­лия для то­го, что­бы ре­ше­ния со­бо­ра бы­ли при­зна­ны мо­но­фи­зи­та­ми на Вос­то­ке. Од­но­вре­мен­но Лев I Великий пред­при­нял ша­ги для кон­со­ли­да­ции итальянских епи­ско­пов во­круг па­пы Рим­ско­го. В римской про­вин­ции Ил­ли­рик (Бал­кан­ский полуостров) при Льве I Великом обо­ст­ри­лось со­пер­ни­че­ст­во с пат­ри­ар­хом Кон­стан­ти­но­поль­ским по по­во­ду цер­ков­ной юрис­дик­ции Фес­са­ло­ни­кий­ско­го ви­ка­риа­та. В 452 году Лев I Великий в со­ста­ве по­соль­ст­ва встре­чал­ся с пред­во­ди­те­лем гун­нов Ат­ти­лой, в ре­зуль­та­те че­го тот от­ка­зал­ся от пла­нов за­хва­та Ри­ма и удов­ле­тво­рил­ся кон­три­бу­ци­ей.

Из мно­го­численных про­по­ве­дей Льва I Великого со­хра­ни­лось 96 или 97, главным образом по­свя­щён­ных празд­ни­кам и па­мят­ным да­там цер­ков­но­го го­да, но за­тра­ги­ваю­щих различные дог­ма­тические, нрав­ст­вен­ные и цер­ков­но-ка­но­нические во­про­сы. Эпи­сто­ляр­ное на­сле­дие Льва I Великого со­став­ля­ют 143 пись­ма к епи­ско­пам, со­бо­рам, им­пе­ра­то­рам и другим ли­цам. При­пи­сы­вае­мая Льву I Великому «Кни­га та­инств Рим­ской Церк­ви» име­ет бо­лее позд­нее про­ис­хо­ж­де­ние.

Ха­рак­тер­ной осо­бен­но­стью хри­сто­ло­гии Льва I Великого, за­ни­маю­щей главное ме­сто в его бо­го­сло­вии, яв­ля­ет­ся её тес­ная связь с со­те­рио­ло­ги­ей - уче­ни­ем о спа­се­нии че­ло­ве­ка. Уче­ние Льва I Великого о сво­бо­де и бла­го­да­ти син­те­зи­ру­ет идеи уме­рен­но­го ав­гу­сти­ни­ан­ст­ва и галль­ско­го ас­ке­тического на­прав­ле­ния, бе­ру­ще­го на­ча­ло от преподобного Ио­ан­на Кас­сиа­на Рим­ля­ни­на . В экк­ле­зио­ло­гии Льва I Великого од­ним из пер­вых стал ис­поль­зо­вать по­ня­тие Ecclesia univer­sa­lis («все­лен­ская Цер­ковь»), со­еди­нив с ним спе­ци­фи­че­ски западное уче­ние о при­ма­те епи­ско­па Рим­ско­го (па­пы), ут­вер­ждаю­щее пол­но­ту его вла­сти над все­ми епи­ско­па­ми на ос­но­ва­нии то­го, что апо­сто­лы по­лу­чи­ли власть от Хри­ста, но че­рез апостола Пет­ра, «кня­зя апо­сто­лов», пре­ем­ни­ком ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся епи­скоп Рим­ский. При этом епи­ско­пы и свя­щен­ни­ки, по мыс­ли Льва I Великого, по­лу­ча­ют бла­го­дать свя­щен­ст­ва от са­мо­го Хри­ста, но ие­рар­хической вла­стью на­де­ля­ют­ся че­рез об­ще­ние с па­пой. Таким образом, па­па об­ла­да­ет всей пол­но­той вла­сти в Церк­ви.

Лев I Великий был пер­вым па­пой, по­хо­ро­нен­ным в ба­зи­ли­ке Святого Пет­ра в Ри­ме. За за­слу­ги в борь­бе с мо­но­фи­зит­ской ере­сью, про­по­ведь пра­во­слав­ной ве­ры по­лу­чил име­но­ва­ние Ве­ли­ко­го; в 1754 году па­па Бе­не­дикт XIV про­воз­гла­сил его в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви учи­те­лем Церк­ви (doctor Ecclesiae). Па­мять Льва I Великого по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви празд­ну­ет­ся 18 февраля (3 мар­та), по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 11 апреля и 10 но­яб­ря.

Сочинения:

Opera. Venetiis, 1753-1757. Vol. 1-3;

Migne PL. T. 54-56; Sermons / Ed. J. Leclercq, R. Dolle. P., 1949-1973. Vol. 1-4;

Tractatus sep­tem et nonaginta. Turnhout, 1973. Pt. 1–2;

[По­сла­ния Фла­виа­ну, Юлиа­ну, Хал­ке­дон­ско­му Со­бо­ру, Про­по­ве­ди (из­бран­ные)] // За­двор­ный В. Л. Ис­то­рия Рим­ских пап. М., 1995. Т. 1. С. 244-317;

Сло­ва 7, 26, 42, 45 // Па­мят­ни­ки сред­не­ве­ко­вой ла­тин­ской ли­те­ра­ту­ры IV-VII вв. М., 1998. С. 273-291;

Сло­ва на Ро­ж­де­ст­во Хри­сто­во. М., 2000;

Сло­ва 3 и 4 на Ро­ж­де­ст­во Гос­под­не // Аль­фа и Оме­га. 2000. № 3 (25).