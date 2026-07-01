ЛЕТНИЙ САД
ЛЕТНИЙ САД - в Санкт-Петербурге, старейший дворцово-парковый ансамбль города.
Заложен в 1704 году у летней деревянной резиденции императора Петра I (1703) на берегу Невы, на небольшом острове, образованном реками Мойка, Фонтанка и искусственным Лебяжьим каналом (прорыт в 1716 году). Летний сад был задуман как обширная регулярная композиция с геометрической сеткой аллей, разделённых боскетами, фигурными прудами, узорными клумбами и другими атрибутами барочных парков. Он отразил вкусы Петра I, который деятельно участвовал в его создании. Планировкой Летнего сада занимались архитекторы И.М. Угрюмов, Ж.Б. Леблон, М.Г. Земцов и др., мастера-садоводы Я. Розен и др. О первоначальном виде Летнего сада даёт представление гравюра А.Ф. Зубова: нарядные барочные галереи украшали набережную Невы, были выстроены дворцы Петра I и Екатерины I, оранжереи и многочисленные павильоны. Наиболее ярким барочным сооружением был несохранившийся каменный павильон «Грот» (1714-1725 годы, по проекту А. Шлютера строили архитекторы Г.И. Маттарнови, Н. Микетти и М.Г. Земцов). Сложнейшая фонтанная система с колёсными водоподъёмными машинами обеспечивала при Петре I работу многочисленных фонтанов. Отличительная особенность сада - богатство и разнообразие флоры: по указу царя в него завозили лиственные деревья разных пород из различных областей России; цветы и кустарники доставляли из Швеции, Голландии, Германии. По замыслу Петра I здесь была собрана уникальная, крупнейшая в стране коллекция итальянской декоративной скульптуры рубежа XVII-XVIII веков. Статуи покупали готовыми или заказывали тематическими сериями у известных мастеров - Д. Бонаццы, А. Тарсии, Д. и П. Гропелли и др. Беломраморные изваяния античных богов и героев, аллегории времён года и природных стихий, расположенные на фоне зелёных боскетов, составляли единый художественный ансамбль. По описи 1736 года их было свыше 200, но с течением времени их количество и расстановка неоднократно менялись.
Летний дворец Петра I - уникальный памятник, сохранивший подлинные черты архитектуры и декора петровского барокко (1710-1714 годы, архитекторы Д. Трезини, А. Шлютер; экспозиция, посвящённая культуре и быту начала XVIII века, включает подлинные вещи Петра I). Значительность и нарядность фасадам небольшого каменного здания придают 28 терракотовых аллегорических барельефов, прославляющих морские победы России (проект Шлютера). Покои Петра I в Летнем дворце сохранили первоначальную планировку и отделку.
В 1760-1780-е годы ансамбль Летнего сада претерпел значительные изменения. Разрушительное наводнение 1777 года нанесло непоправимый урон строениям, зелёным насаждениям и фонтанной системе сада. Это бедствие, а также изменения художественных вкусов обусловили смену регулярного облика Летнего сада на пейзажный, свойственный паркам эпохи классицизма. Одной из достопримечательностей Санкт-Петербурга стала сооружённая со стороны Невы ажурная ограда-решётка (1770-1784 годы, архитекторы Ю.М. Фельтен, П.Е. Егоров).
К концу XVIII века Летний сад изменил не только свой облик, но и назначение, постепенно утратив статус закрытой царской резиденции. Уже в середине XVIII века 1-2 раза в неделю сад открывался для прогулок знати, с начала XIX века он стал доступен всем горожанам и сделался любимым местом отдыха. В этот период в Летнем саде в стиле позднего классицизма были построены каменный «Кофейный домик» (перестроен из павильона «Грот»; 1826, архитектор К.И. Росси, скульптор В.И. Демут-Малиновский) и деревянный «Чайный домик» (1827, архитектор Л.И. Шарлемань; реставрирован в 1984 году). С южной стороны сада в 1825-1826 годах возведена чугунная ограда (архитектор Шарлемань по проекту П.П. Базена), возле которой в 1839 году поместили вазу из розового порфира, доставленную из Швеции. В 1855 году в Летнем саду установлен памятник И.А. Крылову (1848-1853 годы, скульптор П.К. Клодт, барельефы пьедестала - по эскизам А.А. Агина).
До наших дней Летний сад имеет границы петровского периода (к нему ныне примыкают Марсово поле и Инженерный замок) с основными чертами его первоначальной планировки. Кроме Летнего дворца, сохранился фигурный Карпиев пруд (1714-1716 годы). Знаменитая коллекция мраморной скульптуры ныне насчитывает 38 статуй, 48 скульптурных бюстов и 5 скульптурных групп. С 1990-х годов мраморные скульптуры и бюсты заменяются копиями. Площадь Летнего сада 11,7 га, в нём растут около 3 тысяч деревьев более чем 10 пород (липы, клёны, вязы, дубы, ясени и др.) и декоративные кустарники. С 2002 года Летний сад входит в комплекс Русского музея; в саду ведутся археологические и реставрационные работы. В составе исторической застройки центра Санкт-Петербурга Летний сад включён в список Всемирного наследия.