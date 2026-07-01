ЛЕТТРИЗМ
ЛЕТТРИЗМ - авангардистское течение во французской поэзии.
Сложившееся в Париже в середине 1940-х годов. У истоков Леттризма стояли румынский. поэт-эмигрант И. Изу и французский поэт Г. Померан; к леттристам примыкали Ф. Дюфрен, М. Леметр, Ж.Л. Бро, Ж. Вольман, Р. Сабатье, Ф. Дево и др. Согласно определению, данному Изу в книге «Леттристская диктатура» (1946), Леттризм являет собой «искусство, признающее материю отдельных букв, просто заново ставших самими собой».
Продолжая идеи футуризма, дадаизма и сюрреализма, во многом вдохновляясь фрейдизмом, последователи Леттризма представляют поэзию (и шире - всё искусство) как мир стихийного, доязыкового и дорефлективного творчества, в связи с чем призывают отказаться от слов, расчленив их на буквы, и обратиться к чистому звуку, в котором видят основной элемент художественного творчества. Леттристы постоянно изобретали новые художественные формы, активно использовали аллитерации, ассонансы, ономатопеи; свои поэтические принципы переносили на другие виды искусства. В 1951 году Изу и Леметр выдвинули идею «расщеплённого» кино, в котором полностью рассогласованы звук и изображение; в 1953-1954 годах были разработаны принципы «ажурных» танцев и пантомимы, ставшие основой леттристской теории театра.
Леттризм позиционировал себя как общую теорию и практику познания, стремящуюся дать универсальное описание иск-ва, науки, философии, теологии и техники: книги Изу «Трактат о ядерной экономике. Восстание молодёжи» (1948), «Политическая экономика и эротология» (1949) и др. В 1950-1960-х годах Леттризм оказался источником для многих эстетических идей постмодернизма, способствовал развитию авангардного театра, стоял у истоков хеппенинга, концептуального искусства, повлиял на конкретную поэзию, кинематограф «новой волны» и др.