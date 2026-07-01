ЛЕТТРИЗМ

ЛЕТТРИЗМ - авангардистское течение во французской поэзии .

Сло­жив­шее­ся в Па­ри­же в середине 1940-х годов. У ис­то­ков Леттризма сто­яли румынский. по­эт- эмиг­рант И. Изу и французский по­эт Г. По­ме­ран; к лет­три­стам при­мы­ка­ли Ф. Дюф­рен, М. Ле­метр, Ж.Л. Бро, Ж. Воль­ман, Р. Са­ба­тье, Ф. Де­во и др. Со­глас­но оп­ре­де­ле­нию, дан­но­му Изу в книге «Лет­три­ст­ская дик­та­ту­ра» (1946), Леттризм яв­ля­ет со­бой «ис­кус­ст­во, при­знаю­щее ма­те­рию от­дель­ных букв, про­сто за­но­во став­ших са­ми­ми со­бой».

Про­дол­жая идеи фу­ту­риз­ма, да­да­из­ма и сюр­реа­лиз­ма, во мно­гом вдох­нов­ля­ясь фрей­диз­мом, по­сле­до­ва­те­ли Леттризма пред­став­ля­ют по­эзию (и ши­ре - всё искусство) как мир сти­хий­но­го, доя­зы­ко­во­го и до­реф­лек­тив­но­го твор­че­ст­ва, в свя­зи с чем при­зы­ва­ют от­ка­зать­ся от слов, рас­чле­нив их на бу­к­вы, и об­ра­тить­ся к чис­то­му зву­ку, в ко­то­ром ви­дят основной эле­мент ху­дожественного твор­че­ст­ва. Лет­три­сты по­сто­ян­но изо­бре­та­ли но­вые ху­дожественные фор­мы, ак­тив­но ис­поль­зо­ва­ли ал­ли­те­ра­ции, ас­со­нан­сы, оно­ма­то­пеи; свои по­этические прин­ци­пы пе­ре­но­си­ли на другие ви­ды искусства. В 1951 году Изу и Ле­метр вы­дви­ну­ли идею «рас­ще­п­лён­но­го» ки­но, в ко­то­ром пол­но­стью рас­со­гла­со­ва­ны звук и изо­бра­же­ние; в 1953-1954 годах бы­ли раз­ра­бо­та­ны прин­ци­пы «ажур­ных» тан­цев и пан­то­ми­мы, став­шие ос­но­вой лет­три­ст­ской тео­рии те­ат­ра.

Леттризм по­зи­цио­ни­ро­вал се­бя как об­щую тео­рию и прак­ти­ку по­зна­ния, стре­мя­щую­ся дать уни­вер­саль­ное опи­са­ние иск-ва, нау­ки, фи­ло­со­фии, тео­ло­гии и тех­ни­ки: кни­ги Изу «Трак­тат о ядер­ной эко­но­ми­ке. Вос­ста­ние мо­ло­дё­жи» (1948), «По­ли­ти­че­ская эко­но­ми­ка и эро­то­ло­гия» (1949) и др. В 1950-1960-х годах Леттризм ока­зал­ся ис­точ­ни­ком для мно­гих эс­те­тических идей по­стмо­дер­низ­ма, спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию аван­гард­но­го те­ат­ра, сто­ял у ис­то­ков хеп­пе­нин­га, кон­цеп­ту­аль­но­го ис­кус­ст­ва, по­вли­ял на кон­крет­ную по­эзию, ки­не­ма­то­граф «но­вой вол­ны» и др.

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