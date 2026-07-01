ЛЕТОПИСЬ ПОПА ДУКЛЯНИНА
ЛЕТОПИСЬ ПОПА ДУКЛЯНИНА - «Барский родослов», анонимная южнославянская средне-вековая хроника, датируемая предположительно середины XII века.
Единственный нарративный источник славянского происхождения по истории Сербии и Хорватии XI - начала XII веков. Традиция приписывает авторство летописи священнику Дуклянско-барского архиепископства. По некоторым данным, первая латинская редакция относится к 1147 году и определяется её автором как перевод славяноязычной «Книги Готской».
Летопись попа Дуклянина, в оригинале названная «Королевство славян», сохранилась в 4 списках XVII века, основными являются латинская редакция (т. н. Ватиканская рукопись, хранится в Библиотеке Ватикана, около 1650 года) и более ранний хорватский перевод (около 1509-1510 годов). Летопись попа Дуклянина излагает политическую историю Дукли (смотри в статье Зета) и отчасти Хорватии и содержит сведения об их государственном и административном устройстве. Автор летописи считает славян и готов одним народом, а возникновение славянского государства связывает с заселением готами римской провинции Превалитана в конце V века.
Датировка и атрибуция Летописи попа Дуклянина являются предметом долгой и до сих пор не завершённой научной дискуссии.