ЛЕТОПИСЬ ПОПА ДУКЛЯНИНА

ЛЕТОПИСЬ ПОПА ДУКЛЯНИНА - «Барский родослов», анонимная южнославянская средне-вековая хроника, датируемая предположительно середины XII века.

Един­ст­вен­ный нар­ра­тив­ный ис­точ­ник славянского про­ис­хо­ж­де­ния по ис­то­рии Сер­бии и Хор­ва­тии XI - начала XII веков. Тра­ди­ция при­пи­сы­ва­ет ав­тор­ст­во ле­то­пи­си свя­щен­ни­ку Дук­лян­ско-бар­ско­го ар­хи­епи­скоп­ст­ва . По не­ко­то­рым дан­ным, пер­вая латинская ре­дак­ция от­но­сит­ся к 1147 году и оп­ре­де­ля­ет­ся её ав­то­ром как пе­ре­вод сла­вя­ноя­зыч­ной «Кни­ги Гот­ской».

Летопись попа Дуклянина, в ори­ги­на­ле на­зван­ная «Ко­ро­лев­ст­во сла­вян», со­хра­ни­лась в 4 спи­сках XVII века, ос­нов­ны­ми яв­ля­ют­ся латинская ре­дак­ция (т. н. Ва­ти­кан­ская ру­ко­пись, хра­нит­ся в Библиотеке Ва­ти­ка­на, около 1650 года) и бо­лее ран­ний хорватский пе­ре­вод (около 1509-1510 годов). Летопись попа Дуклянина из­ла­га­ет по­ли­тическую ис­то­рию Дук­ли (смотри в статье Зе­та) и от­час­ти Хор­ва­тии и со­дер­жит све­де­ния об их государственном и административном уст­рой­ст­ве. Ав­тор ле­то­пи­си счи­та­ет сла­вян и го­тов од­ним на­ро­дом, а воз­ник­но­ве­ние славянского го­су­дар­ст­ва свя­зы­ва­ет с за­се­ле­ни­ем го­та­ми римской провинции Пре­ва­ли­та­на в конце V века.

Да­ти­ров­ка и ат­ри­бу­ция Летописи попа Дуклянина яв­ля­ют­ся пред­ме­том дол­гой и до сих пор не за­вер­шён­ной на­учной дис­кус­сии.

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