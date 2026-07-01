ЛЕУВ ГЕРАРДУС ВАН ДЕР
ЛЕУВ ГЕРАРДУС ВАН ДЕР - нидерландский религиовед.
Изучал богословие и египтологию в университетах Лейдена (1908-1913 годы), Берлина (1913-1914 годы) и Гёттингена (1914). В 1916 году защитил в Лейдене написанную под руководством У. Б. Кристенсена диссертацию «Представления о Боге в текстах древнеегипетских пирамид». В 1916-1918 годах служил пастором Нидерландской реформатской церкви. В 1918-1950 годах профессор истории и феноменологии религии в Гронингенском университете, также преподавал древнеегипетский язык и литературу. С июня 1945 года по июль 1946 года министр образования, науки и культуры Нидерландов. В 1950 году избран первым президентом Международной ассоциации истории религии.
Работы Леува посвящены исследованию религий древних Египта и Греции, сравнительному религиоведению, религиозной антропологии, феноменологии религии, литургике, религиозному искусству и музыке (в частности, творчеству И.С. Баха), протестантскому богословию. Широкую известность принесла Леуву его работа «Феноменология религии» (1933). В разработке своего феноменологического метода Леув в особенности испытал влияние В. Дильтея и К. Ясперса, а в антропологии - Л. Леви-Брюля.
В отличие от «описательного» метода нидерландского религиоведа Д.П. Шантепи де ля Соссея (сравнительное изучение фактов религиозной жизни, опирающееся на их внешние формы), основу подхода Леува образует специфическое представление о переживании и понимании религиозного феномена. Исследователь того или иного религиозного факта (например, мифа) призван, по мысли Леува, к воспроизведению соответствующего ему религиозного переживания в своём собственном опыте. Такое переживание делает возможным «понимание» феномена, т. е. обнаружение его смысловой структуры. Антропологической предпосылкой феноменологического подхода Леува является его убеждённость в принципиальной схожести всякого религиозного опыта.
Сочинения:
Godsvoorstellingen in de Oudaegyptische pyramidentexten. Leiden, 1916;
Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis. Haarlem, 1924;
Goden en menschen in Hellas. Haarlem, 1927;
La structure de la mentalité primitive. Strasbourg, 1928;
Einführung in die Phänomenologie der Religion. Tüb., 1933;
Muziek en religie. P., 1934;
De primitieve mensch en de religie. Groningen, 1937;
Liturgiek. Nijkerk, 1946;
Sacramentstheologie. Nijkerk, 1949;
Bach’s Matthaeuspassion. 7 uitg. Amst., 1953;
Wegen en grenzen. 3 uitg. Amst., 1955