ЛЕУВ ГЕРАРДУС ВАН ДЕР

ЛЕУВ ГЕРАРДУС ВАН ДЕР - нидерландский религиовед.

Изу­чал бо­го­сло­вие и егип­то­ло­гию в университетах Лей­де­на (1908-1913 годы), Бер­ли­на (1913-1914 годы) и Гёт­тин­ге­на (1914). В 1916 году за­щи­тил в Лей­де­не на­пи­сан­ную под руководством У. Б. Кри­стен­се­на диссертацию «Пред­став­ле­ния о Бо­ге в тек­стах древ­не­еги­пет­ских пи­ра­мид». В 1916-1918 годах слу­жил пас­то­ром Ни­дерландской ре­фор­мат­ской церк­ви. В 1918-1950 годах профессор ис­то­рии и фе­но­ме­но­ло­гии ре­ли­гии в Гро­нин­ген­ском университете, так­же пре­по­да­вал древнеегипетский язык и литературу. С ию­ня 1945 года по июль 1946 года министр об­ра­зо­ва­ния, нау­ки и куль­ту­ры Ни­дер­лан­дов. В 1950 году из­бран пер­вым пре­зи­ден­том Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции ис­то­рии ре­ли­гии.

Ра­бо­ты Леува по­свя­ще­ны ис­сле­до­ва­нию ре­ли­гий древ­них Егип­та и Гре­ции, срав­нительному ре­ли­гио­ве­де­нию, ре­лигиозной ан­тро­по­ло­гии, фе­но­ме­но­ло­гии ре­ли­гии, ли­тур­ги­ке, ре­лигиозному искусству и му­зы­ке (в ча­ст­но­сти, твор­че­ст­ву И.С. Ба­ха ), про­тес­тант­ско­му бо­го­сло­вию. Ши­ро­кую из­вест­ность при­нес­ла Леуву его ра­бо­та «Фе­но­ме­но­ло­гия ре­ли­гии» (1933). В раз­ра­бот­ке сво­его фе­но­ме­но­ло­гического ме­то­да Леув в осо­бенно­сти ис­пы­тал влия­ние В. Диль­тея и К. Яс­пер­са, а в ан­тро­по­ло­гии - Л. Ле­ви-Брю­ля.

В от­ли­чие от «опи­са­тель­но­го» ме­то­да ни­дерландского ре­ли­гио­ве­да Д.П. Шан­те­пи де ля Сос­сея (срав­нительное изу­че­ние фак­тов ре­лигиозной жиз­ни, опи­ра­ющееся на их внеш­ние фор­мы), ос­но­ву под­хо­да Леува об­ра­зу­ет спе­ци­фическое пред­став­ле­ние о пе­ре­жи­ва­нии и по­ни­ма­нии ре­лигиозного фе­но­ме­на. Ис­сле­до­ва­тель то­го или ино­го ре­лигиозного фак­та (например, ми­фа) при­зван, по мыс­ли Леува, к вос­про­из­ве­де­нию со­от­вет­ст­вую­ще­го ему ре­лигиозного пе­ре­жи­ва­ния в сво­ём собственном опы­те. Та­кое пе­ре­жи­ва­ние де­ла­ет воз­мож­ным «по­ни­ма­ние» фе­но­ме­на, т. е. об­на­ру­же­ние его смы­сло­вой струк­ту­ры. Ан­тро­по­ло­гической пред­по­сыл­кой фе­но­ме­но­ло­гического под­хо­да Леува яв­ля­ет­ся его убе­ж­дён­ность в прин­ци­пи­аль­ной схо­же­сти вся­ко­го ре­лигиозного опы­та.

Сочинения:

Godsvoorstellingen in de Oudaegyptische pyramidentexten. Leiden, 1916;

Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis. Haarlem, 1924;

Go­den en menschen in Hellas. Haarlem, 1927;

La structure de la mentalité primitive. Stras­bourg, 1928;

Einführung in die Phänomenologie der Religion. Tüb., 1933;

Muziek en religie. P., 1934;

De primitieve mensch en de religie. Groningen, 1937;

Li­tur­giek. Nijkerk, 1946;

Sacraments­theo­logie. Nijkerk, 1949;

Bach’s Matthaeuspassion. 7 uitg. Amst., 1953;

Wegen en grenzen. 3 uitg. Amst., 1955