ЛЭУТАРЫ
ЛЭУТАРЫ - молдавские и румынские традиционные музыканты, преимущественно скрипачи.
(Молд. и рум. lăutari). Название произошло от слова «лэутэ» (или «алэутэ»; от араб. аль-уд - лютня), в прошлом обозначавшего молдавскому и румынскому кобзу (в современном значении лэутэ - лютня, скрипка). Первые упоминания об инструменте под названием «лэутэ» и отдельных Лэутарах восходят к рубежу XV-XVI веков, сведения об ансамблях Лэутарах – к XVI веку. Основные солирующие инструменты Лэутаров - скрипка, многоствольная флейта най, флуер; функция аккомпанирующего инструмента от лютни со временем перешла к цимбалам. Как правило, Лэутары объединялись в ансамбль (оркестр) - тараф. Лэутары играли на гуляньях, свадьбах, сопровождали музыкой спектакли, их репертуар включал дойны, баллады, гайдуцкие и любовные песни, различные танцы, инструментальные фантазии. Среди знаменитых Лэутаров - исполнитель на кобзе Барбу Лэутару (настоящее имя Василь Барбу; около 1780 - около 1860). Своеобразный виртуозный экспрессивный стиль скрипачей-Лэутаров оказал влияние на профессиональную музыку Румынии и Молдавии. Ныне искусство Лэутаров продолжают многочисленные ансамбли и оркестры румынских и молдавских инструментов.