ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ
ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ - князь перемышльский, белзский, галицкий.
Из династии Рюриковичей. Сын Даниила Романовича, внук Романа Мстиславича и Мстислава Мстиславича Удатного.
Впервые упоминается в источниках в 1240 году, когда сопровождал отца в поездке к венгерскому королю Беле IV за помощью против монголо-татар. В 1244-1245 годах участвовал в походах против претендента на галицкий стол князя Ростислава Михайловича; в 1245 году в битве под Ярославом вместе с боярином Васильком Гавриловичем командовал полком левой руки, который сыграл решающую роль в поражении Ростислава.
В 1249 году в составе галицко-волынских войск совершил поход на г. Слоним, участвуя в усобице литовских князей на стороне князя Товтивила. В 1253 году принял участие в походе в Чехию, поддерживая своего младшего брата, луцкого князя Романа Даниловича, который, женившись на наследнице австрийского герцога Фридриха II Бабенберга, вступил в борьбу за австрийский престол с чешским королём Пржемыслом II Отокаром.
В 1253-1254 годах совершил поход на ятвягов против князя Стекинта, а в 1255-1256 годах поддержал брата Романа в борьбе с ними. В 1268 году убил во Владимире-Волынском литовского князя Войшелка, передавшего верховную власть в Великом княжестве Литовском (ВКЛ) младшему брату Льва Даниловича - Шварну Даниловичу. В 1269 году безуспешно претендовал на престол Великого княжества Литовского.
В западно-европейских источниках именуется «королём Галицким», хотя, в отличие от отца и сына (Юрия Львовича), официально никогда не короновался, будучи вассалом ханов Золотой Орды. В 1270-х годах с помощью фактического правителя Золотой Орды Ногая присоединил к своим владениям Киевское и, вероятно, Переяславское княжества. В 1272 году перенёс столицу Галицкого княжества из Холма во Львов (по одной из версий, основал город, названный его именем, по другой - был руководителем его строительства, осуществляя замысел своего отца). В 1272-1273 годах участвовал в борьбе за польский престол на стороне Болеслава V Стыдливого. После его смерти поддерживал своего племянника - князя мазовецкого Болеслава III, боровшегося с Лешеком Чёрным за краковский стол. В 1274-1276 годах успешно отбивал нападения поляков на г. Дорогичин.
Как вассал Орды, Лев Данилович в 1275 и 1277 годах совместно с ордынцами совершил походы на Великое княжество Литовское, в 1280 и 1287 годах - на Польшу, а в 1282 и 1285 годах - на Венгрию. В 1279 году в союзе с чешским королём Вацлавом II безуспешно пытался захватить Краков. Около 1280 года присоединил часть Закарпатья, а в 1292 году - Люблинскую землю. В 1285 году, заключив союз с Великим княжеством Литовским, воевал с Польшей в ответ на нападение поляков на галицкие земли. С середины 1280-х годов боролся за наследство владимиро-волынского князя Владимира Васильковича, после смерти которого (1288) захватил во Владимиро-Волынском княжестве города Берестье, Каменец и др. Однако полностью подчинить своей власти Владимиро-Волынское княжество Льву Даниловичу не удалось, новым владимиро-волынским князем стал его брат Мстислав Данилович. Перед смертью Лев Данилович принял монашество.