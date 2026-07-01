ЛЕТНИЙ САД

ЛЕТНИЙ САД - в Санкт-Петербурге, старейший дворцово-парковый ансамбль города.

За­ло­жен в 1704 году у лет­ней де­ревянной ре­зи­ден­ции императора Пет­ра I (1703) на бе­ре­гу Не­вы, на не­боль­шом ост­ро­ве, об­ра­зо­ван­ном ре­ка­ми Мой­ка, Фон­тан­ка и ис­кусственным Ле­бяжь­им ка­на­лом (про­рыт в 1716 году). Летний сад был за­ду­ман как об­шир­ная ре­гу­ляр­ная ком­по­зи­ция с гео­мет­рической сет­кой ал­лей, раз­де­лён­ных бос­ке­та­ми, фи­гур­ны­ми пру­да­ми, узор­ны­ми клум­ба­ми и другими ат­ри­бу­та­ми ба­роч­ных пар­ков. Он от­ра­зил вку­сы Пет­ра I, ко­то­рый дея­тель­но уча­ст­во­вал в его соз­да­нии. Пла­ни­ров­кой Летнего сада за­ни­ма­лись ар­хи­тек­то­ры И.М. Уг­рю­мов, Ж.Б. Леб­лон, М.Г. Зем­цов и др., мас­те­ра-са­до­во­ды Я. Ро­зен и др. О пер­во­на­чаль­ном ви­де Летнего сада да­ёт пред­став­ле­ние гра­вю­ра А.Ф. Зу­бо­ва: на­ряд­ные ба­роч­ные га­ле­реи ук­ра­ша­ли на­бе­реж­ную Не­вы, бы­ли вы­строе­ны двор­цы Пет­ра I и Ека­те­ри­ны I , оран­же­реи и мно­го­численные па­виль­о­ны. Наи­бо­лее яр­ким ба­роч­ным со­ору­же­ни­ем был не­со­хра­нив­ший­ся ка­мен­ный па­виль­он «Грот» (1714-1725 годы, по про­ек­ту А. Шлю­те­ра строи­ли ар­хи­тек­то­ры Г.И. Мат­тар­но­ви, Н. Ми­кет­ти и М.Г. Зем­цов). Слож­ней­шая фон­тан­ная сис­те­ма с ко­лёс­ны­ми во­до­подъ­ём­ны­ми ма­ши­на­ми обес­пе­чи­ва­ла при Пет­ре I ра­бо­ту мно­гочисленных фон­та­нов. От­ли­чительная осо­бен­ность са­да - бо­гат­ст­во и раз­но­об­ра­зие фло­ры: по ука­зу ца­ря в не­го за­во­зи­ли ли­ст­вен­ные де­ре­вья раз­ных по­род из различных об­лас­тей Рос­сии; цве­ты и кус­тар­ни­ки дос­тав­ля­ли из Шве­ции, Гол­лан­дии, Гер­ма­нии. По за­мыс­лу Пет­ра I здесь бы­ла со­б­ра­на уни­каль­ная, круп­ней­шая в стра­не кол­лек­ция итальянской де­ко­ра­тив­ной скульп­ту­ры ру­бе­жа XVII-XVIII веков. Ста­туи по­ку­па­ли го­то­вы­ми или за­ка­зы­ва­ли те­ма­тическими се­рия­ми у из­вест­ных мас­те­ров - Д. Бо­нац­цы, А. Тар­сии, Д. и П. Гро­пел­ли и др. Бе­ло­мра­мор­ные из­вая­ния ан­тич­ных бо­гов и ге­ро­ев, ал­ле­го­рии вре­мён го­да и при­род­ных сти­хий, рас­по­ло­жен­ные на фо­не зе­лё­ных бос­ке­тов, со­став­ля­ли еди­ный ху­дожественный ан­самбль. По опи­си 1736 года их бы­ло свыше 200, но с те­че­ни­ем вре­ме­ни их ко­ли­че­ст­во и рас­ста­нов­ка не­од­но­крат­но ме­ня­лись.

Лет­ний дво­рец Пет­ра I - уни­каль­ный па­мят­ник, со­хра­нив­ший под­лин­ные чер­ты ар­хи­тек­ту­ры и де­ко­ра пет­ров­ско­го ба­рок­ко (1710-1714 годы, ар­хи­тек­то­ры Д. Тре­зи­ни, А. Шлю­тер; экс­по­зи­ция, по­свя­щён­ная куль­ту­ре и бы­ту начала XVIII века, вклю­ча­ет под­лин­ные ве­щи Пет­ра I). Зна­чи­тель­ность и на­ряд­ность фа­са­дам не­боль­шо­го ка­мен­но­го зда­ния при­да­ют 28 тер­ра­ко­то­вых ал­ле­го­рических ба­рель­е­фов, про­слав­ляю­щих морские по­бе­ды Рос­сии (про­ект Шлю­те­ра). По­кои Пет­ра I в Лет­нем двор­це со­хра­ни­ли пер­во­на­чаль­ную пла­ни­ров­ку и от­дел­ку.

В 1760-1780-е годы ан­самбль Летнего сада пре­тер­пел зна­чительные из­ме­не­ния. Раз­ру­ши­тель­ное на­вод­не­ние 1777 года на­нес­ло не­по­пра­ви­мый урон строе­ни­ям, зе­лё­ным на­са­ж­де­ни­ям и фон­тан­ной сис­те­ме са­да. Это бед­ст­вие, а так­же из­ме­не­ния ху­дожественных вку­сов об­ус­ло­ви­ли сме­ну ре­гу­ляр­но­го об­ли­ка Летнего сада на пей­заж­ный, свой­ст­вен­ный пар­кам эпо­хи клас­си­циз­ма. Од­ной из дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей Санкт-Пе­тер­бур­га ста­ла со­ору­жён­ная со сто­ро­ны Не­вы ажур­ная ог­ра­да-ре­шёт­ка (1770-1784 годы, ар­хи­тек­то­ры Ю.М. Фель­тен, П.Е. Его­ров).

К концу XVIII века Летний сад из­ме­нил не толь­ко свой об­лик, но и на­зна­че­ние, по­сте­пен­но ут­ра­тив ста­тус за­кры­той цар­ской ре­зи­ден­ции. Уже в середине XVIII века 1-2 раза в не­де­лю сад от­кры­вал­ся для про­гу­лок зна­ти, с начала XIX века он стал дос­ту­пен всем го­ро­жа­нам и сде­лал­ся лю­би­мым ме­стом от­ды­ха. В этот пе­ри­од в Летнем саде в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма бы­ли по­строе­ны ка­мен­ный «Ко­фей­ный до­мик» (пе­ре­стро­ен из па­виль­о­на «Грот»; 1826, архитектор К.И. Рос­си, скульп­тор В.И. Де­мут-Ма­ли­нов­ский) и де­ревянный «Чай­ный до­мик» (1827, архитектор Л.И. Шар­ле­мань; рес­тав­ри­ро­ван в 1984 году). С южной сто­ро­ны са­да в 1825-1826 годах воз­ве­де­на чу­гун­ная ог­ра­да (архитектор Шар­ле­мань по про­ек­ту П.П. Ба­зе­на), воз­ле ко­то­рой в 1839 году по­ме­сти­ли ва­зу из ро­зо­во­го пор­фи­ра, дос­тав­лен­ную из Шве­ции. В 1855 году в Летнем саду уста­нов­лен па­мят­ник И.А. Кры­ло­ву (1848-1853 годы, скульп­тор П.К. Клодт, ба­рель­е­фы пье­де­ста­ла - по эс­ки­зам А.А. Аги­на).

До на­ших дней Летний сад име­ет гра­ни­цы пет­ров­ско­го пе­рио­да (к не­му ны­не при­мы­ка­ют Мар­со­во по­ле и Ин­же­нер­ный за­мок) с основными чер­та­ми его пер­во­на­чаль­ной пла­ни­ров­ки. Кро­ме Лет­не­го двор­ца, со­хра­нил­ся фи­гур­ный Кар­пи­ев пруд (1714-1716 годы). Зна­ме­ни­тая кол­лек­ция мра­мор­ной скульп­ту­ры ны­не на­счи­ты­ва­ет 38 ста­туй, 48 скульп­тур­ных бюс­тов и 5 скульп­тур­ных групп. С 1990-х годов мра­мор­ные скульп­ту­ры и бюс­ты за­ме­ня­ют­ся ко­пия­ми. Пло­щадь Летнего сада 11,7 га, в нём рас­тут около 3 тысяч де­ревь­ев бо­лее чем 10 по­род (ли­пы, клё­ны, вя­зы, ду­бы, ясе­ни и др.) и де­ко­ра­тив­ные кус­тар­ники. С 2002 года Летний сад вхо­дит в ком­п­лекс Рус­ско­го му­зея; в са­ду ве­дут­ся ар­хео­ло­гические и рес­тав­рационные ра­бо­ты. В со­ста­ве ис­то­рической за­строй­ки цен­тра Санкт-Пе­тер­бур­га Летний сад вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)