ЛЭУТАРЫ

ЛЭУТАРЫ - молдавские и румынские тра­диционные му­зы­кан­ты, пре­имущественно скри­па­чи.

(Молд. и рум. lăutari). Название про­изош­ло от сло­ва «лэу­тэ» (или «алэу­тэ»; от араб. аль-уд - лют­ня), в про­шлом обо­зна­чав­ше­го молдавскому и румынскому коб­зу (в современном зна­че­нии лэу­тэ - лют­ня , скрип­ка). Пер­вые упо­ми­на­ния об ин­ст­ру­мен­те под названием «лэу­тэ» и от­дель­ных Лэутарах вос­хо­дят к ру­бе­жу XV-XVI веков, све­де­ния об ан­самб­лях Лэутарах – к XVI веку. Основные со­ли­рую­щие ин­ст­ру­мен­ты Лэутаров - скрип­ка, мно­го­стволь­ная флей­та най, флу­ер; функ­ция ак­ком­па­ни­рую­ще­го ин­ст­ру­мен­та от лют­ни со вре­ме­нем пе­ре­шла к цим­ба­лам. Как пра­ви­ло, Лэутары объ­е­ди­ня­лись в ан­самбль (ор­кестр) - та­раф. Лэутары иг­ра­ли на гу­лянь­ях, свадь­бах, со­про­во­ж­да­ли му­зы­кой спек­так­ли, их ре­пер­ту­ар вклю­чал дой­ны , бал­ла­ды, гай­дуц­кие и лю­бов­ные пес­ни, различные тан­цы, ин­ст­ру­мен­таль­ные фан­та­зии. Сре­ди зна­ме­ни­тых Лэутаров - ис­пол­ни­тель на коб­зе Бар­бу Лэу­та­ру (настоящее имя Ва­силь Бар­бу; около 1780 - около 1860). Свое­об­раз­ный вир­ту­оз­ный экс­прес­сив­ный стиль скри­па­чей-Лэутаров ока­зал влия­ние на профессиональную му­зы­ку Ру­мы­нии и Мол­да­вии. Ны­не искусство Лэутаров про­дол­жа­ют мно­го­численные ан­самб­ли и ор­ке­ст­ры румынских и молдавских ин­ст­ру­мен­тов.

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