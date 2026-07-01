ЛЕСЮЭР ЖАН ФРАНСУА

ЛЕСЮЭР (Ле­сю­ёр) ЖАН ФРАНСУА - французский композитор, педагог .

Музыкальный пи­са­тель, член Ака­де­мии ис­кусств (1815). Музыкальное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в цер­ков­ных певческих шко­лах Аб­ви­ля и Амь­е­на, а так­же под руководством аб­ба­та Н. Ро­за в Па­ри­же. Ру­ко­во­дил хо­ра­ми в со­бо­рах Ди­жо­на, Ле-Ма­на, Ту­ра, в 1786-1787 годах воз­глав­лял ка­пел­лу со­бо­ра Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри. При­об­рёл из­вест­ность бла­го­да­ря кон­цер­там из собственных про­из­ве­де­ний, ко­то­рые уст­раи­вал в со­бо­ре; их по­вы­шен­ная экс­прес­сия и те­атраль­ная па­те­ти­ка вы­зва­ли на­ре­ка­ния цер­ков­ных вла­стей. Идеи ре­фор­мы цер­ков­ной му­зы­ки (уси­ле­ния её дра­ма­тических изо­бра­зи­тель­но­сти, ис­поль­зо­ва­ния народных ме­ло­дий) вы­ска­зал в книге «От­чёт о му­зыке как та­ко­вой, о под­ра­жа­тель­ной и спе­ци­аль­ной для ка­ж­до­го тор­же­ст­ва» («Ex­posé d’une musique une, imitative et par­ti­cu­lière а̀ chaque solennité», 1787). Вы­ну­ж­ден­ный по­ки­нуть ка­пел­лу, Лесюэр при­мкнул к ре­во­лю­ци­он­но на­стро­ен­ным па­риж­ским му­зы­кан­там.

С 1793 года профессор, за­тем ин­спек­тор Национального музыкального института (с 1795 года кон­сер­ва­то­рия). Вме­сте с Э. Ме­гю­лем, Ф. Гос­се­ком, Ш. Ка­те­лем со­став­лял учеб­ные по­со­бия по музыкально-тео­ре­тическим дис­ци­п­ли­нам. Соз­дал ряд хо­ро­вых со­чи­не­ний для мас­со­вых празд­неств: «Песнь три­ум­фов Фран­цуз­ской рес­пуб­ли­ки», «Гимн 9 тер­ми­до­ра», «Песнь 1 ван­демь­е­ра IX го­да» (для 4 хо­ров) и др. В пе­ри­од кон­суль­ст­ва Бо­на­пар­та ото­шёл от кон­сер­ва­то­рии, на­па­дал в пе­ча­ти на её дея­те­лей. Став при­двор­ным ка­пель­мей­сте­ром На­по­ле­о­на I, от­стаи­вал рес­тав­ра­цию цер­ков­ных певческих школ; соз­дан­ные ра­нее пес­ни и гим­ны пе­ре­де­лы­вал для церк­ви или в про­слав­ле­ние им­пе­ра­то­ра. В 1818-1837 годах сно­ва ра­бо­тал в кон­сер­ва­то­рии. Cреди уче­ни­ков - Г. Бер­ли­оз, Ш. Гу­но, А. То­ма.

В чис­ле 9 его опер - об­ра­зец «опе­ры спа­се­ния» «Пе­ще­ра, или Рас­кая­ние» (по эпи­зо­ду из ро­ма­на «Жиль Блаз» А.Р. Ле­са­жа, 1793, те­атр «Фей­до», Па­риж), «Поль и Вир­ги­ния, или Храм доб­ро­де­те­ли» (1794), музыкальные тра­ге­дии «Те­ле­мах на ост­ро­ве Ка­лип­со, или Триумф муд­ро­сти» (1796), «Три­умф Трая­на» (1807), «Смерть Ада­ма» (по Ф.Г. Клоп­што­ку, 1809). Наи­боль­ший ус­пех име­ла ге­рои­ко-эпическая опе­ра «Ос­си­ан, или Бар­ды» (1804, Па­риж­ская опе­ра), пред­вос­хи­тив­шая опер­ный ро­ман­тизм. Сре­ди ду­хов­ных про­из­ве­де­ний Лесюэр - 33 мес­сы, ора­то­рии, мо­те­ты.

Сочинения:

Notice sur la mélopée, la rhytmopée et les grands caractères de la musique ancienne. P., 1793;

Project d’un plan général de l’inst­ruc­tion musicale en France. P., [1801]