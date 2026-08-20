ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ

ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ - князь перемышльский, белзский, галицкий.

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей. Сын Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча, внук Ро­ма­на Мсти­сла­ви­ча и Мсти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча Удат­но­го.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках в 1240 году, ко­гда со­про­во­ж­дал от­ца в по­езд­ке к венгерскому ко­ро­лю Бе­ле IV за по­мо­щью про­тив мон­го­ло-та­тар. В 1244-1245 годах уча­ст­во­вал в по­хо­дах против пре­тен­ден­та на га­лиц­кий стол князя Рос­ти­сла­ва Ми­хай­ло­ви­ча; в 1245 году в бит­ве под Яро­сла­вом вме­сте с боя­ри­ном Ва­силь­ком Гав­ри­ло­ви­чем ко­ман­до­вал пол­ком ле­вой ру­ки, ко­то­рый сыг­рал ре­шаю­щую роль в по­ра­же­нии Рос­ти­сла­ва.

В 1249 году в со­ста­ве га­лиц­ко-во­лын­ских войск со­вер­шил по­ход на г. Сло­ним, уча­ст­вуя в усо­би­це ли­товских кня­зей на сто­ро­не князя Тов­ти­ви­ла. В 1253 году при­нял уча­стие в по­хо­де в Че­хию, под­дер­жи­вая сво­его млад­ше­го бра­та, луц­ко­го князя Ро­ма­на Да­ни­ло­ви­ча, ко­то­рый, же­нив­шись на на­след­ни­це австрийского гер­цо­га Фрид­ри­ха II Ба­бен­бер­га, всту­пил в борь­бу за австрийский пре­стол с чешским ко­ро­лём Прже­мыс­лом II Ото­ка­ром.

В 1253-1254 годах со­вер­шил по­ход на ят­вя­гов про­тив князя Сте­кин­та, а в 1255-1256 годах под­дер­жал бра­та Ро­ма­на в борь­бе с ни­ми. В 1268 году убил во Вла­ди­ми­ре-Во­лын­ском ли­товского князя Вой­шел­ка, пе­ре­дав­ше­го вер­хов­ную власть в Великом княжестве Ли­тов­ском (ВКЛ) млад­ше­му бра­ту Льва Даниловича - Швар­ну Да­ни­ло­ви­чу. В 1269 году без­ус­пеш­но пре­тен­до­вал на пре­стол Великого княжества Литовского.

В западно-ев­ропейских ис­точ­ни­ках име­ну­ет­ся «ко­ро­лём Га­лиц­ким», хо­тя, в от­ли­чие от от­ца и сы­на (Юрия Льво­ви­ча), офи­ци­аль­но ни­ко­гда не ко­ро­но­вал­ся, бу­ду­чи вас­са­лом ха­нов Зо­ло­той Ор­ды. В 1270-х годах с по­мо­щью фак­тического пра­ви­те­ля Зо­ло­той Ор­ды Но­гая при­сое­ди­нил к сво­им вла­де­ни­ям Ки­ев­ское и, ве­ро­ят­но, Пе­ре­яс­лав­ское кня­жест­ва. В 1272 году пе­ре­нёс сто­ли­цу Га­лиц­ко­го княжества из Хол­ма во Львов (по од­ной из вер­сий, ос­но­вал го­род, на­зван­ный его име­нем, по дру­гой - был ру­ко­во­ди­те­лем его строи­тель­ст­ва, осу­ще­ст­в­ляя за­мы­сел сво­его от­ца). В 1272-1273 годах уча­ст­во­вал в борь­бе за польский пре­стол на сто­ро­не Бо­ле­сла­ва V Стыд­ли­во­го. По­сле его смер­ти под­дер­жи­вал сво­его пле­мян­ни­ка - князя ма­зо­вец­ко­го Бо­ле­сла­ва III, бо­ров­ше­го­ся с Ле­ше­ком Чёр­ным за кра­ков­ский стол. В 1274-1276 годах ус­пеш­но от­би­вал на­па­де­ния по­ля­ков на г. До­ро­ги­чин.

Как вас­сал Ор­ды, Лев Данилович в 1275 и 1277 годах совместно с ор­дын­цами со­вер­шил по­хо­ды на Великое княжество Литовское, в 1280 и 1287 годах - на Поль­шу, а в 1282 и 1285 годах - на Венг­рию. В 1279 году в сою­зе с чеш­ским ко­ро­лём Вац­ла­вом II без­ус­пеш­но пы­тал­ся за­хва­тить Кра­ков. Около 1280 года при­сое­ди­нил часть За­кар­па­тья, а в 1292 году - Люб­лин­скую зем­лю. В 1285 году, за­клю­чив со­юз с Великим княжеством Литовским, вое­вал с Поль­шей в от­вет на на­па­де­ние по­ля­ков на га­лиц­кие зем­ли. С середины 1280-х годов бо­рол­ся за на­след­ст­во вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Ва­силь­ко­ви­ча, по­сле смер­ти ко­то­ро­го (1288) за­хва­тил во Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ском княжестве го­ро­да Бе­ре­стье, Ка­ме­нец и др. Од­на­ко пол­но­стью под­чи­нить сво­ей вла­сти Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ское княжество Льву Даниловичу не уда­лось, но­вым вла­ди­ми­ро-во­лын­ским кня­зем стал его брат Мсти­слав Да­ни­лович. Пе­ред смер­тью Лев Данилович при­нял мо­на­ше­ст­во.