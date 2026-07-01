ЛЕСЮЭР ЖАН ФРАНСУА
ЛЕСЮЭР (Лесюёр) ЖАН ФРАНСУА - французский композитор, педагог.
Музыкальный писатель, член Академии искусств (1815). Музыкальное образование получил в церковных певческих школах Абвиля и Амьена, а также под руководством аббата Н. Роза в Париже. Руководил хорами в соборах Дижона, Ле-Мана, Тура, в 1786-1787 годах возглавлял капеллу собора Парижской Богоматери. Приобрёл известность благодаря концертам из собственных произведений, которые устраивал в соборе; их повышенная экспрессия и театральная патетика вызвали нарекания церковных властей. Идеи реформы церковной музыки (усиления её драматических изобразительности, использования народных мелодий) высказал в книге «Отчёт о музыке как таковой, о подражательной и специальной для каждого торжества» («Exposé d’une musique une, imitative et particulière а̀ chaque solennité», 1787). Вынужденный покинуть капеллу, Лесюэр примкнул к революционно настроенным парижским музыкантам.
С 1793 года профессор, затем инспектор Национального музыкального института (с 1795 года консерватория). Вместе с Э. Мегюлем, Ф. Госсеком, Ш. Кателем составлял учебные пособия по музыкально-теоретическим дисциплинам. Создал ряд хоровых сочинений для массовых празднеств: «Песнь триумфов Французской республики», «Гимн 9 термидора», «Песнь 1 вандемьера IX года» (для 4 хоров) и др. В период консульства Бонапарта отошёл от консерватории, нападал в печати на её деятелей. Став придворным капельмейстером Наполеона I, отстаивал реставрацию церковных певческих школ; созданные ранее песни и гимны переделывал для церкви или в прославление императора. В 1818-1837 годах снова работал в консерватории. Cреди учеников - Г. Берлиоз, Ш. Гуно, А. Тома.
В числе 9 его опер - образец «оперы спасения» «Пещера, или Раскаяние» (по эпизоду из романа «Жиль Блаз» А.Р. Лесажа, 1793, театр «Фейдо», Париж), «Поль и Виргиния, или Храм добродетели» (1794), музыкальные трагедии «Телемах на острове Калипсо, или Триумф мудрости» (1796), «Триумф Траяна» (1807), «Смерть Адама» (по Ф.Г. Клопштоку, 1809). Наибольший успех имела героико-эпическая опера «Оссиан, или Барды» (1804, Парижская опера), предвосхитившая оперный романтизм. Среди духовных произведений Лесюэр - 33 мессы, оратории, мотеты.
Сочинения:
Notice sur la mélopée, la rhytmopée et les grands caractères de la musique ancienne. P., 1793;
Project d’un plan général de l’instruction musicale en France. P., [1801]